Хто і навіщо досі користується пейджерами

Вибухи пейджерів у Лівані призвели до поранень тисяч людей, щонайменше 12 загинули.

Чому вибухають пейджери і чому ними досі користуються?

Пейджери у Лівані почали масово вибухати 17 вересня. У цій країни їх для зв’язку часто використовують члени збройного угруповання "Хезболла". Хезболла – це впливова шиїтська мусульманська організація, що контролює найпотужніші збройні сили Лівану. Вона заборонена як терористична організація у Великій Британії, США та багатьох інших країнах.

Джерела в ліванських службах безпеки розповіли ВВС, що пейджери могли зламати ізраїльські спецслужби. Ізраїль це питання не коментує.

Автор фото,EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Тисячі поранених у Лівані через вибухи пейджерів

До вчорашнього дня пейджери були дещо забутою технологією. Колись їх можна було часто побачити у лікарнях, у працівників служб екстреної допомоги. Однак ними практично перестали користувалися у світі після того, як у 2000-х їх витіснили мобільні телефони.

Що таке пейджер

Це невеликий пристрій розміром як пачка сигарет, що зазвичай кріпиться до поясу для швидкого доступу.

Вони працюють, синхронізуючись із потужними передавачами. Для покриття великої території не потрібно багато таких передавачів, на відміну від веж мобільного зв'язку, пояснює Джо Тайді, кореспондент ВВС з питань безпеки.

Автор фото,GETTY IMAGES Пейджери раніше були дуже популярні. Але останні 20 років ними майже не користувалися

Пейджери приймають нові повідомлення, що надходять на їхню частоту. Більшість із них здатні лише отримувати інформацію — самі вони не передають жодних сигналів.

Саме тому, як повідомляється, "Хезболла" надавала їм перевагу перед мобільними телефонами, адже користувачів пейджерів не можна відстежити через GPS чи інші засоби.

Коли пейджер отримує повідомлення, він видає звуковий сигнал, вібрує і на дисплеї відображається короткий текст — зазвичай це прохання передзвонити або прийти на певне місце.

Як так сталося, що пейджерами досі користуються? Джерела Reuters повідомляють, що в минулому році "Хезболла" почала підозрювати, що Ізраїль відстежує їхні телефони.

У лютому цього року бойовикам повністю заборонили користуватись телефонами під час проведення операцій.

Старші члени "Хезболли" також намагалися не приносити телефони на зустрічі, а лідер групи попередив, що телефони є небезпечнішими за ізраїльських шпигунів.

У телевізійному виступі керівник "Хезболли" Хасан Насралла раніше закликав своїх прихильників зламати, закопати або замкнути свої телефони в залізну скриньку.

Натомість вони вирішили використовувати пейджери. Поступово на них перейшло багато членів "Хезболли".

"Пейджери роздали членам групи "Хезболли" через побоювання, що у їхню телекомунікаційну мережу проник Ізраїль, а смартфони використовувалися для відстеження та вбивства їхніх бійців", - пояснює Хюго Бачега, кореспондент ВВС з Бейрута.

Автор фото,BBC GRAPHICS

Як стверджують аналітики, попередження "Хезболли" про мобільні телефони було надто публічним.

"По суті, "Хезболла" повідомила всьому світу, що вони переходять з мобільних телефонів на пейджери, — говорить Джозеф Стайнберг, автор книги "Кібербезпека для чайників, - Ви фактично повідомляєте супротивникам, яких у "Хезболли" багато, які технології ви збираєтеся використовувати".

Автор фото,Соцмережі Пейджер після вибуху

Як пейджери стали бомбами? Міжнародні ЗМІ цитують неназвані американські та ліванські джерела, які повідомляють, що ізраїльські оперативники сховали невелику кількість вибухових матеріалів у новій партії пейджерів. Ці пейджери нібито імпортували до Лівану, коли "Хезболла" заборонила телефони.

Один із членів "Хезболли" розповів агенції новин AP, що це була нова марка пейджерів, яку група раніше не використовувала. Представник служби безпеки Лівану повідомив агентству Reuters, що близько 5000 пейджерів завезли в країну п'ять місяців тому.

Фото деяких пошкоджених вибухами пейджерів доступні у соцмережах. На них видно кілька індикаторів, номер моделі.

Ці індикатори, ймовірно, вказують на модель пейджера під назвою Rugged Pager AR-924, виготовлену тайванською компанією Gold Apollo Company Ltd.

Спочатку була інформація, що пейджери були пов'язані з Gold Apollo. Але тайванська компанія заперечує свою причетність, стверджуючи, що пейджери з її назвою виготовила угорська комапнія BAC Consulting.

Після двох днів масових вибухів пристроїв пейджери, рації і телефони у Лівані вважаються потенційно смертельними пристроями, зазначає кореспондент ВВС Пол Адамс. За його словами, через це надзвичайно погіршилась комунікація всередині руху.

Зараз на вулицях Лівану людей просять не користуватися ні телефонами, ні пейджерами, ні раціями. 18 вересня у містах по всій країні почали вибухати рації. Надходять повідомлення про сотні поранених людей.