Росіяни масово залишають окопи та здаються у полон

|ЖЖ » Новини » Війна в Україні » 2024 » Январь » 10 » 17:41:05
Російські військові дедалі частіше відмовляються йти у наступ й намагаються залишити позиції. Очікувано, що за дезертирство військове керівництво армії РФ погрожує розстрілами та застосовує фізичне насилля.
Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телеканалу "Еспресо".
За словами Штупуна, нещодавно був випадок, коли близько 40 окупантів самовільно залишили окопи й намагалися втекти зі зброєю в бік Криму. Йдеться про цілий взвод армії РФ, який намагалися виловити й повернути назад. З метою контролю над окупантами, які не дуже охоче йдуть у наступ, на позиції прибувають представники вищого командування Росії.
"Вони залякують військових, погрожують розстрілами та проводять фізичне насилля. Так вони стимулюють окупантів до проведення штурмових дій. Вони принижують їх як морально, так і фізично", – каже речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.
Серед росіян, які відмовляються йти у наступ, зокрема:
Крім страху, окупанти також намагаються уникнути наступу через похолодання та санітарні умови на фронті.
"Вони погоджуються стояти в обороні, але йти в наступ, проводити штурмові дії не хочуть. Адже, навіть незначне поранення при морозах і нинішньому рівні польової медицини РФ, завершується в більшості випадків смертю", – пояснив речник.
Як акцентує Штупун, впродовж чотирьох днів 30 осіб здалися у полон. Це можуть бути:
Раніше стало відомо, що російські окупанти, зокрема й екіпажі ворожої бронетехніки, на Таврійському напрямку відмовляються брати участь у штурмах.