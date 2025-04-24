Хто стане наступним Папою Римським? Дев'ять головних претендентів

У травні у Ватикані збереться конклав — понад 100 кардиналів вирішуватимуть, хто стане наступним Папою Римським.

Теоретично стати Папою може будь-хто, хрещений у Римо-католицькій церкві. Однак, з 1378 року понтифіками обирають лише кардиналів (а кардиналів, своєю чергою, обирає чинний Папа).

Не останню роль під час виборів понтифіка грає батьківщина кандидата. З 266 пап більшість — 217 — були італійцями.

До уваги береться і вік: Папа не має бути ні надто молодим, ні надто старим. За останні 200 років лише четверо не досягли 60 років на момент обрання, а у XX–XXI ст. середній вік понтифіка (знову ж таки, на момент обрання) становив 67,5 років.

І цього разу 45-річний єпископ Мельбурна, який народився в Україні, буде серед найвищих католицьких чиновників, які голосуватимуть за обрання наступного Папи.

Священник українського походження Микола Бичок стане одним із кардиналів, які зберуться у Ватикані на папський конклав.

Розповідаємо про потенційних претендентів на пост понтифіка.

П'єтро Паролін, 70 років, Італія

Автор фото,Reuters Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін має багатий дипломатичний досвід

Один із фаворитів — кардинал П'єтро Паролін. З 2013 року він обіймає посаду державного секретаря Ватикану.

На цій посаді він намагався вибудувати відносини Ватикану з В'єтнамом та Китаєм.

У 2018 році Ватикан і Китай підписали угоду про призначення єпископів. Це було важливим історичним кроком у відносинах між Пекіном і Католицькою церквою. Водночас угода викликала критику та звинувачення в "колаборації з комуністами".

Ім'я кардинала Пароліна також згадувалося разом зі справою про розтрату 350 млн євро у 2021 році, але звинувачень кардиналу не висунули.

За кардинала Пароліна говорить його високий пост у ватиканській ієрархії, дипломатичний досвід, близькість до покійного Франциска і походження.

Кардинал родом з Північної Італії, а останні три Папи Римських не були італійцями: Франциск був родом з Аргентини, Бенедикт XVI - з Німеччини, а Іван Павло II - з Польщі.

Маттео Дзуппі, 69 років, Італія

Автор фото,Getty Images Маттео Дзуппі любить їздити по Болоньї велосипедом

Ще один італієць, якого називають ймовірним майбутнім Папою,— архієпископ Болоньї Маттео Дзуппі.

Дзуппі, який став кардиналом у 2019 році, вважають одним із найпрогресивніших претендентів на роль понтифіка. Він роз'їжджає Болоньєю на велосипеді, ліберально налаштований до одностатевих відносин і ЛГБТК+ спільноти в цілому, висловлюється за права ув'язнених і проти смертної кари.

У 2022 році його обрали головою італійської єпископської конференції.

Дзуппі працює з громадою святого Егідія — це католицька асоціація, яка займається соціальним служінням.

У 1992 році команда, у складі якої був Дзуппі, була посередником на переговорах, після яких завершилася громадянська війна в Мозамбіку і підписали мирний договір.

У 2023 році папа Франциск призначив Дзуппі мирним посланником Ватикану в Україні.

У цій ролі болонський архієпископ відвідав Москву і зустрівся з патріархом Кирилом. Зустрічався Дзуппі і з президентом України Володимиром Зеленським.

П'єрбаттіста Піццабалла, 60 років, Італія

Автор фото,Getty Images П'єрбаттіста Піццабалла представляє інтереси католиків у Єрусалимі

П'єрбаттіста Піццабалла — наймолодший кардинал серед тих, кого ЗМІ та букмекери називають фаворитами на роль Папи Римського. Він став кардиналом лише в 2023 році.

На його користь каже досвід роботи на Близькому Сході: з 2020 року Піццабалла обіймає посаду латинського патріарха Єрусалима.

Коли ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, Піццабалла запропонував себе в заручники — в обмін на викрадених дітей.

Патріарх Єрусалима утримується від висловлювань на суперечливі теми, що може зіграти на його користь, зазначає New York Times.

Проте вік, мабуть, зіграє проти нього: для папи він досить молодий.

Петер Ерде, 72 роки, Угорщина

Автор фото,ATTILA KOVACS/EPA-EFE/REX/Shutterstock Петера Ерде вважають консервативним кандидатом і водночас компромісною фігурою

Архієпископа Будапешта Петер Ерде вважають перспективним кандидатом від консервативного крила церкви.

Він виступає проти одностатевих шлюбів і проти допуску розлучених, а тоді знову одружених католиків до причастя.

Угорського кардинала називають прихильником прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Коли в 2015 році папа Франциск закликав католицьких священників у Європі приймати біженців, Ерде заявив, що це буде схоже на "торгівлю людьми".

Втім, як зазначає Reuters, Ерде ніколи відкрито не протистояв папі Франциску і може розглядатися як компромісний кандидат: з консервативними поглядами, не дуже харизматичний, але прагматичний.

Ерде двічі обирали головою ради єпископських конференцій Європи - у 2005 і 2011 році. Саме європейські кардинали становлять зараз більшість у конклаві, який обиратиме нового папу.

Ерде — експерт з церковного права, він говорить декількома мовами, включаючи російську. Його призначив Іоан Павло II у 2003 році. На той момент він став наймолодшим кардиналом (згодом з'явилися кардинали молодші за Ерде).

Луїс Антоніо Тагле, 67 років, Філіппіни

Автор фото,Getty Images Тагле може стати першим папою з Південно-Східної Азії

Луїса Антоніо Тагле називають "азійським Франциском", і він може стати першим Папою Римським з Південно-Східної Азії — як Франциск став першим понтифіком з Латинської Америки. Саме в Азії зараз найшвидше зростає чисельність католиків.

Тагле був архієпископом столиці Філіппін Маніли, а потім став відповідати за євангелізацію у Ватикані.

Його називають прогресивним кандидатом: Тагле вважає позицію католицької церкви щодо одностатевих шлюбів і розлучень занадто жорсткою. Водночас він виступає проти абортів, порівнюючи їх з позасудовими розправами над підозрюваними в наркоторгівлі на Філіппінах.

Тагле був одним із кандидатів на пост Папи ще у 2013 році (коли обрали Франциска), але тоді він був занадто молодий. Втім, і тепер його вік — 67 років — може здатися конклаву занадто юним для понтифіка.

Пітер Тарксон, 76 років, Гана

Автор фото,Getty Images Першого кардинала з Гани Пітера Тарксона також зараховують до прогресивного крила.

Перший кардинал з Гани, Пітер Тарксон належить до прогресивного крила Римо-католицької церкви. Він був головою папської ради справедливості та світу — органу, який просуває соціальну справедливість, права людини та світ.

У цій ролі Тарксон, зокрема, відвідував економічний форум у Давосі та висловлювався про кліматичну кризу. Він дотримується традиційних для Католицької церкви поглядів на гомосексуальність та шлюб, але виступає проти криміналізації одностатевих стосунків у Гані.

2023 року Тарксон говорив в інтерв'ю BBC, що він молиться про те, щоб його не обрали Папою Римським.

Робер Сара, 79 років Гвінея

Автор фото,GUY PETERSON/AFP via Getty Images Робер Сара — консервативний претендент з Африки

Ще один можливий кандидат з Африки — це кардинал Робер Сара з Гвінеї. На відміну від Тарксона, Сара має консервативні погляди.

У 2020 році Сара написав книгу у співавторстві з колишнім папою Бенедиктом XVI, де висловлювався за збереження практики целібату для католицьких священників.

Цю книгу сприйняли як виклик чинному папі. Незабаром Сара подав у відставку з посади, яку він обіймав у Ватикані.

Сара називали "паралельним авторитетом" Франциску. У цьому сенсі його кандидатура ще більш консервативна, ніж Ерде.

Маріо Грек, 68 років, Мальта

Автор фото,Getty Images Маріо Грек народився на Мальті, і його кандидатура не повинна викликати дипломатичних чи геополітичних питань

Маріо Грек — генеральний секретар Синоду єпископів. Його вважали традиціоналістом, але після обрання папи Франциска у 2013 році став дотримуватися більш прогресивних поглядів.

Тепер він підтримує ЛГБТК+ спільноту та мігрантів і висловлюється проти дискримінації, а також позитивно ставиться до ідеї зміни церкви з плином часом.

У 2015 році він говорив, що церква має бути "досвідом спілкування з Богом", а не "організацією з питань моралі".

Reuters зазначає, що Грек родом із крихітної країни, тому його кандидатура не повинна викликати дипломатичних чи геополітичних проблем.

Жан-Марк Авелін, 66 років, Франція

Автор фото,Getty Images Архієпископа Марселя Жан-Марка Авеліна називають Іоанном XXIV

Архієпископа Марселя Жак-Марка Авеліна називають Іоанном XXIV — через його зовнішню схожість з Папою Іоанном XXIII.

Кардинал Авелін — близький соратник Франциска, який розділяє багато поглядів покійного понтифіка. Він народився в Алжирі в сім'ї іммігрантів з Іспанії й переїхав до Франції після того, як північноафриканська країна набула незалежності.

У 2023 році Авелін організував у Марселі "Середземноморські зустрічі" для християнської молоді. Спеціальним гостем зустрічей був Папа Франциск.

Авелін може стати першим Папою з Франції з XIV століття. Щоправда, архієпископ Марселя не говорить італійською (але вчить її), що може стати перешкодою для його обрання.

Українець стане одним із кардиналів

45-річний уродженець України, єпископ УГКЦ Микола Бичок наразі опікується українською діаспорою в Австралії і не є кандидатом на папський престол, але може обирати нового понтифіка.

Раніше в українських медіа з'явилася інформація, що він також може претендувати на місце Папи.

Але згодом релігієзнавець Сергій Гірік пояснив, що кардинали від церков східного обряду, зокрема УГКЦ, можуть обирати папу, але не можуть бути кандидатами на престол.

Водночас інші релігієзнавці, зокрема Кирило Говорун, зазначали BBC, що можливість бути обраним у Бичка як католика східного обряду теоретично існує.

Автор фото,Getty Images Папа Франциск кладе кардинальський капелюх на голову Миколи Бичка

Зрештою, співрозмовники ВВС в УГКЦ підтвердили, що за канонами Бичок не може бути обраними. І додали — "якщо виберуть, то хто піде проти Святого Духа".

Микола Бичок народився в українському місті Тернопіль, після закінчення середньої школи пішов до монастиря, а потім висвятився на священника у Львові.

Перш ніж у січні 2020 року переїхати до Мельбурна, щоб служити в Єпархії Святих Петра і Павла, він був священником у різних країнах, зокрема Польщі та США.

Наприкінці 2024 року Папа Франциск призначив його кардиналом.