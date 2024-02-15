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Росія вранці 15 лютого атакувала ракетами Львів: є влучання й постраждалі. ФОТО

15.02.2024, 13:12:44 946 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Росія вранці 15 лютого атакувала ракетами Львів: є влучання й постраждалі. ФОТО

Російські війська вранці 15 лютого атакували ракетами Львів, влучивши в об’єкт інфраструктури. У кількох будинках вибуховою хвилею повибивало вікна, троє людини зазнали поранень.

Також вибухами зачепило школи й дитсадок. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, опублікувавши кілька фото з пошкодженнями.

Перші вибухи у Львові та області було чути о 06:35. Над відбиттям ворожого повітряного нападу працювали сили ППО. Уже близько 07:00 було підтверджено влучання по місту.

Окупанти вдарили ракетами по Львову: є влучання й постраждалі. Фото

За словами мера, ворог запустив по Львівщині більше десяти ракет. Сили ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж трапилося влучання в об’єкт інфраструктури.

Окупанти вдарили ракетами по Львову: є влучання й постраждалі. Фото

Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу.

Окупанти вдарили ракетами по Львову: є влучання й постраждалі. Фото

"Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін", – вказав Садовий.

Окупанти вдарили ракетами по Львову: є влучання й постраждалі. Фото

Глова ОВА Максим Козицький підкреслив, що під час вранішньої атаки ракета влучила також у землю неподалік будинків на вулиці Науковій. Там пошкоджено вікна у житлових п’яти- та дев’ятиповерхівках, у центрі зайнятості.

Окупанти вдарили ракетами по Львову: є влучання й постраждалі. Фото

Постраждали мешканці будинків – чоловік та жінка, у яких різані рани, допомогу їм надали на місці. Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували.

Окупанти вдарили ракетами по Львову: є влучання й постраждалі. Фото

За словами чиновника, загалом у 16 будинках на Науковій вибило частину вікон, поряд пошкодило автомобіліНа об’єкті інфраструктури у Львові, де було влучання, тривала пожежа. На місцях працювали всі оперативні служби, усуваючи наслідки атаки.

Окупанти вдарили ракетами по Львову: є влучання й постраждалі. Фото
Окупанти вдарили ракетами по Львову: є влучання й постраждалі. Фото

"Постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львів’ян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", – зазначив Андрій Садовий під фото з наслідками російської атаки.

Окупанти вдарили ракетами по Львову: є влучання й постраждалі. Фото
Окупанти вдарили ракетами по Львову: є влучання й постраждалі. Фото
Окупанти вдарили ракетами по Львову: є влучання й постраждалі. Фото

Як повідомлялось днями у Львівській області знешкодили російську ракету Х-101. Сили ППО збили її під час ворожої атаки 7 лютого, тоді бойова частина ракети вагою 400 кілограмів не здетонувала.

Тэги: теракт, Львів, ракетний обстріл, війна в україні

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