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Україна повернула ще 95 полонених, серед них моряки і учасник "повітряного мосту" до Азовсталі. СПИСОК

17.07.2024, 16:10:31 316 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Україна повернула ще 95 полонених, серед них моряки і учасник

Україна та Росія обмінялися полоненими. Додому з російського полону повернули ще 95 українських військових ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників, повідомив президент Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед тих, кого повернули - 49 воїнів ЗСУ, в тому числі учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", щоб допомогти заблокованим там підрозділам, а також двоє військових Повітряних сил.

Крім того, в списку є 21 нагвардієць, 10 військових моряків, 7 військових ТРО, 5 прикордонників і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

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АВТОР ФОТО,ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Багато обміняних мають проблеми із здоров'ям, кажуть в координаційному штабі

"Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці "Азовсталі"), 41 воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро – на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському", – розповіли в штабі.

Один зі звільнених моряків на початку повномасштабного вторгнення Росії перебував у Київській області та приєднався до оборони свого селища від російських військових у складі Макарівської ТрО. Він потрапив у полон, коли надавав гуманітарну допомогу місцевим.

Багато українських бійців, яких повернули, потерпають від наслідків поранень і мають хронічні хвороби, які потребують лікування, кажуть у штабі.

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АВТОР ФОТО,ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Багато чоловіків були в полоні більш ніж два роки

У соцмережах поширюють відео, на якому військовий пояснює рідним, що зараз він їде в лікарню на обстеження, тому що в нього "з животом сильні проблеми". "Мене по ребрах били і не можу нормально дихати", - пояснює він.

Більшість із цих чоловіків були в російському полоні з 2022 року, тобто більш ніж два роки. Серед обміняних є один військовий, якого вважали зниклим безвісти.

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АВТОР ФОТО,ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

За майже три роки з полону повернули 3,4 тисячі людей. Тисячі інших ще в полоні

З початку великої війни це вже 54-й обмін полоненими. В Україну повернули вже 3405 людей.

Російське міноборони повідомило, що у середу в Росію теж повернулися 95 російських військових.

Цей обмін полоненими, так само як і кілька попередніх, вдалося здійснити за посередництва ОАЕ, додав президент Зеленський.

Список. Обмін 17.07.2024 р. 95*95

  • Бабак Сергій Сергійович
  • Байделюк Дмитро Вікторович
  • Бакалюк Володимир Петрович
  • Балакін Роман Вікторович
  • Баланюк Юрій Ілліч
  • Барабаш Дмитро Сергійович
  • Баранік Віктор Іванович
  • Бень Олександр Анатолійович
  • Бірюков Сергій Геннадійович
  • Бобилєв Максим Андрійович 
  • Бойчун Микола Олександрович
  • Бондаренко Микола Володимирович
  • Бортніченко Анатолій Сергійович
  • Бублик Олександр Миколайович
  • Бублій Дмитро Сергійович
  • Бурлака Іван Володимирович
  • Буряк Ростислав Євгенійович
  • Вишневський Ігор Анатолійович
  • Вульчак Андрій Степанович
  • Гаврилов Андрій Миколайович
  • Гаврилюк Олександр Олександрович
  • Гармаш Віктор Вікторович
  • Гирич Дмитро Валерійович 
  • Голуб Віталій Павлович
  • Голубков Віталій Вікторович
  • Горбулін Данило Сергійович
  • Гордєєв Дмитро Володимирович
  • Горцукевич Ігор Олександрович
  • Грижак Віталій Анатолійович
  • Гришечко Руслан Ярославович 
  • Грядиль Олександр Михайлович
  • Гужва Ігор Анатолійович 
  • Гулаков Олексій Анатолійович
  • Дохнов Леонід Леонідович
  • Драганов Олександр Олександрович
  • Дубовик Максим Олександрович
  • Єфіменко Арсеній Сергійович
  • Жданюк Володимир Миколайович
  • Жежеря Владислав Іванович
  • Жук Вадим Олексійович
  • Завалій Сергій Володимирович
  • Задорожний Дмитро Володимирович
  • Закора Андрій Володимирович
  • Зінченко Дмитро Сергійович
  • Зубенко Андрій Миколайович
  • Іващенко Владислав Мирославович
  • Казаков Ігор Ігорович
  • Карабин Михайло Михайлович
  • Караповський Сергій Олександрович
  • Карпенко Максим Андрійович
  • Качал Руслан Анатолійович
  • Кашпур Геннадій Костянтинович
  • Кіньов Ростислав Ігорович
  • Кірієнко Владислав Юрійович
  • Коваль Станіслав Вікторович
  • Ковальчук Іван Іванович
  • Коншін Володимир Володимирович
  • Корнюхін Дмитро Сергійович
  • Костецький Валерій Григорович
  • Костюк Андрій Олександрович
  • Кравець Ігор Степанович
  • Кравчук Станіслав Русланович
  • Краснопольський Михайло Юрійович
  • Кривицький Микола Володимирович
  • Крикун Євгеній Григорович
  • Кузьменко Дмитро Іванович
  • Кузьменко Олександр Анатолійович
  • Кузьменко Сергій Львович
  • Кузьмич Юрій Іванович
  • Кукса Валерій Борисович
  • Кулик Богдан Сергійович
  • Курилович Артем Романович
  • Куценко Станіслав Леонідович
  • Лашко Ярослав Олександрович
  • Малюк Євгеній Євгенійович
  • Моїсеєнко Святослав Олександрович
  • Морарь Дмитро Андрійович
  • Олексієнко Микола Олексійович
  • Погребняк Єгор Олегович
  • Поджаров Ігор Вадимович
  • Попов Леонсій Ігорович
  • Пустовойтов Антон Андрійович
  • Рижков Олександр Миколайович 
  • Романов Артем Геннадійович
  • Ружиненко Олексій Григорович
  • Савельєв Олексій Володимирович 
  • Сіняков Олександр Анатолійович
  • Слоницький Артур Вʼячеславович
  • Таран Олександр Володимирович 
  • Татаренко Дмитро Миколайович 
  • Тирба Владислав Ігорович 
  • Ткачук Богдан Анатолійович
  • Трохимчук Андрій Валерійович 
  • Федюк Родіон Володимирович 
  • Шевченко Денис Вікторович


 

Тэги: ВСУ, ЗСУ, Зеленський, війна в україні, полонені, Пленные, обмін полоненими

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