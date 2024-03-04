Вбити Зеленського хотіли співробітники ГРУ РФ

За інформацією розслідувача Христо Грозева, операцію з ліквідації президента України спецслужби Росії почали задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Подробиці замаху на верхівку політичного керівництва України, зокрема президента Володимира Зеленського, повідомив журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев. Про це він 2 березня розповів в ефірі YouTube-каналу "Зигарь".

Грозев підкреслив, що операцію з ліквідації першої особи держави ГРУ Росії почало за довгі місяці до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Деталі замаху

ГРУшники обіцяли Путіну провести бліц-спецоперацію та цим закінчити війну, розповідає Грозев. Для цього за кілька тижнів до початку війни 30 "фахівців" ГРУ — елітна група російських спецпризначенців, "озброєних до зубів" — зайшли в Україну через Білорусь, щоб знищити політичне керівництво. Вони мали в потрібний момент захопити урядовий квартал Києва та ліквідувати міністрів і президента Зеленського.

"Частина з них увійшла до Києва та готувалася до взяття урядового кварталу, люди, підпорядковані Авер'янову (генерал ГРУ, керівник підрозділу, який підозрюється в організації серії отруєнь і вибухів у Європі, — ред.). Але їхня операція одразу пішла не за планом, частину їх убили, інша частина звалила назад у Росію та звідти планує диверсійні дії", — підкреслив журналіст.

За інформацією Грозева, ще до вторгнення 2022 року на базі ГРУ РФ був створений "клон" ПВК "Вагнер", який і мав скоїти замах. Після 24 лютого московським спецпризначенцям таки вдалося потрапити до Києва. Головне їхнє завдання полягало в знищенні політичного керівництва України та спричиненні хаосу в державі.

Очільник Bellingcat стверджує, що українським спецслужбам вдалося вистежити ГРУшників і прослухати всі їхні розмови. На його думку, росіяни в чомусь прорахувалися, і принаймні частину російських диверсантів українцям вдалося викрити й знищити, утім, не всіх.

Грозев засвідчує, що в Росії виявилося не так багато спеціалістів, які могли здійснити таку масштабну операцію, тож задіяли буквально всіх. Серед ГРУшників, які збиралися вбити Зеленського, були відомі всім так звані Петров і Боширов, справжні імена яких відповідно Анатолій Чепіга й Олександр Мішкін. Це саме ті агенти, яких було викрито як винних в отруєнні у 2018 році колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

"Ті самі люди. Як мало таких "якісних" людей, на їхню думку, якщо вони рециклювали тих самих людей, які підірвали склади в Чехії та Болгарії, які отруїли болгарського бізнесмена Гебрева та Скрипалів. Усі ці люди (Петров і Боширов, — ред.) були на території України, щоб узяти в полон або вбити політичне керівництво України", — констатує Грозев.



Російські агенти Чепіга (ліворуч) і Мішкін

Фото: З відкритих джерел



Журналіст підкреслює, що, крім тих росіян, кому вдалося врятуватися у 2022 році, є й ті, хто продовжує час від часу проникати в Україну. Решта наразі перебувають у російському тилу та беруть участь у війні з Україною дистанційно.

"Ми стежили за комунікаціями кількох членів цієї команди. І було і страшно, і смішно: страшно, тому що бачили, які в них цілі, а смішно, тому що вони з кожним днем ​​ставали все менш ура-патріотами, почали критикувати керівництво за погано сплановану операцію. Як команда, котра мала за тиждень забезпечити Росії перемогу, вони стали психологічними жертвами їхньої ж власної війни", — розповідає Грозев.

Він додає, що незабаром Bellingcat опублікує імена диверсантів, які на початку війни були заслані в Україну російським ГРУ та яких убили.

"Для нас це важливо, бо ці люди дуже небезпечні… Вони спеціалісти щодо організації замахів за кордоном. Тому важливо зрозуміти, кого з них уже немає в живих. Там точно є ті, хто загинув ще тоді, а інші трохи більш ніж за рік повернулися в тил і почали далі планувати диверсійні дії з Росії. Зараз частина з тих, хто вижив, продовжує займатися диверсійними проникненнями на територію України з Білорусі".

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Хто такий Грозев

Команда проєкту Bellingcat на чолі з журналістом Христо Грозевим давно відома в усьому світі, зокрема гучними викриттями щодо московських спецслужб. Саме вони опублікували детальні розслідування щодо збиття російськими терористами малазійського боїнга MH-17 у небі над Донбасом у 2014 році, отруєння родини Скрипалів у Британії, підривів українських військових складів в Ічні та Балаклії у 2018-му та 2019 роках, а також допомогли російському опозиціонеру Навальному викрити тих, хто намагався його отруїти "Новачком". Утім, Грозев припускає, що Навального все ж таки отруїли — цього разу в російській тюрмі на Ямалі за Полярним колом. Звісно, що в усіх випадках вуха стирчали просто з Кремля.

"Я вважаю, що це точно умовний "Новачок". Тому що те, що вони "Новачком" намагалися зробити 2020 року, дуже ймовірно та можливо спробували закінчити таким самим способом. Моє джерело після смерті Олексія натякнуло, що це не останній інцидент. Не хочу робити прогнози, але я реально боюся, що мотивація Путіна була цим убивством довести Заходу, що в нього більше немає червоних ліній, і так змусити домовлятися про Україну на своїх умовах", — підсумував Грозев.