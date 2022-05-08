Авиаудар армии рф по школе: 60 человек погибли в селе Белогоровка, Луганской области. ВИДЕО

Глава областной администрации Сергей Гайдай рассказал подробности случившегося вечером 7 мая. Российская авиация нанесла удар по школе в 16:37, после этого в здании возникли пожары общей площадью около 300 квадратных метров.

В 20:12 пожар удалось потушить. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших и эвакуировали 30 человек. Семь из них были ранены. Еще 60 человек остаются под завалами, и, как пишет Гайдай, скорее всего, погибли.







РФ нанесла авиаудар по школе с бомбоубежищем в Белогоровке 7 мая. Там скрывалось около 90 человек. Пожар спасатели тушили четыре часа.



Ранее обстрелами был разрушен подвал сельского клуба, после чего школа стала единственным укрытием в Белогоровке. Там укрывались взрослые и дети, около сотни человек. ВИДЕО РФ нанесла авиаудар по школе с бомбоубежищем в Белогоровке 7 мая. Там скрывалось около 90 человек. Пожар спасатели тушили четыре часа.Ранее обстрелами был разрушен подвал сельского клуба, после чего школа стала единственным укрытием в Белогоровке. Там укрывались взрослые и дети, около сотни человек.

60 человек, предварительно, погибли от авиаудара армии РФ по школе в Белогоровке в Луганской области. Под завалами школы находились 90 человек. 30 - эвакуировали, из них 7 - ранены. Остальных считают погибшими.Как нам стало известно, по обновленным данным, в результате авиаудара по школе в селе Белогоровка Луганской области, «скорее всего» погибли 60 человек.