ВСУ вышли из Лисичанска сохранив жизни украинских защитников

Ошибка в тексте? Выдели слово мышкой и нажми Ctrl+Enter

Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В условиях кратного превосходства русских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. В целях сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе".

В Генштабе добавили, что продолжают борьбу.

"К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма – нужны материально-технические ресурсы… Мы вернемся и обязательно победим!", – говорится в сообщении.

Утром 3 июля стало известно, что оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска. При этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину об оккупации всей Луганской области.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье заявлял, что в окрестностях Лисичанска идут бои, но город не находится окончательно под контролем российской армии.

Карта боевых действий под Лисичанском





Начался вывод войск ВСУ из Лисичанска

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире FREEДОМ заявил, что Украине нужно беречь свои силы.

Видео:

