Колону російської бронетехніки розбили в одній із найбільших танкових атак під Авдіївкою

Внаслідок спроби прориву української лінії оборони російські війська втратили значну кількість бронетехніки. Це сталося 30 березня поблизу селища Тоненьке під Авдіївкою на Донеччині.

Українські джерела повідомляють, що російські війська наступали колоною, у складі якої було 36 танків та 12 БМП, і що втрати становили 12 танків та вісім БМП.

Це значні одноденні втрати, російська армія не втрачала стільки бронетехніки за день протягом довгого часу.

У соціальних мережах з'явилися фотографії розбитої бронетехніки та відеозапис бою, зроблений з дрона. Такі втрати, ймовірно, означають, що для Росії цей напрямок дуже важливий, і тому командування пішло на такий ризик, щоб прорвати українську оборону.

Один з проросійських коментаторів, Святослав Голіков, аналізуючи бойове зіткнення, написав, що найімовірніше йшлося не про одну атаку, а про кілька хвиль наступу бронетехніки протягом дня. Невдачу в танковій атаці визнають й інші російські воєнні блогери.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES FPV-дрони стали важливою зброєю і російської, і української армій

Основним, хоч і не єдиним засобом ураження техніки, судячи з коментарів різних джерел, стали FPV-дрони, що опосередковано може вказувати на недостатнє забезпечення техніки засобами РЕБ.

На цьому етапі війна в Україні увійшла до такої стадії, коли будь-який наступ вимагає дуже великої переваги в силах. Сучасні засоби розвідки дозволяють виявити ударне угруповання ще на етапі розгортання і навіть перекидання до місця атаки. Це дає виграш у часі та можливість підготуватися до відбиття удару.

При цьому за останній час ЗСУ наростили можливості застосування FPV-дронів - невеликих апаратів, якими управляють оператори - за допомогою екрану або спеціальних окулярів. Такі дрони ефективні проти бронетехніки.

Боротися з ними можна за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, блокуючи сигнал від станції управління або фізично збиваючи. Однак ударні дрони також постійно модернізуються, і обидві армії вигадують різні способи, які дозволяють обійти протидію РЕБ.

Крім того, українські протитанкісти також успішно застосували ПТРК "Джавелін".

Зокрема, воїнам 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша, як вони твердять і доводять на відео, вдалося вразити чотири ворожих танки за допомогою двох розрахунків "Джавелінів" та трофейного "Корнету".

АВТОР ФОТО,REUTERS Техніка ЗСУ

Напрямок, на якому російська армія спробувала здійснити цю атаку, дійсно дуже важливий.

ЗСУ розмістили оборону по лінії сіл Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке, оскільки там це було зробити зручно через рельєф місцевості та наявність водойм. Однак із втратою Тоненького лінія оборони змінилася, і особливого значення набуло село Уманське.

Судячи з місця бою, російська бронетехніка намагалася прорватися між Уманським і Семенівкою, розташованою на схід.

Запекла оборона

Про те, що 30 березня Україна відбила одну з найбільших танкових атак РФ за часи великої війни, писало також видання Forbes, посилаючись на співрозмовників в українському війську.

За інформацією видання, росіяни втратили третину своїх танків на дорозі на захід від руїн Авдіївки, але так і не просунулися вперед.

Forbes вказує, що за кілька тижнів до суботнього штурму російські сили здебільшого використовували піхоту для наступу через брак транспортних засобів.

Але останніми днями ситуація змінилася. На Авдіївському напрямку вони знову застосували бронетехніку, зокрема танки.

Наступного дня після штурму Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненького як "позиційні", тобто жодна зі сторін суттєво не просунулася вперед.

Однак автори статті вважають, що, попри проблеми з постачанням основних боєприпасів, українські бригади все ще здатні "організувати запеклу оборону з використанням мін, артилерії, протитанкових ракет і ударних дронів".

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) теж повідомляли, що українські військові 30 березня, ймовірно, відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки. Це, на їхню думку, може свідчити про, що оперативний резерв РФ на цьому напрямку не здатен забезпечити просування у найближчій перспективі.