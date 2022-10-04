Папа Римский о войне в Украине: «Человечество вновь столкнулось с атомной угрозой? Это абсурд!»

Папа Римский Франциск буквально умолял президента России Владимира Путина остановить "спираль насилия и смерти" в Украине. Об этом понтифик сказал в обращении к тысячам последователей на площади Святого Петра, сообщила пресс-служба Святого Престола в Ватикане.

Война в Украине чревата ядерной эскалацией с неконтролируемыми глобальными последствиями, отметил Франциск и осудил аннексию временно оккупированных украинских территорий. Послание стало первым обращением папы Франциска непосредственно к Путину.

«Дорогие братья и сёстры, доброе утро!

Ход войны в Украине стал крайне серьёзным, разрушительным и угрожающим, и это вызывает большую обеспокоенность. Вот почему сегодня я хотел бы посвятить этому всё своё размышление перед молитвой "Ангел Господень". Действительно, вместо того чтобы затянуться, эта ужасная и немыслимая рана человечества продолжает кровоточить всё больше, рискуя расшириться.

Я скорблю о реках крови и слез, пролитых за эти месяцы. Я опечален тысячами жертв, особенно детей, и многочисленными разрушениями, которые оставили без крова множество людей и семей и угрожают холодом и голодом огромным территориям. Такие действия никогда не могут быть оправданы, никогда! Печально, что мир изучает географию Украины по таким названиям, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и других местностей, ставших местами неописуемых страданий и страха. А что сказать о том, что человечество вновь столкнулось с атомной угрозой? Это абсурд.

Что же ещё должно произойти? Сколько ещё крови должно пролиться, дабы мы поняли, что война – это не решение проблемы, а только разрушение? Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня. Да умолкнет оружие и да найдутся условия для начала переговоров, способных привести к решениям, не навязанным силой, а согласованным, справедливым и стабильным. Они будут такими, если будут основываться на уважении священной ценности человеческой жизни, а также суверенитета и территориальной целостности каждой страны, прав меньшинств и законных интересов.

Я глубоко сожалею о серьёзной ситуации, возникшей в последние дни, и об очередных действиях, противоречащих принципам международного права. Все это действительно умножает риск ядерной эскалации, вплоть до опасения неконтролируемых и катастрофических последствий во всём мире.

Моё обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации; я призываю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради любви к своему народу. С другой стороны, опечаленный безмерными страданиями украинского народа в результате агрессии, я с такой же уверенностью обращаюсь к президенту Украины, призывая его быть открытым для серьёзных мирных предложений. Я настоятельно призываю всех протагонистов международной жизни и политических лидеров стран сделать всё возможное, чтобы положить конец продолжающейся войне, не втягиваться в опасную эскалацию, продвигать и поддерживать инициативы по диалогу. Пожалуйста, позвольте молодым поколениям дышать здоровым воздухом мира, а не загрязнённым воздухом войны, которая является безумием!

После семи месяцев военных действий давайте использовать все дипломатические средства, даже те, которые, возможно, до сих пор не использовались, чтобы положить конец этой ужасной трагедии. Война сама по себе – это ошибка и ужас!

Будем уповать на милосердие Бога, способного изменить сердца, и на материнское заступничество Царицы мира в момент вознесения прошений к Богоматери Розария Помпейской, духовно объединяясь с верующими, собравшимися в её святилище и во многих уголках мира».