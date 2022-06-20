Военный медик взял в плен 8 наглых оккупантов и показал это на видео

Подробности курьезного инцидента раскрыл офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко у себя в Twitter.

"Привезли новую форму, бойцы ВСУ оставили ее на куче и ушли на позиции. Позже медик решил вернуться что-то себе подобрать, а там уже восемь [оккупантов] роются в нашей форме. Одному ногу прострелил, остальные сдались. Результат - медик взял в плен восьмерых орков", - написал он.



На одном из фронтов российско-украинской войны военному медику удалось пленить сразу восьмерых оккупантов.