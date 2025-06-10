У Калуші матір підозрюють у вбивстві 3-річної доньки. Що могло статися

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У Калуші розслідують вбивство 3-річної дитини. Підозрюють матір, вона вже під вартою.

Поліцейські розповіли, що зранку 7 червня їм зателефонувала сусідка родини і повідомила, що чує в квартирі поруч дитячі крики і плач.

На місце негайно прибули правоохоронці, йдеться в повідомленні. Але, за їхніми словами, дверей ніхто не відкривав, тому їм довелося оперативно зв'язатися із власником помешкання, який впустив їх всередину.

Ввійшовши до квартири, поліцейські побачили тіло дівчинки, як з'ясувалось 2021 року народження.

Вона "була вдягнута в білу сукню", розповів ВВС Україна речник поліції Івано-Франківської області Андрій Яцків.

Яцків каже, що на тілі не виявили ознак поранення.

"Попередня причина смерті дитини - асфіксія, утоплення", - сказав він.

"На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала", - розповіли в поліції.

Слідчі кажуть, що вилучили речові докази, які вказують на те, що дитину могла вбити її 32-річна мама. Вона проживала в орендованій квартирі з дівчинкою сама.

У інстаграмі матері можна побачити численні спільні фото з дитиною, яку вона називала її "найбільшою любов'ю".

Поліцейські кажуть, що жінка не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах.

За словами Яцківа, зараз їй призначили психіатричну експертизу.

Матері оголосили підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Їй може загрожувати від 7 до 15 років в'язниці.

Суд постановив, щоб підозрювану тримали під вартою.

Справа сколихнула Калуш. У невеликому місті, де проживає близько 60 тисяч жителів, активно обговорюють цю подію.

У вівторок дівчинку поховали. Судячи з фото, на похороні було багато людей, які несли загиблій дитині іграшки.