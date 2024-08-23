На Сицилії затонула суперʼяхта Bayesian. Кого знайшли, кого ще ні, і як так сталося

Біля узбережжя Сицилії триває рятувальна місія після того, як розкішна яхта Bayesian, яка ходила під британським прапором, затонула під час шторму на світанку у понеділок.

Як повідомила агенція цивільного захисту Сицилії, рятувальники знайшли тіло кухаря судна - Рекальдо Томаса.

Близько 15 людей врятували з судна одразу після катастрофи, але ще шістьох досі не можуть знайти.

Водолази італійської пожежної бригади продовжують пошуки. Але їх ускладнює те, що яхта лежить на глибині 50 метрів, доступ до кают заблокований, а товсте скло не дозволяє зазирнути всередину.

Розповідаємо, що відомо про врятованих, загиблих та зниклих безвісти.

Рекальдо Томас, шеф-кухар

Вважають, що тіло чоловіка, яке виявили біля яхти у вівторок, належало Рекальдо Томасу, шеф-кухарю канадсько-карибського походження, який працював на човні.

Він був серед 22 людей на яхті, яка затонула.

Автор фото,Facebook Рекальдо Томас, шеф-кухар

Гарет Вільямс, який живе на Антигуа, знав Томаса 30 років.

"Я можу сказати від імені всіх, хто його знав, він був коханою, доброю людиною зі спокійним духом", - сказав він BBC.

Вони виросли разом на Антигуа, де Томас проводив час у міжсезоння.

"Він приходив до мене на вихідних і співав. У нього був найглибший, найгарячіший голос у світі та посмішка, яка освітлювала кімнату".

"Він сказав мені днями, що йому потрібно попрацювати ще два сезони, щоб відремонтувати будинок своїх покійних батьків. Він любив яхтинг, але втомився".

Кого шукають

Імена шести людей, яких зараз вважають зниклими безвісти, відомі.

Серед них британський бізнесмен Майк Лінч, якого нещодавно виправдали у США у судовій справі про шахрайство.

До цієї справи були залучені кілька людей, які також були на яхті і декого з них також не знайшли. За деякими повідомленнями, їх запросили на яхту, щоб відсвяткувати перемогу Лінча у судовому процесі.

Майк Лінч, британський підприємець

Лінч - підприємець у галузі технологій, якого називали "британським Біллом Гейтсом".

Він виріс в Ессексі, навчався у Кембриджському університеті, а у 1996 році став співзасновником компанії Autonomy.

Автор фото,Reuters Майк Лінч, британський технологічний підприємець

59-річний чоловік розбагатів, продавши компанію американському техгіганту Hewlett-Packard у 2011 році за 11 мільярдів доларів.

Але після продажу Лінч потрапив у десятирічну судову тяганину. У червні його виправдали в США за кількома звинуваченнями в шахрайстві, за які йому загрожувало 20 років у в'язниці.

У серпні він сказав BBC Radio 4, що, на його думку, він зміг довести свою невинуватість у американському суді лише тому, що був достатньо багатим, щоб заплатити величезні судові витрати.

"Вам не потрібно мати кошти, щоб захистити себе як британського громадянина", - сказав він.

Ханна Лінч, студентка

Лінч був на яхті зі своєю дочкою Ханною, яка також зникла безвісти.

18-річна дівчина є молодшою ​​з двох доньок бізнесмена.

За даними Times, вона щойно склала вступні іспити і вступила до Оксфордського університету.

Кріс Морвілло, адвокат

Кріс Морвілло – адвокат, який представляв Лінча на судовому процесі в США. З 2011 року він є партнером юридичної фірми Clifford Chance у Нью-Йорку.

У його біографії на сайті фірми вказано, що він працював помічником прокурора південного округу Нью-Йорка з 1999 по 2005 рік.

Автор фото,Getty Images Кріс Морвілло зі своєю дружиною Недою в Нью-Йорку в 2018 році

У ті роки він також працював над кримінальним розслідуванням терактів у Всесвітньому торговому центрі у 2001 році.

Неда Морвілло, дизайнерка ювелірних виробів

Американська дизайнерка ювелірних виробів Неда Морвілло, дружина Кріса Морвілло, також зникла безвісти.

Роботодавець Неди, Кліффорд Ченс, підтвердив цю новину.

У заяві представник юридичної фірми сказав: "Ми шоковані та глибоко засмучені цим трагічним інцидентом".

Морвілло розробляє ювелірні вироби під ім'ям Неда Нассірі. На її вебсайті сказано, що вона "понад 20 років розробляє та виготовляє вишукані прикраси в Нью-Йорку".

Джонатан Блумер, глава банку Morgan Stanley International

Джонатан Блумер є головою ради директорів банку Morgan Stanley International і страхової компанії Hiscox.

70-річний британець здобув освіту в Імперському коледжі Лондона і раніше працював у кількох наглядових радах компанії.

Автор фото,Linkedin Джонатан Блумер

Блумер виступав на суді як свідок захисту Лінча, повідомляє Financial Times. ЗМІ повідомляють, що обидва чоловіки є близькими друзями.

Акі Хусейн, виконавчий директор групи Hiscox, яку пан Блумер очолює з 2023 року, сказав: "Ми глибоко шоковані та засмучені цією трагічною подією".

"Наші думки з усіма постраждалими, зокрема з нашим керівником Джонатаном Блумером і його дружиною Джуді, яких ще шукають".

Джуді Блумер, благодійниця

Джуді, дружина Джонатана Блумера, також серед шістьох зниклих безвісти.

Блумер разом зі своїм чоловіком вказана як колишня директорка девелоперської компанії Change Real Estate.

Благодійна організація, з якою вона тісно співпрацює, назвала її "відданою поборницею жіночого здоров’я".

Блумер понад 20 років є довіреною особою та покровителькою благодійного фонду з дослідження раку жіночих статевих органів Eve Appeal.

Виконавча директорка благодійної організації Афіна Ламнісос сказала, що вона була "глибоко шокована новиною про те, що наша дуже дорога подруга та її чоловік Джонатан є серед зниклих безвісти".

"Ми думаємо про родину Джуді та Джонатана, а також про всіх тих, хто все ще чекає новин після цієї трагічної події", - додала вона в заяві.

Кого вдалося врятувати

Серед 15 врятованих людей дев'ять членів екіпажу яхти.

Це означає, що врятувалися всі члени екіпажу, крім шеф-кухаря, тіло якого, як вважають, знайшли напередодні.

Вісім людей з 15 врятованих доставили в лікарню.

Доктор Фабіо Генко, який працював у місцевій службі екстреної медичної допомоги, сказав, що у вівторок їх всіх виписали з лікарні.

Серед врятованих пасажирів - британка Шарлотта Голунскі, яка подорожувала на яхті зі своїм партнером і маленькою донькою.

В одному з інтерв’ю вона розповідала, що тримала дитину над поверхнею моря, щоб вона не захлинулася.

Як свідчить її сторінка на LinkedIn, Голунскі є партнером компанії Лінча Invoke Capital, де вона працює з 2012 року.

The Times повідомила, що вона раніше працювала в Autonomy, компанії, яка була в центрі нещодавньої судової справи Лінча.

Автор фото,EPA Водолази мають значні труднощі у роботі на такій глибині, повідомила пожежна команда

Ще одну адвокатку, Айлу Рональд, також врятували разом з її партнером.

Громадянка Нової Зеландії працює у Clifford Chance, компанії, партнером якої є Морвілло. Вона також була у юридичній команді Лінча на суді у червні.

Її батько розповів Telegraph, що її "запросили поплавати на яхті, щоб відсвяткувати успіх в останньому судовому процесі у Сполучених Штатах".

Серед тих, кого вдалося врятувати, - Анджела Бакарес, дружина Лінча та мати Ханни Лінч.

За даними газети La Repubblica, у понеділок Бакарес бачили на інвалідному візку через поранення на ногах.

Що сталося

За даними додатка для відстеження суден Vesselfinder, яхта Bayesian вийшла з сицилійського порту Мілаццо 14 серпня. Востаннє її можна було відстежити на схід від Палермо в неділю ввечері. Статус навігації показував "на якорі".

Вважається, що судно перекинулося і затонуло через торнадо, яке утворилося над водою.

Є окремі повідомлення про те, що під час шторму щогла яхти зламалася. Затоплення також сталося через те, вода потрапила у люки та двері, які залишили відкритими через спеку.

Як могла затонути яхта

Свідки розповідали, що перед катастрофою над яхтою бачили водяний смерч.

Як повідомляє BBC Weather, такий стовп схожий на торнадо на землі, але замість пилу та сміття вгору закручується водяний туман.

Як і торнадо, такі водяні смерчі зазвичай короткочасні, їх нелегко помітити на метеорологічних радарах.

Водночас вони не такі вже й рідкісні, як може здатися.

За даними Міжнародного центру дослідження водяних торнадо, лише 19 серпня біля узбережжя Італії підтвердило 18 таких випадків.

Що таке водяний смерч

За однією із версій під час негоди щогла яхти зламалася.

Bayesian побудувала італійська суднобудівна компанія Perini у 2008 році та востаннє переобладнала у 2020 році.

Як зазначено на сайті Perini, яхта Bayesian має 75-метрову щоглу, яка, як йдеться в описі, є найвищою алюмінієвою щоглою у світі.

Карстен Борнер, капітан іншої яхти, що стояла неподалік під час шторму, сказав, що був "дуже сильний порив вітру", і він ледве утримав своє судно.

Він розповів італійській газеті Corriere della Sera, що бачив, як щогла Bayesian "зігнулася, а потім тріснула".

Утім, за даними рятувальної служби, яхта лежала на дні моря цілою.

Метью Шанк, голова Ради з пошуку та порятунку на морі, пояснив, що важко сказати, чи зламалася щогла.

"Думаю, це чисті припущення, але докази, які ми отримуємо від дайверів, свідчать про те, що судно майже неушкоджене й начебто лежить на боці", - сказав він BBC.

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"Якби щогла зламалася, це б одразу помітили".

Шанк додав, що те, що сталося з яхтою, це "божевільна випадковість".

"Яхти не призначені для плавання у такий шторм - швидкість вітру від 65 до 85 миль на годину - це максимальна швидкість, за якої судно може триматися на воді, і це з опущеними вітрилами", - сказав він.

"Вони не можуть пройти крізь торнадо чи водяні вирви".