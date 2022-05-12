73 единицы техники! ВСУ уничтожили окупантов при форсирования реки Северский Донец. ФОТО

Украинские защитники уже дважды разрушили понтонные переправы у Белогоровки, но противник не оставляет попыток навести понтонную переправу и перебраться через Северский Донец. Белогоровка в Луганской области становится для оккупантов второй Чернобаевкой.

"В который раз наши военные разбомбили их понтонную переправу вместе с техникой, вместе с людьми. Там уже валяются десятки БТРов, танков. Это такая наша локальная Чернобаевка. Не оставляют орки надежды поставить понтонную переправу, и все время мы ее разбиваем. В этом плане, конечно, хорошо", - сказал Гайдай в эфире канала "Украина 24".

Глава Луганщины показал, как далеко смогли уйти оккупанты, перебравшись по понтонной переправе на другой берег реки.

"Во-первых, это красиво) ВСУ уничтожили российских захватчиков возле Белогоровки, пытавшихся переправиться через реку Северский Донец. Наши защитники дважды останавливали попытки россиян переправиться через реку, взорвав два понтонных моста вблизи Белогоровки. Куча техники – металлолом, куча россиян – корм для рыбы!", - написал Гайдай.

"Наши парни не поленились и подсчитали сколько техники ВСУ уничтожили в рамках предотвращённого форсирования российскими оккупантами реки Северский Донец в районе Белогоровки", - говорит Евгений Вольнов.

Всего: 73 единицы (!!!) российской техники было уничтожено и сожжено. Это рекорд!

















: 73 единицы (!!!) российской техники было уничтожено и сожжено. Это рекорд!

​​​​​​Россия понесла тяжелые потери и выводит силы из Харьковщины

Украинские военные продолжают контратаки севернее Харькова, отбивая несколько городов и сел в направлении российской границы. Из-за предоставления россией приоритета операциям на Донбассе ее подразделения, развернутые в Харьковской области, остались уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил.

По данным британской разведки, выведенные из Харьковской области подразделения рф после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, сформировав блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил россии и основных путей поставок операций в районе Изюма.

«Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности россии захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения», — отметили в разведке Британии.