Росія атакувала Київ ракетами «Кинджал»: горять житлові будинки та автівки

|ЖЖ » Новини » Надзвичайні події » 2024 » Январь » 2 » 11:22:15
За даними Київської міської військової адміністрації, станом на ранок внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток:
О 08:24 Кличко уточнив, що у:
Скрізь працюють екстренні служби.
У Києві після гучних вибухів з'явилися проблеми у деяких районах міста розпочалися перебої з електрикою. Крім того, світло зникло і в області.
За інформацією КМВА, через ворожу атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:
Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.
У Києві під час масованої атаки станом на 08:22 відомо про трьох постраждалих. За словами Кличка, їх госпіталізували до лікарні.
"Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - написав він у телеграм-каналі.
Станом на 09:32, за даними місцевої влади, відомо про 20 постраждалих, 19 із них медики госпіталізували.
"У будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали на разі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували", - уточнив мер міста.
У будівлі внаслідок атаки сталося загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці.
Росія вдарили ракетами по Києву під час масштабної тривоги зранку 2 січня. За даними мера Києва, сталося влучання в одному з районів міста.
"У Подільському районі, попередньо, влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури", - наголосив він.
За словами Кличка, всі служби прямують на місце.
Внаслідок російського обстрілу виникли пожежі у житлових будинках, складських приміщеннях, супермаркеті та інших цивільних об'єктах. За останніми даними від КМВА, відомо що:
Нагадаємо, у Києві під час атаки росіян 2 січня уламки ракети впали на багатоповерхівку.
Також в епіцентрі атаки противника опилися Харків та область. За даними місцевої влади, окупанти завдали ракетного удару по центру міста.
"Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі", - поінформував очільник ОВА Олег Синєгубов.
Він додав, що росіяни атакували Шевченківський район близько 07:30.
Станом на 09:08 відомо про одного загиблого та 22 постраждалих, із них - 16 госпіталізовані. Згодом голова ОВА уточнив, що внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову 41 постраждалий.
Щодо ситуації в області, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Тимчасово знеструмлено внаслідок обстрілів 20612 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп’янської, Борівської, Ізюмської громад.
В ОВА повідомили, що близько опівночі в області працювала ППО. Командування "Схід" знищили 6 "Шахедів" – у Дніпровському, Синельниківському, Нікопольському та Новомосковському районах.
"На Криворіжжі уламки БпЛА, який збили раніше, пошкодили лінію електропередач. Без світла залишилися кілька сотень родин. Фахівці вже все відновили. По Нікополю окупанти били з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає", - закликав він.
Через російську атаку у Києві та області частково виникли проблеми із електропостачанням. За інформацією ДТЕК, тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:
Також частково немає елетропостачання у Київській області. Зокрема, частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах.
Там наголосили, щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці приступлять до виконання робіт із відновлення елетропостачання.
Окрім того, через ракетний дар в деяких районах Києва є проблеми із водопостачанням. Зокрема, в Подільському районі пошкоджено магістралі водопостачання.