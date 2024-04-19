В Україні успішно прооперували мозок британській дівчинці. Вдома допомогти їй не змогли

Львівські лікарі зробили операцію на головному мозку дівчинці з Північної Ірландії, після того як у Британії її відмовилися прооперувати.

Рейчел Гріббен з міста Кіллілі провела декілька тижнів у львівській дитячій лікарні, попри те, що в країні війна. Зараз вона "чудово почувається" і готується повернутися до дитсадку вже цього тижня.

Чотирична Рейчел страждає на важку форму епілепсії, яка призвела до серйозних проблем у розвитку.

У неї також були травми тіла від падіння під час судом.

Родина з Британських островів здолала 3000 км, щоб звернутися по допомогу саме до спеціалістів найбільшого у західних областях України Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії у Дитячій лікарні Святого Миколая Львова.

Тут лікують дітей з різних куточків України. А от із-за кордону - вперше.

"Не кандидат" на операцію у Великій Британії

Мама дівчинки, Кеті Дженнінгс, розповіла програмі BBC Good Morning Ulster, що Рейчел спокійно сприйняла події.

"Після операції минуло чотири тижні, і вона вже повертається до дитсадку, - сказала жінка. - Вона взагалі не скаржилася. Вона справжній маленький герой, маленький воїн".

Рейчел - третя дочка у родині. Коли дівчинці було півтора роки, батьки помітили, що вона відстає в розвитку. У неї з’явилися незначні посмикування тіла, а вже за кілька місяців вона перенесла перший важкий судомний напад, розповіли у Дитячій лікарні Святого Миколая, де лікувалася дитина.

У жовтні 2022 року у Рейчел діагностували епілепсію, але у Великій Британії сказали, що вона не є кандидатом на операцію, бо аналізи показали, що напади походять одразу з кількох ділянок.

АВТОР ФОТО,KATIE JENNINGS Сім'я здолала 3000 км, щоб приїхати в Україну, після того, як у Британії відмовилися зробити дівчинці операцію

"Я не могла погодитися з тим, що таким буде життя Рейчел, з епілептичними нападами щодня, - каже її мама. - Тож я почала шукати інші варіанти".

У пошуках порятунку батьки Рейчел натрапили на відомого американського нейрохірурга Люка Томича. Він сказав, що хірургічним шляхом дівчинку можна позбавити 80-90% нападів.

Він також порадив родині звернутися до команди українських спеціалістів, яку очолює нейрохірург Михайло Ловга.

АВТОР ФОТО,KATIE JENNINGS Протягом чотирьох тижнів після операції у Рейчел не було нападів

Сирени у Львові

Попри загрозу ракетних обстрілів, батьки дівчинки наважилися приїхати до Львова.

Перший сигнал повітряної тривоги дуже їх налякав - розповідає мама дівчиник: “Коли ми сиділи в укритті лікарні з іншими мамами, дітьми, моє серце просто розбилось”.

Звуки сирен у Львові були "майже щоденним явищем" протягом трьох тижнів, які вони провели у Львові, але на другу ніч вони їх навіть проспали, каже Дженнінгс.

"Нам сказали, що тепер ми наполовину українці, тому що так живе більшість людей у Львові зараз", - сказала жінка.

АВТОР ФОТО,ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ Нейрохірурги дитячої лікарні Святого Миколая успішно видалили частину мозку чотриричній дитині

Під час операції нейрохірурги успішно видалили частину мозку Рейчел, щоб позбавити її від виснажливих судом.

За словами Дженнінгс, семигодинна операція тривала довше, ніж планувалося, оскільки сіра речовина в мозку Рейчел виявилася більшою, ніж припускали.

“Ми поетапно відкрили порожнину черепа, знайшли змінену зону, відділили її і поетапно від’єднали. А потім - видалили повністю", - розповідає лікар-нейрохірург Михайло Ловга.

Вкрай важливо було бути максимально далеко від ділянки, яка відповідає за рухи кінцівками. Саме тому лікарям довелося працювати спільно з нейрофізіологами та застосувати надсучасні технології, які допомагають уникнути пошкоджень здорових ділянок мозку, каже лікар.

Протягом чотирьох тижнів після операції у Рейчел не було нападів.

Рейчел вже повернулася додому - до Північної Ірландії. Її батьки кажуть, що безмежно вдячні львівським лікарям за порятунок доньки.