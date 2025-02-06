Росія запустила другу балістичну ракету «Орешник» по Києву, але вона вибухнула на території РФ

21 листопада російські війська зробили спробу вразити світ своєю новою "чудо-зброєю" — балістичною ракетою, яку спочатку прийняли за міжконтинентальну та здатну нести ядерний заряд. Проте, як виявилося, ця "таємнича" зброя, названа Володимиром Путіним "Орешником" (що перекладається як "лісовий горіх"), виявилася не таким вже й страшним горішком, який можна розкусити, пише Forbs.

Перший і другий запуск

Перший запуск "Орешника" завершився ударом по місту Дніпро, де ракета пошкодила будівлі та поранила десятки людей. Але навіть цей "успіх" викликав більше питань, ніж захоплення. Адже "Орешник" — це лише модифікована версія російської ракети РС-26, яка ще з 2011 року демонструвала свою "надійність": під час першого випробування вона відхилилася від курсу та вибухнула за кілька кілометрів від місця запуску. І, як виявилося, за роки "вдосконалення" російські інженери так і не змогли виправити цей "недолік".

Через три місяці росіяни вирішили повторити "успіх" і 6 лютого 2025 запустили ще одного "Орешника", цього разу націлившись на Київ. Сирени повітряної тривоги заревли, мешканці міста почали шукати сховищ, але... нічого не сталося. Ракета, як повідомляється, вийшла з ладу та вибухнула на території самої Росії. Навіть не долетівши до кордону України. Як сказав український військовий кореспондент Кирило Сазонов: "Орешник далеко не залетів". І це, мабуть, найточніше описання російської "суперзброї".

Що таке цей "Орешник"

Це ракета, яка, за словами експертів, є "складною, неточною та дорогою". Вона призначена не стільки для завдання серйозних руйнувань, скільки для того, щоб налякати. І саме цю мету — терор — Путін намагався досягти, влаштовуючи цілі медіашоу після кожного запуску. Після першого удару він провів прес-конференцію, де з пафосом розповідав про "потужність нової зброї". Але, як виявилося, ця "потужність" обмежується здатністю вражати власну територію.

Другий запуск "Орешника" не лише не налякав українців, а й став черговим прикладом некомпетентності російського військово-промислового комплексу. Адже, як зазначив Джеффрі Льюїс, директор програми нерозповсюдження Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, "Орешник" — це зброя терору, яка має налякати більше, ніж знищити. Але що робити, коли ця зброя навіть не долітає до цілі? Виходить, що єдиний, кого "Орешник" насправді лякає, — це самі росіяни.

Дорогий феєрверк

Путін намагався переконати світ у тому, що "Орешник" — це страшна зброя, яка може знищити "центри прийняття рішень" у Києві. Але на практиці ця ракета більше схожа на дорогий феєрверк, який вибухає там, де його ніхто не чекає. І чим більше таких "феєрверків" росіяни запускають, тим менш страшними вони стають.

Отже, "Орешник" — це не просто зброя. Це символ російської армії: дорогий, непередбачуваний і абсолютно неефективний. І якщо раніше ця ракета могла хоч когось налякати, то тепер вона викликає лише сміх. Адже, як відомо, найкращий спосіб боротьби з терором — це сміятися над ним. І "Орешник" дає для цього чимало привід.