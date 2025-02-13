Як бодибілдери нищать своє здоров'я стероїдами

Професійному бодибілдеру Джої Фареллу було 30, коли в нього виявили серцеву недостатність, і він думає, що вживання стероїдів загалом скоротить його життя на 20 років. Але він і далі приймає препарати "заради кар'єри".

Як професіонал Фарелл знає про шкідливий довгостроковий вплив стероїдів на здоров'я. Він визнає, що його приклад виглядає "суперечливим", тому що вживаючи препарати і далі, він закликає інших цього не робити.

Тим часом колишній учасник британського телешоу "Острів кохання" Том Пауелл переніс операцію із видалення тканини грудей після вживання стероїдів.

Він говорить, що люди не повинні починати вживати стероїди, "що б не трапилося".

Науковці тим часом кажуть, що вживання стероїдів стає все серйознішою проблемою для охорони громадського здоров'я.

Немає офіційних даних про те, скільки людей у ​​Великій Британії приймають анаболічні стероїди, але останні оцінки свідчать про те, що таких приблизно 500 000.

Джої вперше прийняв стероїди у 20 років, коли зайнявся бодибілдингом, і через рік почав робити ін'єкції.

Але в січні минулого року 31-річний чоловік сказав, що лікарі були "приголомшені", дізнавшись після кількох аналізів крові, що в нього серцева недостатність.

"Результати були дійсно дуже погані", - сказав Джої. - Рівень тропоніну, який є маркером серцевого нападу, був надзвичайно високим".

Після сканування серця, сказав Джої, лікарі діагностували в нього дилатаційну кардіоміопатію, викликану стероїдами - це стан, при якому серце збільшується і слабшає, що ускладнює перекачування крові.

"Моє серце було слабким", - додав він.

Джої Фаррел щодня тренується в тренажерному залі, готуючись до змагань з бодибілдингу по всьому світу.

"Через мій вік вони не знали, що сказати. Це те, що можна знайти у 75-річного чоловіка, який курив і пив усе своє життя".

Джої думав, що його кар'єра бодибілдера закінчилася.

Шістнадцять тижнів потому та всупереч рекомендаціям лікарів він повернувся до змагань, але сказав, що зменшив вживання стероїдів.

Він сказав, що хоче попередити людей про небезпеку вживання стероїдів без усвідомлення ризиків.

"У мене був такий досвід, і я хочу, щоб люди перестали бути дурними з тими дозами, які вони вживають".

Що таке стероїди і чи вони легальні

Анаболічні стероїди - штучна речовина, яка копіює чоловічий гормон тестостерон - це препарати класу С, які легальні для особистого використання у Великій Британії.

Фармацевти можуть видавати їх тільки за рецептом.

Але їх незаконно постачати чи продавати, в тому числі давати друзям. За це можна сісти до в'язниці на 14 років.

Минулого року у Британії вилучили анаболічних стероїдів на 26% більше, ніж попереднього року. Усього це було 995 830 доз, більшість яких виявили на кордоні з Великою Британією.

Офіційних медичних досліджень чи рекомендацій про те, як знизити ризики їх прийому, немає.

Оскільки клінічних рекомендацій немає, деякі бодибілдери вдаються до експериментів і діляться досвідом із іншими бодибілдерами.

Це практика, яку бодибілдери називають "братанською наукою", хоч офіційного наукового аналізу немає.

Автор фото,Avatar1338 Джої Фаррелл став професійним бодібілдером на повний робочий день після перемоги на цьому змаганні в Австрії минулого літа

"Бодибілдер робить те, у що лікар ніколи не повірить або не подумає - це метод проб і помилок", - додав Джої.

Ці неконтрольовані медичні випробування призвели до появи так званих препаратів для покращення іміджу.

"Я зрізаю щонайменше 20 років свого життя"

Хоча він сказав, що все ще робить ін'єкції через кар'єру, Джої додав, що його страх через здоров'я змусив його більше усвідомлювати ризики. І він визнає, що ризики існують, яким би обережним ти не був.

Тепер він регулярно робить аналізи крові та перевіряє серце, змінив свою дієту та спосіб життя, але визнав: "Я повністю усвідомлюю, що скільки би я не міг прожити, я зрізаю щонайменше 20 років".

Ризики, пов'язані з вживанням анаболічних стероїдів, різні - від безпліддя та еректильної дисфункції залежності та облисіння.

Колишня зірка "Острова кохання" Том Пауелл закликає людей не починати приймати стероїди заради зовнішності

Колишній учасник телешоу "Острів кохання" Том Пауелл пізнав психологічні побічні ефекти через вживання стероїдів.

"Я був у депресії, сумний, злий, мав нічні кошмари, нічну пітливість", - сказав 33-річний чоловік, який почав вживати стероїди вісім років тому.

"Я хотів битися з людьми. Мене кидало то вверх, то вниз. Я плакав і злився. Я хотів битися з усім світом".

У Тома виник ще один побічний ефект, коли в нього почали рости груди. Після появи у випуску популярного шоу ITV "Острів кохання" в 2016 році Том транслював у своїх соцмережах, як йому видаляли грудну тканину після того, як вона почала боліти.

"Я знаю 20 хлопців, які також це зробили, і ще більше людей задумуються над цим", - додав Том.

Том Пауелл сказав, що після прийому стероїдів у нього були не тільки психологічні побічні ефекти, але й фізичні, оскільки йому видалили зайву тканину грудей

Він сказав, що тепер використовує набагато меншу дозу стероїдів та застерігає від їх прийому.

"Я не думаю, що це того варте", - сказав він.

Автор: Емілія Беллі, BBC News