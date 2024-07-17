Україна повернула ще 95 полонених, серед них моряки і учасник

Україна та Росія обмінялися полоненими. Додому з російського полону повернули ще 95 українських військових ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників, повідомив президент Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед тих, кого повернули - 49 воїнів ЗСУ, в тому числі учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", щоб допомогти заблокованим там підрозділам, а також двоє військових Повітряних сил.

Крім того, в списку є 21 нагвардієць, 10 військових моряків, 7 військових ТРО, 5 прикордонників і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

АВТОР ФОТО,ОФІС ПРЕЗИДЕНТА Багато обміняних мають проблеми із здоров'ям, кажуть в координаційному штабі

"Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці "Азовсталі"), 41 воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро – на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському", – розповіли в штабі.

Один зі звільнених моряків на початку повномасштабного вторгнення Росії перебував у Київській області та приєднався до оборони свого селища від російських військових у складі Макарівської ТрО. Він потрапив у полон, коли надавав гуманітарну допомогу місцевим.

Багато українських бійців, яких повернули, потерпають від наслідків поранень і мають хронічні хвороби, які потребують лікування, кажуть у штабі.

АВТОР ФОТО,ОФІС ПРЕЗИДЕНТА Багато чоловіків були в полоні більш ніж два роки

У соцмережах поширюють відео, на якому військовий пояснює рідним, що зараз він їде в лікарню на обстеження, тому що в нього "з животом сильні проблеми". "Мене по ребрах били і не можу нормально дихати", - пояснює він.

Більшість із цих чоловіків були в російському полоні з 2022 року, тобто більш ніж два роки. Серед обміняних є один військовий, якого вважали зниклим безвісти.

АВТОР ФОТО,ОФІС ПРЕЗИДЕНТА За майже три роки з полону повернули 3,4 тисячі людей. Тисячі інших ще в полоні

З початку великої війни це вже 54-й обмін полоненими. В Україну повернули вже 3405 людей.

Російське міноборони повідомило, що у середу в Росію теж повернулися 95 російських військових.

Цей обмін полоненими, так само як і кілька попередніх, вдалося здійснити за посередництва ОАЕ, додав президент Зеленський.

Список. Обмін 17.07.2024 р. 95*95

Бабак Сергій Сергійович

Байделюк Дмитро Вікторович

Бакалюк Володимир Петрович

Балакін Роман Вікторович

Баланюк Юрій Ілліч

Барабаш Дмитро Сергійович

Баранік Віктор Іванович

Бень Олександр Анатолійович

Бірюков Сергій Геннадійович

Бобилєв Максим Андрійович

Бойчун Микола Олександрович

Бондаренко Микола Володимирович

Бортніченко Анатолій Сергійович

Бублик Олександр Миколайович

Бублій Дмитро Сергійович

Бурлака Іван Володимирович

Буряк Ростислав Євгенійович

Вишневський Ігор Анатолійович

Вульчак Андрій Степанович

Гаврилов Андрій Миколайович

Гаврилюк Олександр Олександрович

Гармаш Віктор Вікторович

Гирич Дмитро Валерійович

Голуб Віталій Павлович

Голубков Віталій Вікторович

Горбулін Данило Сергійович

Гордєєв Дмитро Володимирович

Горцукевич Ігор Олександрович

Грижак Віталій Анатолійович

Гришечко Руслан Ярославович

Грядиль Олександр Михайлович

Гужва Ігор Анатолійович

Гулаков Олексій Анатолійович

Дохнов Леонід Леонідович

Драганов Олександр Олександрович

Дубовик Максим Олександрович

Єфіменко Арсеній Сергійович

Жданюк Володимир Миколайович

Жежеря Владислав Іванович

Жук Вадим Олексійович

Завалій Сергій Володимирович

Задорожний Дмитро Володимирович

Закора Андрій Володимирович

Зінченко Дмитро Сергійович

Зубенко Андрій Миколайович

Іващенко Владислав Мирославович

Казаков Ігор Ігорович

Карабин Михайло Михайлович

Караповський Сергій Олександрович

Карпенко Максим Андрійович

Качал Руслан Анатолійович

Кашпур Геннадій Костянтинович

Кіньов Ростислав Ігорович

Кірієнко Владислав Юрійович

Коваль Станіслав Вікторович

Ковальчук Іван Іванович

Коншін Володимир Володимирович

Корнюхін Дмитро Сергійович

Костецький Валерій Григорович

Костюк Андрій Олександрович

Кравець Ігор Степанович

Кравчук Станіслав Русланович

Краснопольський Михайло Юрійович

Кривицький Микола Володимирович

Крикун Євгеній Григорович

Кузьменко Дмитро Іванович

Кузьменко Олександр Анатолійович

Кузьменко Сергій Львович

Кузьмич Юрій Іванович

Кукса Валерій Борисович

Кулик Богдан Сергійович

Курилович Артем Романович

Куценко Станіслав Леонідович

Лашко Ярослав Олександрович

Малюк Євгеній Євгенійович

Моїсеєнко Святослав Олександрович

Морарь Дмитро Андрійович

Олексієнко Микола Олексійович

Погребняк Єгор Олегович

Поджаров Ігор Вадимович

Попов Леонсій Ігорович

Пустовойтов Антон Андрійович

Рижков Олександр Миколайович

Романов Артем Геннадійович

Ружиненко Олексій Григорович

Савельєв Олексій Володимирович

Сіняков Олександр Анатолійович

Слоницький Артур Вʼячеславович

Таран Олександр Володимирович

Татаренко Дмитро Миколайович

Тирба Владислав Ігорович

Ткачук Богдан Анатолійович

Трохимчук Андрій Валерійович

Федюк Родіон Володимирович

Шевченко Денис Вікторович



