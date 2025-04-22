Путін запропонував прямі переговори з Україною. Що відповів Зеленський

Президент Росії Володимир Путін начебто відкритий для двосторонніх переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським - вперше з початку великої війни.

У понеділок ввечері, 21 квітня, під час виступу на російському державному телебаченні Путін сказав, що Росія "завжди позитивно ставилася до будь-яких мирних ініціатив. Ми сподіваємося, що представники київського режиму - так само".

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, коментарі Путіна засвідчують готовність вести прямі переговори з Україною, зокрема про те, щоб не завдавати ударів по цивільних цілях.

Зеленський не відповів прямо на коментарі Путіна, але сказав, що країна "готова до будь-якої розмови", яка б гарантувала безпеку мирного населення.

Що відповів Зеленський

У зверненні 21 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що "на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею".

Попри це, за його словами, під час святкових днів "були російські штурмові дії, удари та обстріли, були втрати, зокрема, втрати цивільні".

"Тільки на середину сьогоднішнього дня, на 13-ту годину (21 квітня - Ред.), було майже 3 тисячі обстрілів, штурмів, інших ударів. Було застосування російських ракет, "шахедів", майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів".

На думку Зеленського, це засвідчує, що Росія відкинула американську пропозицію "повного й безумовного припинення вогню" і свою власну пропозицію "й надалі після Великодня робити все для тиші".

"Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві", - наголосив Зеленський.

При цьому, за його словами, Україна дотримується зобов'язання "не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі".

Що далі?

Прямих переговорів між Росією та Україною не було з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У коментарі агентству "Інтерфакс" Пєсков сказав: "Коли президент говорив, що можна обговорити тему не завдавання ударів по цивільних об'єктах, зокрема у двосторонньому порядку, президент саме мав на увазі переговори та обговорення з українською стороною".

Тим часом ніч в Україні не була спокійною - Одеса пережила велику атаку російських безпілотників.

Як повідомляє міська влада, постраждали три людини, спалахнули пожежі, як наслідок, пошкоджені житлові будинки, заклад освіти, автівки.

Повітряні сили України станом на дев'яту ранку повідомили про збиття 38 безпілотників по всій країні.

Автор фото,ДСНС Одещини Наслідки ударів в Одесі

Цього тижня в Лондоні відбудеться новий раунд переговорів, де США та європейські лідери за участі України продовжать обговорювати шляхи зупинки війни.

19 квітня, у передпасхальну суботу, Володимир Путін оголосив припинення вогню у війні в Україні під час Великодня. Водночас він заявив, що війська мають бути готові "відбивати порушення перемир'я і провокацій з боку противника".

Наступного дня Володимир Зеленський оприлюднив доповідь головкома Сирського про "російські обстріли і штурмові дії" на фронті.

Пропозиція Путіна щодо прямих переговорів надійшла вже після того, як Росія та Україна звинуватили одна одну в порушенні 30-годинного "пасхального перемир'я", що його Путін оголосив у суботу.

Зеленський казав, що з початку тижня російські війська майже три тисячі разів порушили режим припинення вогню, а Росія звинуватила Україну в запуску сотень безпілотників і снарядів.

BBC незалежно не перевіряла ці заяви.

Усе це відбувається на фоні тиску з боку США. 18 квітня держсекретар Марко Рубіо заявив, що США відмовиться від своїх зусиль зі встановлення миру, якщо найближчими днями не буде ознак прогресу.

За його словами, Штати готові продовжувати мирні переговори ще кілька днів, а потім підуть далі й сфокусуються на інших проблемах. Згодом про це сказав і сам президент Трамп.