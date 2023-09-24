Папа Римский снова удивил заявлением и объяснил, кому выгодна война в Украине

Папа Римский Франциск выразил мнение, что некоторые страны играют с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем отказываясь от своих обязательств. Об этом он заявил, возвращаясь из поездки во французский Марсель, пишет Reuters.

"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием. Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им решить проблемы... Я сейчас вижу, что некоторые страны двигаются назад, не хотят давать (Украине) оружие. Начинается процесс, в котором мучеником, безусловно, будет украинский народ, и это неприятно", — заявил понтифик.

Впоследствии представитель Ватикана Маттео Бруни дал разъяснение слов Франциска. Бруни подчеркнул, что Папа не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать посылать оружие в Украину или прекратить его отправку: "Это было размышление о последствиях вооруженной промышленности: Папа сказал, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, например, украинцам, которые погибают мученической смертью".

Напомним, 25 августа Папа Римский Франциск обратился к участникам Всероссийской встречи молодежи в Санкт-Петербурге, призвав молодых российских католиков не забывать о "большом наследии" РФ.

"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности", — сказал понтифик.

Считает россиян "великим народом" и не верит в жестокость к Украине

Ранее Папа Римский заявил, что считает россиян "великим народом" и не верит в жестокость граждан РФ по отношению к Украине. Об этом пишет Vatican News.

"Меня поражает — и потому я употребляю слово "многострадальная" [дословно: "martoriata" — "подвержена мукам" от "martoriare" — "истязать, мучить"] — та жестокость, которая не присуща российскому народу. Потому что российский народ — это великий народ, это (жестокость) наемников, солдат, идущих на войну как на приключение, наемников… Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет, вдохновляет христиан к осмыслению христианства. У меня большое расположение к российскому народу, как и большое расположение к украинскому народу", – сказал Папа Римский.

Франциск также добавил, что в 11 лет познакомился с украинским священником, который научил его прислуживать во время украинской литургии. И именно из-за этого отца он благосклонен и к украинцам.

"Из-за этого мне также очень нравится украинская литургия. Я оказался между двумя народами, которым располагаю. И не только я. Святой Престол провел немало конфиденциальных встреч, многое с положительными результатами", — сказал Папа.

Папа Римский и война против Украины

Папа Римский Франциск поддержал украинцев после того, как Россия напала на наше государство. Однако понтифик оскандалился и другими громкими заявлениями, из-за которых его критиковали в Украине и мире. В частности, перед Пасхой во время крестного шествия Ватикан решил, что крест должны нести украинка и россиянка.

Ранее Папа Римский заявлял, что не считает войну в Украине противостоянием добра и зла и предполагал, что РФ могли спровоцировать.

Также он заявлял, что война в Украине является "Третьей мировой". В то же время понтифик уверен, что жертвой является не только Украина.