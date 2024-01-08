Чи закінчиться війна в Україні 2024 року: історик зробив прогноз

Те, що станеться на фронті 2024 року буде визначати можливий кінець війни.

Таку думку висловив історик Ярослав Грицак в розмові Радіо Свобода.

Він розповів, що війна стала патом, як казав Залужний. Йдеться про те, що ні одна зі сторін не має достатніх ресурсів і зусиль для великих наступів і проривів.

"Умовно кажучи, ми зараз не в 1939 році, а в 1942. Тоді був Сталінград, тобто початок відкату у другу сторону. І питання, чи ми закладемо цю основу. Було би гріх казати, що це тільки відповідальність України, бо це відповідальність Заходу. Тому що ця війна затяжна, а затяжна війна має свою логіку", - пояснює історик.

За його словами, фронт дуже важливий, але не тільки він визначає долю, тому що в затяжних війнах дуже важлива міцність тилу.

"Бо врешті-решт війна не закінчується вирішальною військовою перемогою чи воєнним парадом, а котра сторона не буде мати сил нести тягар війни. І це кінчається колапсом одної сторони",- додає історик.

Грицак наголошує і на тому, що коли Україна має доступ до ресурсів Заходу, то Росія не має шансів.

"Це не тільки українські внутрішні реформи, але й Захід сам має реформуватися. Питання, наскільки достатньо швидко реформуватимуться, як нам потрібно, чи будуть виконувати свої обіцянки", - резюмував він.

За даними аналітиків, найважливіший висновок, який можна зробити з останніх двох років бойових дій, це домінування оборонної війни над наступальними операціями. Це було продемонстровано знову і знову, починаючи з провалу початкового бліцкригу Росії в перший місяць війни.