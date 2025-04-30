Вікторія Рощина: Росія повернула Україні тіло журналістки без частини внутрішніх органів

Журналісти міжнародного проєкту Viktoriia Project з'ясували, що тіло загиблої в російському ув'язненні журналістки Вікторії Рощиної має численні сліди катувань та сліди розтину. У ньому також відсутні деякі внутрішні органи.

Про смерть Вікторії Рощиної стало відомо у жовтні минулого року. Батьку журналістки, за інформацією видання "Ґрати", у листі від російського міноборони сказали, що його донька померла 19 вересня 2024 року. Повідомили також, що її тіло повернуть "українській стороні в рамках обміну тілами затриманих".

Це сталося у лютому 2025-го року. Під час обміну 14 лютого 2025 року Україна повернула тіла 757 загиблих захисників. Серед них була і Вікторія Рощина під номером 757 з помітками "невстановлена особа чоловічої статі" і "СПАС".

Що з'ясували журналісти Viktoriia Project

Видання "Українська правда", одне із учасників проєкту Viktoriia Project, написало про те, що під час першого огляду патологоанатоми встановили, що це тіло жінки.

Експертиза, яку провели слідчі Офісу генерального прокурора, виявила збіг з ДНК журналістки Вікторії Рощиної на 99%.

"Через стан тіла і його муміфікацію, за результатами судово-медичної експертизи, встановити причини смерті не вдалося", – повідомив журналістам начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Видання Українська правда з посиланням на Бєлоусова написало, що на її тілі виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна та крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро. Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму. Бєлоусов зазначив, що ці травми Вікторія отримала за життя, тому, ймовірно, її катували.

За інформацією від журналістів проєкту, деякі внутрішні органи Вікторії Рощиної були відсутні - зокрема головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.

Міжнародний експерт-патологоанатом розповів Viktoriia Project, що відсутність цих органів могла приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення або задушення.

На думку розслідувачів, абревіатура СПАС може вказувати на "офіційну причину смерті", встановлену російською стороною, і означає "суммарное поражение артерий сердца" (з рос. – сумарне ураження артерій серця).

До розслідування Viktoriia Project долучилися 13 міжнародних медіа: Forbidden Stories, The Guardian, The Washington Post, Le Monde, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF, Paper Trail Media, IStories, France 24, "Українська правда", DerStandart.

Автор фото,Getty Images Колеги Вікторії Рощиної тримають її фотографії під час заходу на честь її пам'яті біля імпровізованого меморіалу загиблим українським воїнам на Майдані Незалежності в Києві, 11 жовтня 2025

Для Вікторії Рощиної це був уже другий російський полон.

Вперше, за даними Генпрокуратури, представники ФСБ та збройних сил РФ затримали її у Бердянську 15 березня 2022 року. Вона тоді за своєю ініціативою добиралася до оточеного Маріуполя писати репортажі про воєнні дії на сході та півдні України. Вона рухалась у спеціальній колоні, але її зупинили.

Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, де Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували у Бердянську 10 днів, і 21 березня звільнили з полону.

Через п'ять днів Вікторія Рощина опублікувала текст про те, як пережила перший полон.

"Вони приносили їжу, але я відмовлялася від неї. У перші дні їла свої невеликі запаси, які везла з собою із Запоріжжя. Коли їх не стало, пила солодкий чай. Відчувала, як мене полишають сили. Навіть звестися на ноги було складно", - писала журналістка в статті "Тиждень у полоні окупантів. Як я вибралася з рук ФСБ, "кадирівців" і дагестанців" для hromadske.

"Під час передостаннього візиту ФСБ я майже не могла встати. А втім постійно вимагала звільнення. Коли сильно кричала, один із чеченців ударив мене і сказав, що я тут "не у себя дома и должна следить за тоном".

Вдруге жінка зникла безвісти 3 серпня 2023 року на окупованій території України.

Того дня рідні з нею говорили востаннє. Журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не повідомила, де саме перебуває.

Автор фото,Getty Images Вінок із квітів для української журналістки Вікторії Рощиної. Його зробили під час акції протесту, яку організувала французька правоохоронна організація "Репортери без кордонів". Париж, лютий 2025

Відомо, що вона виїхала в дорогу 27 липня – планувала дістатися з України до Польщі, а звідти через Росію на окуповані території України на сході. Журналістка планувала писати новий репортаж звідти.

Невдовзі рідні звернулися із заявою про розшук, було також звернення в офіс омбудсмена.

Між першим та другим полоном Вікторія Рощина щонайменше кілька разів їздила на окуповані території писати репортажі.

У травні 2024 року російська влада вперше визнала, що журналістку затримали, і що вона на території Росії. Також це підтвердив міжнародний комітет "Червоного Хреста" (МКЧХ).

"В черговий раз у російській неволі гине людина, перебування якої у застінках РФ було підтверджене МКЧХ! Чому молода жінка померла, перебуваючи в російській неволі, – невідомо", – прокоментував уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Офіс генерального прокурора, який мав відкрите кримінальне провадження за фактом зникнення Вікторії Рощиної, після смерті журналістки розслідує її справу як "воєнний злочин, поєднаним з умисним вбивством".

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія народилась 6 жовтня 1996 року і до свого 28-ліття не дожила кілька тижнів.

Журналістка hromadske та позаштатна авторка "Української правди" та інших українських медіа.

Її мали включити до одного з найближчих обмінів полоненими, повідомив речник головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі "Суспільному".

"Її повернення було погоджене і остання інформація, яка відома, її етапували (з Таганрога – Ред.) до Лефортово (в'язниця у Москві – Ред.)", – сказав Юсов.

Це був один із етапів підготовки до повернення в Україну.

"На жаль, ми не встигли", – сказав представник Координаційного штабу Петро Яценко в ефірі телемарафону.