Росіяни масово залишають окопи та здаються у полон

Російські військові дедалі частіше відмовляються йти у наступ й намагаються залишити позиції. Очікувано, що за дезертирство військове керівництво армії РФ погрожує розстрілами та застосовує фізичне насилля.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не хочеш померти у бою? Розстріляємо на місці!"

За словами Штупуна, нещодавно був випадок, коли близько 40 окупантів самовільно залишили окопи й намагалися втекти зі зброєю в бік Криму. Йдеться про цілий взвод армії РФ, який намагалися виловити й повернути назад. З метою контролю над окупантами, які не дуже охоче йдуть у наступ, на позиції прибувають представники вищого командування Росії.

"Вони залякують військових, погрожують розстрілами та проводять фізичне насилля. Так вони стимулюють окупантів до проведення штурмових дій. Вони принижують їх як морально, так і фізично", – каже речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.

Серед росіян, які відмовляються йти у наступ, зокрема:

щойно мобілізовані, які ще не бачили жахіть фронту і нічого не розуміють;

військові, які вже були на штурмах, вижили якимось чином, але повертатись туди знову їм страшно.



Крім страху, окупанти також намагаються уникнути наступу через похолодання та санітарні умови на фронті.

"Вони погоджуються стояти в обороні, але йти в наступ, проводити штурмові дії не хочуть. Адже, навіть незначне поранення при морозах і нинішньому рівні польової медицини РФ, завершується в більшості випадків смертю", – пояснив речник.

Як акцентує Штупун, впродовж чотирьох днів 30 осіб здалися у полон. Це можуть бути:

залишки штурмових груп, які виводять оператори БпЛА;

бійці армії РФ, захоплені нашими розвідниками або штурмовикам на деяких позиціях;

ті, які вирішили врятуватися за програмою "Хочу жити".



Раніше стало відомо, що російські окупанти, зокрема й екіпажі ворожої бронетехніки, на Таврійському напрямку відмовляються брати участь у штурмах.