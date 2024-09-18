Як італійка перетворила покинуте село-привид на Сардинії на кулінарну школу

Сімонетта Баццу вчить туристів готувати традиційну сардинську пасту, але її найбільша мрія - допомогти молодим жителям Сардинії полюбити свій острів і його традиції.

Я сиділа на розкішному білому дивані у старовинному кам’яному будинку в покинутому 400-літньому сардинському селі Баттіста.

Будинок - традиційне стаццу - гранітне житло, звичне для фермерів і пастухів у цій північно-східній частині острова - і попри те, що він простояв порожнім понад 40 років, ретельна реставрація створила у ньому таке відчуття, ніби тут зупинився час.

У будинку був великий камін, дров'яна піч, кам’яна підлога та платформа для сну. Лише телевізор із плоским екраном нагадував про те, що можна сидіти в минулому, дивлячись на сьогодення.

Щоб потрапити сюди, я йшла вузькими, звивистими доріжками над зеленими долинами, що різко контрастували з химерними кафе та барвистими будівлями у центрі Ольбії за 20 км на північ, або бірюзовим морем і яхтами у Порто Черво, що лежить далі за цим самим маршрутом. Дорогою я не бачила людей, але була змушена раптово зупинитися, коли раптом мій шлях перегородили десятки овець із дзвіночками на шиї.

"Тут це нормально", - зазначила моя гламурна господиня Сімонетта Баццу, яка дуже нагадувала молоду біляву Софі Лорен, вітаючи мене у своєму домі.

Однак те, що я бачила навколо, не зовсім вкладалося у моє поняття "нормального" - включно з тим фактом, що ця жінка є власницею 11 незаселених стаццу в найстарішій частині Баттіста, де народилися багато її предків – і її батько.

Село стало покинутим понад чотири десятиліття тому, коли останні його мешканці – її 100-річний дідусь Сальваторе та 95-річна бабуся Анджеліна – прожили останні 10 років свого життя в Ольвії, щоб мати доступ до зручностей, яких не було у Баттісті, зокрема лікарів та ринків.

Автор фото,Stefanie Ellis Це село у Сардинії покинули 40 років тому, але Баццу повертає його до життя

Завдяки своїй приголомшливій уяві та винахідливості Баццу перетворила це крихітне село-привид на сардинський кулінарний освітній центр і школу пасти - за допомогою свого бренду Vittoria Arimani, який вона заснувала в 2019 році.

Завдяки ретельній реставраційній роботі батька Баццу, який є власником будівельної компанії, три покинутих стаццу в Баттісті (в одній із яких колись жили прапрапрадідусь і прапрабабуся Баццу) перетворили на винний льох, музей пасти та хліба та кухню для приготування пасти, укомплектовану відкритою дров’яною піччю та внутрішнім двориком, який можна було використати як літній майданчик ресторану.

Благородна мета Баццу - безоплатно навчити молоде покоління Сардинії готувати хліб і пасту так, як це робили їхні предки, щоб зберегти традиції.

Баццу фінансує свою роботу за рахунок оплачуваних занять для таких туристів, як я, які вона пропонує щодня протягом усього року, запрошуючи гостей з усього світу крутити пасту на її чудовому кухонному столі ручної роботи.

З травня по жовтень, у найбільш туристичний період, вона пропонує два заняття на день – а також щедрий обід або вечерю з фруктами й овочами зі свого саду, випічкою, домашнім сиром і вином, а також розповідями з історії.

Сидячи того дня у патіо під час обіду, я чула, як співають птахи та гавкає самотній собака.

У цьому районі лише п’ять сусідів, тому звуки минулого звучать набагато голосніше, ніж сьогодення.

Автор фото,Stefanie Ellis Гості відвідують заняття з приготування пасти, а також ситний обід або вечерю

Це, безперечно, стосувалося їжі, якою мене частувала Баццу. На дерев'яній таці були розсипані пелюстки троянд, а шматочки хрусткого хліба намазані домашнім лимонним мармеладом і присипані порошком, який вона приготувала з висушеної апельсинової шкірки.

У крихітні золотисті порцелянові чашки вона наливала каву зі зварених, обсмажених і мелених жолудів. Вона мала горіховий присмак, і, за словами Баццу, цей напій пили її бабусі - разом із кавою з нуту та ячменю.

"У голодні часи ми використовували те, що могла дати земля, - казала вона. - І до того, як з’явилися літаки, було непросто доставити цукор, каву, тютюн чи шоколад на Сардинію. Мої предки використовували мед, мигдаль, лимон, апельсин, манну крупу, ячмінь і жолуді".

Щедрість острова вражає. Як каже Баццу, лише в Олієні – селі з населенням 7000 людей у центрально-східній провінції Нуоро – є 37 різних сортів мигдалю.

"На Сардинії ми маємо понад 1200 різних видів хліба, - додала вона, - і понад 200 різних видів пасти, зокрема філіндеу, священну пасту, яку не кожен може приготувати".

Автор фото,Stefanie Ellis Баццу навчалася готувати різні види пасти та інших традиційних страв у матріархинь по всій Сардинії

Баццу навчилася готувати філіндеу та інші старовинні страви, живучи в невеликих селах у різних частинах острова протягом останнього десятиліття, вивчаючи виготовлення хліба та макаронних виробів зі старшими матріархинями.

Я налила собі ще кави, спостерігаючи, як вона дробить волоські горіхи зі свого саду цеглою, яку знайшла на подвір'ї.

Після цього горіхи перемішувалися в блендері разом із водою та сиром пекоріно, і цей соус виливався у миску Maccarones de ferrittu – пасти з регіону Барбаджа в центрі Сардинії, названої на честь залізних спиць, у формі яких її виготовляли.

Коли я піднесла до губ келих її домашнього вина, я запитала, для чого вона все це побудувала, і вона заплакала.

"Я люблю свій острів, але життя на Сардинії складне, - сказала вона. - У нас прекрасний острів, але ми живемо посеред моря. Взимку у нас всього два літаки на день, а човен дуже дорогий, тому, якщо дме вітер, у нас немає ані човнів, ані літаків. У нас багато проблем. Я плачу тому, що це важко".

"Занадто багато молоді виїжджає на роботу в інші міста, – додала вона. - Я хотіла змінити ситуацію на Сардинії та показати нашу історію всьому світу".

Автор фото,Simonetta Bazzu Maccarones de ferrittu названі на честь залізних спиць, у формі яких їх традиційно виготовляли

На початку своєї місії вона зіткнулася з нерозумінням оточенням.

Баццу отримала диплом юриста в Мілані та протягом 14 років працювала менеджеркою у будівельній компанії свого батька, якому було важко зрозуміти, чому вона раптом вирішила робити макарони замість того, щоб продовжувати працювати з ним.

"Мій батько сприймав виготовлення пасти та сиру як засіб до існування, а не хобі чи роботу", - каже вона.

Через це Баццу взялася за справу без грошей і підтримки, обслуговуючи туристів, які розмовляли англійською мовою, якої вона на той час не знала.

"Це було дуже, дуже важко, - каже вона. - Мої батьки не допомагали мені, коли я починала. Люди запитували, чому я обрала цю роботу? Чому я готую пасту? Поступово люди почали розуміти мою роботу та мою місію з молодими людьми на Сардинії".

Щоб розповісти про свою місію, вона часто спілкується з незнайомцями на вулиці.

Одного дня, коли ми прогулювалися вулицями центру Ольбії, вона зупинила чоловіка у формі шеф-кухаря, коли він заходив у свою квартиру. Він був приголомшений, коли дізнався, що може навчатися у неї безоплатно. Вона сподівається, що такий ентузіазм створить ефект хвилі, який спонукатиме молодих жителів Сардині пишатися своєю спадщиною. Вона також сподівається, що вони зможуть розвивати її та додавати щось своє, як це робить сама Баццу.

Nb2 Studios Баццу хоче навчити молоде покоління Сардинії готувати хліб і макарони, які робили їхні предки

"Я молода і люблю Chanel і диско, але я люблю робити пасту і сир, - каже вона. - Я люблю свої традиції, але я сучасна. Бог вибрав мене, щоб показати світові, що жителі Сардині також є частиною молодшої традиції".

Після багатьох років роботи вона нарешті отримала визнання.

У 2022 році її запросили на шоу Стенлі Туччі "У пошуках Італії", де вона готувала традиційну страву зуппа-куато у туфлях на шпильках і зеленій квітчастій сукні з низьким вирізом із високим розрізом на стегнах.

Коли Туччі зауважив, що страва нагадує лазанью, вона назвала її "сардинською лазаньєю", яка водночас є "прихованим супом", оскільки бульйон надає страві надзвичайно насиченого смаку.

Зараз вона є фактично амбасадоркою кулінарних багатств Сардинії на міжнародному телебаченні, а також регулярно з’являється в сардинських газетах L’Unione Sarda та La Nuova Sardegna.

"Це нелегка робота, але це моє щастя, - каже Баццу. - Я живу сьогодні, як мої бабусі вчора. Я вдячна за свою землю і просто хочу, щоб люди знали справжню Сардинію".

Автор: Стефані Елліс, BBC Travel