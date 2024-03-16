«Вони прийшли з автоматами». Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна

"Як це було? Місцеві любителі росіян разом з озброєними військовими ходили по дворах. Ось вам список кандидатів, голосуйте. Це була комедія".

Микола живе в окупованому Каховському районі на Херсонщині (ім’я змінене з питань безпеки). Він розповідає ВВС, як на півдні України організували "голосування" за президента Росії.

Це вже треті "вибори", які намагається провести Москва на захоплених силою українських територіях. І треті вони для Миколи. Спочатку було "голосування" на невизнаному "референдумі" щодо приєднання до Росії, потім "голосування" на парламентських виборах до Держдуми.

"Такого, щоб насильно ломилися в двері, не було. Хоча, що це за вибори з автоматами? Це демократія? Пєсков сказав, що Росія - найбільш демократична країна. Я давно так не сміявся", - говорить чоловік.

Цього разу Москва розгорнула широку кампанію, прагнучи залучити якомога більше жителів окупованих територій України.

Голосування російська влада запланувала протягом трьох днів - з 15 по 17 березня.

Але на окупованих територіях чотирьох українських областей - Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської - "голосувати" почали на три дні раніше.

Володимир Путін, безумовно, виграє ще один термін на посаді, але висока явка допоможе Кремлю легітимізувати його подальше правління.

Тож окупованими вулицями українських міст та сіл вже кілька днів ходять проросійські колабораціоністи з урнами та військові зі зброєю, шукаючи "виборців".

Кілька жителів півдня України розповіли ВВС, що в ці дні стараються не виходити на вулиці, щоб їх ніхто не бачив і не змусив "голосувати" за Путіна.

Експерти кажуть, що Росія використає ці вибори для чергового виправдання вторгнення.

У виборчому бюлетені - разом із Володимиром Путіним чотири кандидати, але жоден із них не є його реальним конкурентом.

Усі опоненти Путіна або були змушені виїхати, або ув’язнені, або загинули.

Примушують "голосувати"

Зазвичай голосування починається достроково у віддалених регіонах Росії, але "з міркувань безпеки" процедуру поширили на чотири частково окуповані області України.

Мешканців цих областей примушують "голосувати" різноманітними способами.

АВТОР ФОТО,ТАВРІЯ ТВ Окупаційна влада влаштовує безкоштовні концерти та їжу, щоб заманити людей на дільниці, такою тактикою користувалися в радянські часи

Попри те, що окупаційна влада створила так звані виборчі дільниці, люди не зобов’язані їх відвідувати, оскільки та сама влада розсилає людей зі скриньками по домівках.

"Шановні виборці, ми турбуємося про вашу безпеку! Вам не потрібно нікуди йти голосувати - ми прийдемо до вас додому з бюлетенями та скриньками!" повідомляють у соцмережах так званої виборчої комісії, яку Росія створила в Запорізькій області.

В окупованому Донецьку цю фразу навіть перетворили на слоган - "Не виборець йде на дільницю, а дільниця йде до виборця".

На фото, опублікованих в місцевих телеграм-каналах, видно, як люди голосують на дитячих майданчиках, капотах автомобілів, лавочках під підʼїздом.

При цьому про таку річ, як таємницю голосування, взагалі не йдеться.

На жителів також чинять тиск через кампанію під назвою "ИнформУИК", яка нібито покликана інформувати людей про процедуру голосування, а також про всіх кандидатів.

Але представники кампанії приходять до мешканців у квартири й будинки у супроводі озброєних людей.

Вони збирають особисті дані для списків, а іноді під час таких візитів знімають людей на відео.

Керівник так званої виборчої комісії РФ у частково окупованій Запорізькій області навіть сам визнав, що місцеві жителі стурбовані такою зйомкою.

Проросійська влада окупованих територій давно тисне на українців, примушуючи їх отримувати російські паспорти. Але "проголосувати" на цих "виборах" можна й за українським паспортом.

АВТОР ФОТО,ВИБОРЧА КОМІСІЯ ОКУПОВАНОЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В окупованих регіонах людям не треба йти на виборчі дільниці - урни знаходять їх самі

Мешканцям надсилають текстові повідомлення з інформацією про дати "голосування", а також застосовують перевірені радянські методи. Щоб заманити їх на так звані виборчі дільниці, пропонують безкоштовні концерти та їжу.

"Співпраця з окупаційною владою - це ненормально"

Україна вважає голосування на окупованих територіях нелегітимним. Ті, хто причетні до його організації, зазнають нападів.

У перший день дострокового "голосування" на окупованих територіях Херсонської області 27 лютого в Новій Каховці прогриміли два вибухи.

Один - в офісі кремлівської партії "Єдина Росія", інший - біля виборчої дільниці.

Минулого тижня Головне управління розвідки України повідомило про "ліквідацію колаборантки", яка допомагала в організації "виборів" у окупованому Бердянську. Автомобіль жінки підірвали 6 березня.

Відповідаючи на питання про те, хто вчинив напад, голова Запорізької ОВА Іван Федоров сказав ВВС: "Це зробив хтось. Хтось, хто чинив великий опір. Якісь герої, які роблять це на тимчасово окупованих територіях".

"Наш опір показує, що це ненормально, коли українські громадяни співпрацюють з росіянами. Хтось не зрозумів. Тому цього когось убили".

АВТОР ФОТО,ГУР Минулого тижня українська військова розвідка повідомила, що жінку, яка допомагала у проведенні "голосування", "ліквідували" під час вибуху автомобіля

На прохання уточнити, чи пов’язані люди, які стоять за нападом, з українською державою, Федоров додав: "Так, звичайно. Наш опір на тимчасово окупованих територіях тісно співпрацює з нашими спецслужбами".

Хоча встановлені Росією чиновники та медіа в окупованих частинах України активно просувають "голосування", вони не надто зосереджені на тому, щоб заручитися підтримкою якогось конкретного кандидата – та їм це й не потрібно.

Анексію цих регіонів Росією ініціював Володимир Путін, і "голосування" тут подають радше як підтримку цих дій.

Офіційним символом президентських виборів 2024 року є знак V, який асоціюється зі "спеціальною військовою операцією", як Москва називає війну Росії в Україні.

Офіційне гасло ЦВК Росії - "Сильні разом - голосуй за Росію!"

Плакати із символом V та гаслом розвішані на окупованих територіях України не лише на так званих виборчих дільницях, а й усюди на вулицях.

Кремлівські ЗМІ вже звітують про гучний успіх дострокового "голосування" в Україні.

"Двері не відчинила"

"Це було справжнє свято! З музикою, повітряними кульками та російськими прапорами! - так російське видання "Комсомольськая правда" розповідало про дострокове "голосування" в Херсонській області, яке завершилося 3 березня. - Десятки тисяч людей!"

Утім, на відео і фото з телеграм-каналів місцевої окупаційної влади ентузіазму виборців не видно.

Ставлення місцевих до цієї події радше апатичне навіть у Донецьку, де української влади немає вже 10 років, а кремлівська пропаганда невпинно робить свою справу.

"Які вибори? На цю фікцію ніхто вже не звертає уваги. Відсотки замовлені та затверджені", - сказав BBC Україна житель Донецька.

"Щось на білбордах розвісили і по школах теж, я не читаю - "поганий зір". Тут повний сюр", - додав він.

Кремль використовує "вибори", щоб намалювати картину одностайної підтримки вторгнення Росії та анексії українських регіонів.

Але ця ретельно поставлена картинка створена за рахунок тисяч опонентів, яких змусили замовкнути - депортували, ув’язнили чи вбили.

Багато людей – насамперед молодь – виїхали, не маючи можливості жити під російською окупацією через свої погляди.

АВТОР ФОТО,ВИБОРЧА КОМІСІЯ ОКУПОВАНОЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Жінка "голосує" в окупованому місті Херсонської області

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров каже, що місцевих мешканців залякують, змушуючи їх голосувати.

"Наші громадяни бояться. Звісно, якщо росіяни з військовими приходять до них у квартиру і питають, чи хочуть вони проголосувати за Путіна, то всі скажуть: так. Тому що кожен хоче зберегти своє життя. Але це не означає, що вони дійсно підтримують Путіна".

Олена з Генічеського району (ім'я змінене) розповіла, як це відбувалось у її селі.

"Ходили по дворах з урнами. Я сказала, щоб не нервували мене, і двері не відчинила. Ну, вони розуміють, що я про все це думаю, тож не наполягали", - каже жінка.

За її словами, на "виборах" працюють місцеві, бо за це гарно платять.

"Є ідейні, а є ті, кому треба десь працювати, бо в селах роботи нема. Кожен намагається якусь копійку заробити. От вони і йдуть у виборчі комісії, адже за це добре платять", - говорить Олена.

У її селі всюди видно агітацію - і в магазинах, і в сільраді. У місті Генічеськ на різних будівлях висіли плакати "С Россией навсегда" та відповідні наклейки.

Олена говорить, що відчайдушно намагається не помічати цієї пропаганди, але це важко.

"Стараєшся якось знайти розраду з однодумцями. Але не помічати це просто неможливо. Воно всюди тебе зачіпає. Наступає такий момент, що ти просто задихаєшся... І чим далі це триває, тим більша відбувається інтеграція. Люди оформляють пенсії, виплати, намагаються заробити на чому тільки можна. Наприклад на виборах", - описує жінка життя в окупації.

За її словами, люди, які проти Росії, намагаються жити дуже тихо, не привертаючи до себе увагу:

"Намагаються ніде не світитися, ще чекають, стараються не співпрацювати в державних органах".