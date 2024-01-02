Росія атакувала Київ ракетами «Кинджал»: горять житлові будинки та автівки

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Де впали уламки ракет

Сьогодні вранці, 2 січня, Київ перебуває під масованою ракетною атакою Росії. Країна-терористка запускає по столиці аеробалістичні надзвукові ракети "Кинджал".

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на ранок внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток:

в Голосіївському р-ні - на відкритій території.

в Печерському районі - на дах 9-поверхового житлового будинку + на ще один багатоповерховий будинок;

в Оболонському р-ні - на нежитлову забудову;

в Святошинському р-ні (уточнюється);

в Подільському р-ні пошкоджено газову трубу.



О 08:24 Кличко уточнив, що у:

Подільському районі - пожежі в декількох місцях.

Святошинському - влучання в будівлю соціальної інфраструктури.

Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.

Оболонському - палає складське приміщення.

Деснянському - загоряння в будівлі супермаркету.



Скрізь працюють екстренні служби.

Через атаку частко зникло світло та вода

У Києві після гучних вибухів з'явилися проблеми у деяких районах міста розпочалися перебої з електрикою. Крім того, світло зникло і в області.

За інформацією КМВА, через ворожу атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:

Шевченківському,

Святошинському,

Голосіївському,

Оболонському районах.



Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Внаслідок ворожої атаки є постраждалі

У Києві під час масованої атаки станом на 08:22 відомо про трьох постраждалих. За словами Кличка, їх госпіталізували до лікарні.

"Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - написав він у телеграм-каналі.

Станом на 09:32, за даними місцевої влади, відомо про 20 постраждалих, 19 із них медики госпіталізували.

"У будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали на разі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували", - уточнив мер міста.

У будівлі внаслідок атаки сталося загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці.

У Києві є влучання ракети - Кличко



Росія вдарили ракетами по Києву під час масштабної тривоги зранку 2 січня. За даними мера Києва, сталося влучання в одному з районів міста.

"У Подільському районі, попередньо, влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури", - наголосив він.

За словами Кличка, всі служби прямують на місце.

Через обстріл у столиці горять житлові будинки, склади та супермаркет

Внаслідок російського обстрілу виникли пожежі у житлових будинках, складських приміщеннях, супермаркеті та інших цивільних об'єктах. За останніми даними від КМВА, відомо що:

в Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Виявлено вже 10 постраждалих;

в Деснянському р-ні попередньо є загоряння супермаркету;

в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

в Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території;

в Печерському районі - на дах 9-поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

в Святошинському р-ні (уточнюється);

в Подільському р-ні загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.

в Шевченківському районі - падіння решток на відкриту територію.



Нагадаємо, у Києві під час атаки росіян 2 січня уламки ракети впали на багатоповерхівку.

Харків та область: є загиблий та постраждалі

Також в епіцентрі атаки противника опилися Харків та область. За даними місцевої влади, окупанти завдали ракетного удару по центру міста.

"Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі", - поінформував очільник ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що росіяни атакували Шевченківський район близько 07:30.

Станом на 09:08 відомо про одного загиблого та 22 постраждалих, із них - 16 госпіталізовані. Згодом голова ОВА уточнив, що внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову 41 постраждалий.

Щодо ситуації в області, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Тимчасово знеструмлено внаслідок обстрілів 20612 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп’янської, Борівської, Ізюмської громад.





Дніпропетровську область атакували "Шахеди"

В ОВА повідомили, що близько опівночі в області працювала ППО. Командування "Схід" знищили 6 "Шахедів" – у Дніпровському, Синельниківському, Нікопольському та Новомосковському районах.

"На Криворіжжі уламки БпЛА, який збили раніше, пошкодили лінію електропередач. Без світла залишилися кілька сотень родин. Фахівці вже все відновили. По Нікополю окупанти били з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає", - закликав він.

Де немає світла та води через ворожу атаку окупантів

Через російську атаку у Києві та області частково виникли проблеми із електропостачанням. За інформацією ДТЕК, тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:

Шевченківському,

Святошинському,

Голосіївському,

Подільському,

Оболонському районах



Також частково немає елетропостачання у Київській області. Зокрема, частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах.

Там наголосили, щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці приступлять до виконання робіт із відновлення елетропостачання.

Окрім того, через ракетний дар в деяких районах Києва є проблеми із водопостачанням. Зокрема, в Подільському районі пошкоджено магістралі водопостачання.