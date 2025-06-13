Як швидко старіє ваш організм? Покаже проста щоденна вправа

Швидкість, з якою ми ходимо, може розповісти про старіння нашого мозку. Ті, хто ходять повільніше, мають менший об'єм мозку та зміни в його ключових структурах, кажуть дослідники.

На перший погляд це може здаватися дрібницею, однак те, з якою швидкістю ви долаєте шлях від точки А до точки Б, може свідчити про стан вашого тіла та розуму.

Дослідження показують, що звичайна прогулянка до магазину, парку чи автобусної зупинки може передбачити ризик госпіталізації, серцевого нападу і навіть передчасної смерті. Ба більше - швидкість ходьби може бути індикатором темпів когнітивного старіння.

Тест на швидкість ходьби може оцінити здатність людини виконувати повсякденні справи. Він також може визначити рівень фізичної вразливості та передбачити, якою ефективною буде реабілітація після інсульту.

Хоча уповільнення з віком - явище цілком природне, різке зниження темпів ходьби може свідчити про серйозніші порушення в організмі.

"Коли звична швидкість ходьби знижується, це часто сигналізує про загальне погіршення стану здоров'я", - пояснює Крістіна Ділі-Конрайт, професорка медицини Гарвардської медичної школи, яка досліджує вплив фізичних навантажень на прогнозування перебігу онкологічних хвороб.

"У людини може бути хронічне захворювання, через яке вона мало рухається. Це означає, що, найімовірніше, у неї зменшується м'язова сила та рухливість суглобів, що, на жаль, призводить до подальшого погіршення здоров'я", - каже Ділі-Конрайт.

Проста техніка

Щоб виконати тест на швидкість ходьби, вам знадобиться лише секундомір і засіб для вимірювання відстані, наприклад, рулетка. Існує два поширених варіанти.

Якщо ви знаходитесь на вулиці і у вас багато місця, ви можете спробувати тест на швидкість ходьби на 10 метрів.

Пройдіть спочатку 5 метрів, щоб досягти своєї звичайної швидкості, а потім - ще 10 у звичному темпі.

Щоб розрахувати свою швидкість ходьби, просто поділіть 10 метрів на кількість секунд, які знадобилися для подолання цієї відстані.

Автор фото,Getty Images Регулярні перерви для ходьби корисні для вашого мозку та тіла

Вдома тест на швидкість можна зробити на 4 метрах. Додайте ще 1 метр, щоби набрати швидкість. Щоб обчислити свою швидкість, поділіть чотири метри на кількість секунд, які вам знадобилися, щоб пройти цю відстань.

Ось як із цим тестом в середньому справляються інші люди:

40-49 років : жінки - 1,39 м/с, чоловіки - 1,43 м/с.

: жінки - 1,39 м/с, чоловіки - 1,43 м/с. 50-59 років: жінки - 1,31 м/с, чоловіки - 1,43 м/с.

жінки - 1,31 м/с, чоловіки - 1,43 м/с. 60-69 років: жінки - 1,24 м/с, чоловіки - 1,43 м/с.

жінки - 1,24 м/с, чоловіки - 1,43 м/с. 70-79 років : жінки - 1,13 м/с, чоловіки - 1,26 м/с.

: жінки - 1,13 м/с, чоловіки - 1,26 м/с. 80-89 років: жінки - 0,94 м/с та чоловіки - 0,97 м/с.



Крім того, існує багато програм, які можна використовувати для вимірювання швидкості ходьби. Наприклад, фітнес-трекери, як-от Walkmeter, MapMyWalk, Strava та Google Fit, які використовують GPS для відстеження відстані та часу, що дозволяє їм розраховувати вашу швидкість.

Дослідження показали, що швидкість ходьби є важливим показником тривалості життя у людей похилого віку.

Дослідники з Університету Піттсбурга об'єднали результати дев'яти досліджень, у яких разом відстежували понад 34 000 дорослих віком від 65 років.

Результати показали, що швидкість ходьби суттєво пов'язана з тривалістю життя. Так, чоловіки з найповільнішою швидкістю ходьби у віці 75 років мали 19% шансів прожити 10 років. Тоді як чоловіки з найбільшою швидкістю ходьби мали 87% шансів прожити наступне десятиліття.

Одне з пояснень полягає в тому, що люди, які вже хворі, як правило, менш мобільні.

Однак дослідження, проведене у Франції у 2009 році, показало, що навіть серед здорових дорослих віком понад 65 років учасники з низькою швидкістю ходьби мали приблизно втричі більший ризик померти від серцево-судинних захворювань протягом періоду дослідження порівняно з тими, хто ходив швидше.

"Ходьба здається такою простою річчю – більшість із нас навіть не замислюється про те, як ми це робим", – каже Ліне Расмуссен, старша наукова співробітниця кафедри психології та неврології Університету Дьюка у Північній Кароліні.

Автор фото,Getty Images Організм людей, які ходять повільніше, старіє швидше

"Але насправді ходьба залежить від багатьох різних систем організму, які працюють разом. Ваші кістки та м'язи відповідають за рух, очі допомагають орієнтуватися, серце та легені циркулюють кров і кисень, а ваш мозок і нерви координують все це", - додає Расмуссен.

За словами дослідниці, з віком функція цих систем починає сповільнюватися, а тому повільніша ходьба може відображати це загальне зниження та бути ознакою похилого віку.

Але це стосується не лише людей похилого віку.

У дослідженні 2019 року Расмуссен і її колеги виявили, що навіть серед 45-річних швидкість ходьби може передбачити, як швидко в них старіють мозок і тіло.

"Я була здивована, яка велика різниця може бути у швидкості ходьби серед людей одного віку", - каже дослідниця.

"Можна було б очікувати, що всі у 45 років матимуть приблизно середні показники. Але дехто з учасників дослідження ходив так швидко, як здорові 20-річні, а інші набагато повільніше - як значно старші люди", - пояснює Расмуссен.

Дослідження показало, що 45-річні з повільнішою швидкістю ходьби мали ознаки "прискореного старіння". Їхні легені, зуби та імунна система були в гіршому стані порівняно з тими, хто ходив швидше.

У них також виявили "біомаркери", пов'язані зі швидшим старінням, як-от підвищений кров'яний тиск, високий рівень холестерину та нижча кардіореспіраторна підготовка.

Люди, які повільно ходять, мали й інші ознаки фізичної слабкості, як-от слабша сила стискання рук та більші труднощі з підйомом зі стільця.

Як зʼясували науковці, люди, які повільно ходять, також мали ознаки швидшого когнітивного старіння.

Наприклад, вони, як правило, показували нижчі результати в тестах IQ, гірше справлялися з тестами на пам'ять, швидкість обробки інформації та інші когнітивні функції.

МРТ-сканування також показало, що ці когнітивні погіршення супроводжувалося помітними змінами в мозку учасників.

У людей, які повільно ходять, був менший мозок, тонший неокортекс – зовнішній шар мозку, який контролює мислення та обробку інформації – та більше білої речовини.

Цікаво, що навіть обличчя людей, які повільно ходять, оцінили як такі, що старіють швидше.

Вчені також зʼясували, що ці відмінності у здоров'ї присутні з раннього віку.

Дослідникам вдалося передбачити швидкість ходьби 45-річних людей на основі тестів на інтелект, мову та моторику, проведених, коли учасникам було лише три роки.

Автор фото,Getty Images Регулярна ходьба може допомогти збільшити швидкість

"Найбільше мене здивувало те, що я знайшла зв'язок між швидкістю ходьби людей у ​​45 років та їхніми когнітивними здібностями у ранньому дитинстві", - каже Расмуссен.

"Це свідчить про те, що швидкість ходьби - це не лише ознака старіння, а й вікно в здоров'я мозку протягом усього життя".

Однак читачам, які вважають, що ходять повільно, не варто надто засмучуватися - швидкість ходьби можна покращити.

Ділі-Конрайт розробляє вправи, які допомагають людям, які одужують від хіміотерапії, відновити сили. Учасникам рекомендують збільшувати тривалість та інтенсивність ходьби кожні три-чотири тижні, щоб покращити свою фізичну форму. А можна зробити дещо ще простіше.

"Використовуйте будь-яку можливість ходити частіше, адже фізична активність дуже важлива", - каже Ділі-Конрайт. Вона радить паркуватися подалі від місця призначення, зустрічатися з друзями для прогулянок або гуляти з домашнім улюбленцем у місцевому парку.

"Важливо робити перерви для ходьби, особливо для людей, які мають сидячу роботу", - каже Ділі-Конрайт.

"Навіть якщо це просто п'ятихвилинна перерва на прогулянку, щоб сходити до туалету, або п'ятихвилинна швидка прогулянка навколо кварталу - головне перервати цей час сидіння".