Математика: навіщо вона всім, хто хоче вищу освіту

"Ми не зможемо отримати вищу творчу освіту, бо не набрали бали з математики на НМТ. Моя донька - художниця. З дитинства вона мріяла малювати мультики і йшла до мети. Наша держава вважає, що для того, аби вступити на живопис, графіку чи ілюстрацію, потрібно знати синуси, алгоритми і функції. Бо хтось у Міносвіти вирішив, що без математики ти не художник", - такий допис лишила у фейсбуку Ольга Матушенко.

"І ось тепер, через цю абсурдну вимогу, талановита дитина змушена шукати освіту за кордоном", - додає вона.

Дискусія про математику як обов'язковий предмет поруч з українською мовою та історією України на ЗНО, а тепер - Національному мультипредметному тесті (НМТ), триває з 2021 року.

Саме тоді математику включили до переліку трьох обов'язкових предметів, що має скласти випускник школи, який хоче стати студентом інституту чи університету. Четвертий предмет випускник обирає сам.

Юна художниця - не єдина, хто має невтішні результати.

За даними Українського центру оцінювання освіти, у 2024 році не склали НМТ майже 41 тисяча випускників із 283,4 тисячі від усіх, хто прийшов на тестування.

З цієї 41 тисячі переважна більшість - понад 36 тисяч - "завалили" саме математику.

Цього року НМТ триватиме до 25 червня. Випуcкників, які проходять тести, побільшало – зареєструвалося понад 312 тисяч.

Синуси і люди творчих професій

Ситуація, що її описала Ольга Матушенко, турбує багатьох дописувачів у соцмережах.

Вони вважають, що не лише для художників, а й для багатьох інших фахівців математика ніколи не знадобиться.

Автор фото,Київський художній ліцей Юні художники мають добре знати математику, щоб навчатися після школи у виші

"Прикро читати такі дописи батьків, у чиїх дітей предмет математика тупо поламав крила і роки підготовки за фахом. Міністерство освіти і науки України, Оксен Лісовий, робіть висновки. Відбирання майбутнього в таких талановитих художниць в Україні - прямий результат ваших дій", - пише військова Ярина Чорногуз.

"Я добре знала математику в школі. Але, здається, алгебра і геометрія мені ніколи потім не знадобилися в житті, окрім порахувати решту в крамниці, відсотки і всяке таке. Тож я з того табору, який не дуже розуміє, навіщо цій дівчинці математика. У мене в Карпенка-Карого, наскільки я пам'ятаю, ніякої математики не було вже. Мабуть, в художніх вишах теж", - пише режисерка Ірина Цілик.

Журналістка Христина Коціра запитує: чому математику однаково треба складати тим, хто йде на фізмат і хто йде на акторський?

"Тому все ж має бути якийсь поділ, математика має бути різною. Вважаю, що після 8 класу треба розділяти програми для "філологів" і "технарів". І тест також має бути іншим для одних та інших", - вважає вона.

З Коцірою в дискусію вступив колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він переконаний, що математика і тести – потрібні.

"Бо навіть актори отримують зарплату чи гонорари, підписують контракти, беруть кредити, рахують решту в супермаркеті, уявляєте?" - пише він.

З чого все почалося

Не лише підсумки тестувань, але й інші дослідження показують, що рівень математики в більшості учнів на низькому рівні.

З 2018 року українські школярі беруть участь у програмі міжнародного оцінювання - PISA (Program for International Student Assessment).

Цю програму започаткувала Організація економічного співробітництва та розвитку в 1997 році.

Автор фото,Графіка ВВС Це дані 2019 року, проте з того часу позиція України суттєво не змінилася

Зокрема, у 2021 році, коли математика стала обов'язковим предметом для вступу до українських вишів, третина учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) не змогла розв'язати завдання з математики рівня базової середньої школи, тобто з 5 до 9 класу. Такі дані наводив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У 2022 році за шкалою PISA - від 1 до 6 балів - 58% українських учнів віком 15 років отримали під час тестувань 2 бали - базовий рівень. Це означає, що вони можуть виконувати завдання, які передбачають мінімальну підготовленість і мають труднощі з завданнями про відсотки та дробами.

Рівень початкової школи і життєві навички

Ірина Єгорченко, вчена-математик, співробітниця Інституту математики НАН України переконує, що рівень тестів НМТ з математики – легкий.

Якщо дитина не отримала навіть прохідний бал, то це рівень знань як у початковій школі, наголошує вона у коментарі ВВС Україна.

Щоправда, батьки, чиї діти проходили тести, навпаки, вважають, що вони складні, для більшості набрати навіть мінімально необхідні бали важко.

НМТ з математики містить 22 завдання. Загальна кількість балів, яку можна набрати за тест з математики – 32. Мінімальний "поріг" для складання цього предмету, аби мати шанс вступити до вишу - 5 балів.

Для порівняння - інші обов'язкові предмети: українська мова – 7 тестових балів, історія України – 8. Необов'язкові, з яких можна вибирати: іноземна мова, фізика - по 5, хімія - 6, українська література, географія, біологія - по 7 тестових балів.

Цей тестовий бал переводиться у рейтингові бали за шкалою від 100 до 200, і це означає, що мінімальна кількість для того, щоби тест вважався складеним, становить 100 балів.

Право вступу до вишів вступник отримає лише тоді, коли усі чотири предмети НМТ складе на мінімально можливий "пороговий" бал. Навіть якщо за іншими предметами учень набирає найвищі бали, а з математики, наприклад, 4 - він не має права подавати документи до вишів.

Але може готуватися до НМТ через рік або ж вступати до коледжу чи професійно-технічного училища за співбесідою.

"Якщо ми скасуємо тести з математики, то збережемо п'ять художників, але втратимо 10 тисяч інженерів. Не вчити математику - це загроза національній безпеці. Дозвіл не вчити одній творчій дитині означає, що не вчитимуть математику тисячі. У нас і так катастрофа з інженерною освітою", - наголошує вчена-математик Ірина Єгорченко.

Автор фото,УНІАН Випуск 2025 року в Ужгороді

Випускник Дніпропетровського державного університету, а нині - професор прикладної математики Сассекського університету Костянтин Блюсс наголошує, що серед батьків є нерозуміння того, що "математика - це не про те, щоб щось порахувати", а радше про логіку і про здатність шукати відповідь різними шляхами.

"Найважливіша навичка - навіть якщо ти не можеш розв'язати задачу - уміння звести її до тієї, яку ти знаєш, як вирішувати. І всі ці навички корисні незалежно від того, чим дитина (або дорослий) займатиметься далі", - пише він у фейсбуку.

Чи готові школи і випускники

Однак, чи усі українські школи готові навчати саме тим навичкам, про які каже Костянтин Блюсс?

Власне, тести PISA, які українські школярі проходять слабко, також про те саме: оцінюються не теоретичні знання, а здатність учнів логічно мислити і застосовувати на практиці те, що вчили у школі.

Проте методика викладання у школах, перевантаженість різними предметами, багаторічне дистанційне чи змішане навчання через війну – це все фактори, що впливають на здатність дітей здолати НМТ.

Також викладачі і чиновники визнають, що пройти чотири тестові предмети за один екзамен (три обов'язкові та один на вибір) – це велике навантаження і стрес, які не кожен випускник може пройти успішно.

Тим часом уряд зараз готовий підтримувати з держбюджету передусім тих студентів, які оберуть спеціальності, необхідні для відновлення країни після війни. Міністерство освіти та науки повідомляло, що для цього у 2025 році навіть збільшать кількість бюджетних місць.

А це математика, фізика, хімія, біологія, деякі інженерні спеціальності, такі як механічна інженерія, агроінженерія, хімічна технологія.

"Вони досі є не надто популярними серед вступників, але фахівці цих профілів надзвичайно потрібні для розвитку країни", - заявляв заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

Чому математика - це важливо?

Математика допомагає розвивати грамотність, критичне мислення, навички у роботі з даними. Вона дає компетенції, які необхідні для орієнтації в технологічному прогресі та в економічних змінах - про це йдеться у звіті Організації співробітництва і розвитку, присвяченому модернізації шкільної математики.

Математику у якості випускних іспитів обов'язково здають у багатьох розвинених країнах світу. До прикладу, цей предмет є обов'язковим на іспиті у Польщі, Німеччині, Швейцарії, Фінляндії, Норвегії, Естонії.

За даними PISA, середній бал українських учнів з математики в Україні – 441. Вони відстають у математиці від польських, естонських та словацьких школярів, у яких бали значно вищі.

Найкращі показники з математики у світі, за даними PISA, мають учні зі Сінгапуру – 575 балів. Далі йдуть Китай - 547, Японія - 536, Південна Корея - 527 та Естонія - 510.

У всіх цих країнах математика — обов'язковий предмет при завершенні середньої школи.

Автор: Діана Куришко, Світлана Дорош, ВВС Україна