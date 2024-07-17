Україна повернула ще 95 полонених, серед них моряки і учасник

Україна та Росія обмінялися полоненими. Додому з російського полону повернули ще 95 українських військових ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників, повідомив президент Володимир Зеленський.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед тих, кого повернули - 49 воїнів ЗСУ, в тому числі учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", щоб допомогти заблокованим там підрозділам, а також двоє військових Повітряних сил.
Крім того, в списку є 21 нагвардієць, 10 військових моряків, 7 військових ТРО, 5 прикордонників і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.
Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.
"Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці "Азовсталі"), 41 воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро – на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському", – розповіли в штабі.
Один зі звільнених моряків на початку повномасштабного вторгнення Росії перебував у Київській області та приєднався до оборони свого селища від російських військових у складі Макарівської ТрО. Він потрапив у полон, коли надавав гуманітарну допомогу місцевим.
Багато українських бійців, яких повернули, потерпають від наслідків поранень і мають хронічні хвороби, які потребують лікування, кажуть у штабі.
У соцмережах поширюють відео, на якому військовий пояснює рідним, що зараз він їде в лікарню на обстеження, тому що в нього "з животом сильні проблеми". "Мене по ребрах били і не можу нормально дихати", - пояснює він.
Більшість із цих чоловіків були в російському полоні з 2022 року, тобто більш ніж два роки. Серед обміняних є один військовий, якого вважали зниклим безвісти.
З початку великої війни це вже 54-й обмін полоненими. В Україну повернули вже 3405 людей.
Російське міноборони повідомило, що у середу в Росію теж повернулися 95 російських військових.
Цей обмін полоненими, так само як і кілька попередніх, вдалося здійснити за посередництва ОАЕ, додав президент Зеленський.