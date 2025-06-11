Заворушення в Лос-Анджелесі: масові арешти, гумові кулі і комендантська година

Поліція проводить "масові арешти" після того, як мер Лос-Анджелеса Карен Басс оголосила комендантську годину у центрі міста. У Лос-Анджелесі вже четвертий день тривають протести проти анти іммігрантських рейдів, демонстрації перекинулися і на інші міста США.

Карен Басс оголосила комендантську годину з 20:00 до 06:00 за місцевим часом. У цей період часу центральна частина міста буде закритою, за винятком для місцевих жителів, журналістів і працівників екстрених служб.

Комендантську годину, за словами мера, запровадили, щоб зупинити мародерство та насильство під час протестів.

Як розповідають кореспонденти ВВС, у Лос-Анджелесі зараз дуже багато правоохоронців — десятки людей заарештовують за порушення комендантської години, але жодних ознак присутності морських піхотинців США чи військових Національної гвардії на вулицях немає.

Автор фото,AFP ROBYN BECK Підпис до фото,У Лос-Анджелесі масові арешти

Як передає з Лос-Анджелеса кореспондент ВВС Джон Садворт, поліція прочісує центр міста, зачищаючи вулиці одну за одною. При цьому поліцейські стріляють гумовими кулями.

"Один з протестувальників щойно пробіг повз мене, показуючи велику гематому на грудях. На одному з перехресть ми показали свої журналістські посвідчення, але поліція наказала нам залишити вулицю", - каже кореспондент.

За його словами, коли кореспонденти ВВС намагалися пояснити, що мер та начальник поліції чітко заявили, що медіа мають право працювати у зоні дії комендантської години, один з офіцерів відповів: "Ми можемо вас заарештувати — незалежно від того, хто ви".

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,На вулицях міста дуже багато поліції

Про масові арешти повідомляє і поліція Лос-Анджелеса. У повідомленні поліції в X (Twitter) йдеться, що масові арешти проводять у зв'язку з дією комендантської години.

"На Першій вулиці між Спрінг і Аламіда продовжують збиратися численні групи.

Ці групи підлягають реагуванню, і розпочато масові арешти. Діє комендантська година", - йдеться у повідомлені.

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом у телевізійному зверненні звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні до протестів і нападі на демократію через те, що він вивів війська на вулиці. Ньюсом пообіцяв, що Каліфорнія продовжить боротьбу.

"Виведення на вулиці підготовлених військових — це безпрецедентно і становить загрозу самій основі нашої демократії", — сказав він.

Він представляє демократичну партію.

Автор фото,Getty Images The Washington Post Підпис до фото,Люди протестують біля центру утримання під вартою в Лос-Анджелесі. Туди привезли затриманих мігрантів

Раніше Ньюсом подав до суду на адміністрацію Трампа, щоб завадити йому розширити військову присутність у Лос-Анджелесі. Губернатор Каліфорнії вважає, що Трамп "розпалив і без того вибухонебезпечну ситуацію", залучивши Національну гвардію.

При цьому Ньюсом закликав протестувальників до мирного протесту: "Будь ласка, будь ласка, робіть це мирно".

За його словами, кілька десятків порушників вдалися до насильства та руйнувань. Вони псували майно, намагалися нападати на поліцейських.

Автор фото,Jason Armond June, Los Angeles Times Підпис до фото,Так виглядали протести 9 червня

Трамп вважає протести у Лос-Анджелесі повстанням проти федерального уряду. На вихідних він направив до міста війська, хоча, місцева влада просила цього не робити.

Виступаючи напередодні перед військовими США на базі в Північній Кароліні, Трамп розкритикував протести як "напад на мир і громадський порядок".

Автор фото,AFP Підпис до фото,Протести у Нью-Йорку

Протести проти імміграційних рейдів поширилися з Лос-Анджелеса щонайменше на дев'ять інших міст США, зокрема на Нью-Йорк, Атланту, Чикаго, Даллас, Філадельфію та Сан-Франциско.

Під час протестів у Нью-Йорку арештовували людей.

Тим часом у Техасі губернатор залучив Національну гвардію напередодні запланованих протестів.