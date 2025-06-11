Заворушення в Лос-Анджелесі: масові арешти, гумові кулі і комендантська година

|ЖЖ » Новини » Надзвичайні події » 2025 Июнь 11 » 11:06:54
Поліція проводить "масові арешти" після того, як мер Лос-Анджелеса Карен Басс оголосила комендантську годину у центрі міста. У Лос-Анджелесі вже четвертий день тривають протести проти анти іммігрантських рейдів, демонстрації перекинулися і на інші міста США.
Карен Басс оголосила комендантську годину з 20:00 до 06:00 за місцевим часом. У цей період часу центральна частина міста буде закритою, за винятком для місцевих жителів, журналістів і працівників екстрених служб.
Комендантську годину, за словами мера, запровадили, щоб зупинити мародерство та насильство під час протестів.
Як розповідають кореспонденти ВВС, у Лос-Анджелесі зараз дуже багато правоохоронців — десятки людей заарештовують за порушення комендантської години, але жодних ознак присутності морських піхотинців США чи військових Національної гвардії на вулицях немає.
Як передає з Лос-Анджелеса кореспондент ВВС Джон Садворт, поліція прочісує центр міста, зачищаючи вулиці одну за одною. При цьому поліцейські стріляють гумовими кулями.
"Один з протестувальників щойно пробіг повз мене, показуючи велику гематому на грудях. На одному з перехресть ми показали свої журналістські посвідчення, але поліція наказала нам залишити вулицю", - каже кореспондент.
За його словами, коли кореспонденти ВВС намагалися пояснити, що мер та начальник поліції чітко заявили, що медіа мають право працювати у зоні дії комендантської години, один з офіцерів відповів: "Ми можемо вас заарештувати — незалежно від того, хто ви".
Про масові арешти повідомляє і поліція Лос-Анджелеса. У повідомленні поліції в X (Twitter) йдеться, що масові арешти проводять у зв'язку з дією комендантської години.
"На Першій вулиці між Спрінг і Аламіда продовжують збиратися численні групи.
Ці групи підлягають реагуванню, і розпочато масові арешти. Діє комендантська година", - йдеться у повідомлені.
Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом у телевізійному зверненні звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні до протестів і нападі на демократію через те, що він вивів війська на вулиці. Ньюсом пообіцяв, що Каліфорнія продовжить боротьбу.
"Виведення на вулиці підготовлених військових — це безпрецедентно і становить загрозу самій основі нашої демократії", — сказав він.
Він представляє демократичну партію.
Раніше Ньюсом подав до суду на адміністрацію Трампа, щоб завадити йому розширити військову присутність у Лос-Анджелесі. Губернатор Каліфорнії вважає, що Трамп "розпалив і без того вибухонебезпечну ситуацію", залучивши Національну гвардію.
При цьому Ньюсом закликав протестувальників до мирного протесту: "Будь ласка, будь ласка, робіть це мирно".
За його словами, кілька десятків порушників вдалися до насильства та руйнувань. Вони псували майно, намагалися нападати на поліцейських.
Трамп вважає протести у Лос-Анджелесі повстанням проти федерального уряду. На вихідних він направив до міста війська, хоча, місцева влада просила цього не робити.
Виступаючи напередодні перед військовими США на базі в Північній Кароліні, Трамп розкритикував протести як "напад на мир і громадський порядок".
Протести проти імміграційних рейдів поширилися з Лос-Анджелеса щонайменше на дев'ять інших міст США, зокрема на Нью-Йорк, Атланту, Чикаго, Даллас, Філадельфію та Сан-Франциско.
Під час протестів у Нью-Йорку арештовували людей.
Тим часом у Техасі губернатор залучив Національну гвардію напередодні запланованих протестів.