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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июнь » 20 » 13:04:07

Военный медик взял в плен 8 наглых оккупантов и показал это на видео

Вчера, 13:04:59 607 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Военный медик взял в плен 8 наглых оккупантов и показал это на видео

На одном из фронтов российско-украинской войны военному медику удалось пленить сразу восьмерых оккупантов.
 
Подробности курьезного инцидента раскрыл офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко у себя в Twitter.
 
"Привезли новую форму, бойцы ВСУ оставили ее на куче и ушли на позиции. Позже медик решил вернуться что-то себе подобрать, а там уже восемь [оккупантов] роются в нашей форме. Одному ногу прострелил, остальные сдались. Результат - медик взял в плен восьмерых орков", - написал он.
 
Тэги: мародёры, война в Украине, Пленные, ВСУ
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