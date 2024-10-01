Директор інтернату Степан Мащак був звинувачений в сексуальному насильстві над дітьми. Скандал на Львівщині

Вихованці інтернату на Львівщині поскаржилися, що директор систематично сексуально розбещував малолітніх, а його дружина – "фізично карала дітей побиттям залізним прутом". Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, ініціювавши розслідування.

Лубінець сказав, що його шокує те, що останні пів року діти заявляли про насилля поліції, місцевій службі в справах дітей і департаменту освіти, але ніхто на це не відреагував. Натомість за кожну скаргу дітей били палками чи принижували в закладі, розповів він.

Лубінець повідомив, що під час моніторингу за участі його Офісу і громадських організацій на місце викликали поліцейських і прокуратуру та "в нашій присутності змусили" документувати "факти порушення". Слідство відкрили за статтею про сексуальне насильство над неповнолітніми.

Уповноважений вважає, що бездіяльність правоохоронців та інших органів, які мали захищати дітей, "є злочином", тому він зібрав нараду із представниками Львівської ОВА, правоохоронців та міністерств, щоб з'ясувати, чому дітей не послухали раніше.

Тим часом, керівника закладу від роботи відсторонили. Відомо, що директором закладу є 64-річний Степан Мащак, який очолює центр уже майже 20 років.

Що відомо про заклад і стан дітей

Правозахисники не уточнюють назви місця, де могли знущатися над дітьми. Відомо, що це навчально-реабілітаційний заклад, де розміщують сиріт, дітей без батьківського піклування чи тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, а також дітей з особливими освітніми потребами.

Офіс омбудсмена каже, що зафіксував свідчення дітей про те, що "директор закладу здійснював дії сексуального характеру щодо дівчат-вихованок, публічно принижував, а також погрожував побиттям і розміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня".

У закладі практикували "примусове лікування у психіатричній лікарні у випадку непослуху", розповіла Дар'я Касьянова, голова правління "Української мережі за права дитини" та програмна директорка благодійної організації "СОС Дитячі Містечка Україна".

Крім усього іншого, каже вона, дітям не давали достатньо їжі.

Діти скаржилися, кажуть у Лубінця, що їм постійно казали, що вони "нікому не потрібні", "твої батьки алкаші", "ти хворий", "з тебе нічого доброго не вийде".

Діти та ті, хто діяв у їхніх інтересах, зверталися із заявами до правоохоронних органів, але на це не реагували, а після кожної такої спроби дітей тільки карали, розповів Лубінець.

"Директор хизувався безкарністю і "потрібними зв'язками", погрожуючи волонтерським організаціям наслідками у разі викриття інформації", - каже Касьянова.

Зрештою, за її словами, вихованці "знайшли спосіб повідомити волонтерам про кривдників, а дорослі повірили дітям і кинулися на допомогу".

Зараз діти, які дали свої свідчення, перебувають у безпеці. Психологи, які з ними працювали під час моніторингу, кажуть, що малолітні "перелякані та в стресовому стані".

Степан Мащак: «Я себе не вважаю винним»

Директор Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру Степан Мащак повідомив у коментарі Суспільному, що не вважає себе винним, але у подальшому спілкуванні відмовив.



"Наразі я не готовий робити ніякі заяви, є слідство, хай розслідує, я себе не вважаю винним взагалі", — каже Степан Мащак.

Чому на скарги не реагували раніше

Слідство у цій справі активно триває.

Керівника закладу від роботи відсторонили, повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Тим часом Львівська ОВА почала службове розслідування, щоб з'ясувати, чому на скарги дітей раніше не реагували.

Львівський департамент освіти заявив, що на час слідства "вважає за необхідне утриматися від будь-яких коментарів".

Національна поліція У поліції кажуть - в 2024 році на заклад скарг не надходило. Фото ілюстративне

Поліція Львівської області запевняє, що інших заяв про протиправні дії щодо вихованців закладу в 2024 році не надходило, а тому "інформація про відсутність реагування поліцією на заяви і повідомлення протягом півроку не відповідає дійсності".

Проте, додають у поліції, в 2023 році після звернення представника громадської організації перевірку в закладі проводили. Для цього створили комісію, куди ввійшли в тому числі представники департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації.

Але факти, описані в зверненні, тоді не підтвердилися, пояснюють поліцейські.

Дар’я Касьянова розповіла в коментарі ВВС, що, зі слів дітей, були звернення в поліцію та інші структури і минулого, і позаминулого року, але або "нічого не відбувалося", "або робили так, що діти ніби як завжди набрехали, діти складні, щось їм завжди не так, а тому процес просто призупинили".

Директор вже мав проблеми із законом

За інформацією ZAXID.NET, у 2014 році Степан Мащак був покараний за корупцію. Городоцький районний суд визнав його винним у конфлікті інтересів, коли він призначив надбавки та премії своїй дружині, яка працювала медсестрою у тому ж закладі. Тоді директор визнав свою провину, але стверджував, що не зовсім розуміє зміст закону про запобігання корупції. Суд зобов’язав його сплатити штраф у розмірі 170 грн.