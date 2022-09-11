Директор Печерского лицея Алла Душкина сдавала позиции ВСУ и сбежала в Венгрию

В Украине во время войны предатели, которые сдают позиции наших военных, корректируют огонь по мирным городам и пропагандируют "русский мир", избегают ответственности или получают минимальные сроки. А некоторым и вовсе удается сбежать, поскольку наши суды слишком лояльны к ним. Об этом пишут в материале OBOZREVATEL.

Ходила по церквям и фотографировалась со звездами

Правоохранители чуть ли не каждый день задерживают поклонников "русского мира", которые пропагандируют действия оккупантов, поддерживают их и передают данные о передвижении и расположении наших военных.

Однако далеко не все из них получают тюремные сроки, многие отделываются легким испугом. И чаще всего благосклонность к таким людям проявляют наши суды.

Яркий тому пример – громкое дело директора Печерской гимназии №75 в Киеве Аллы Душкиной. Ее обвиняют в том, что она сдавала позиции ВСУ врагу в обмен на обещание получить должность министра образования в случае захвата столицы. Недавно женщина сбежала в Венгрию.

Об этом на судебном заседании заявил ее адвокат. Незадолго до побега 31 июля Душкину суд отпустил из-под стражи под залог в полмиллиона гривен, хотя следствие имело веские доказательства ее вины.

Еще до полномасштабного вторжения Душкина имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию Крыма. Частенько она была гостьей церквей Московского патриархата, любила знакомиться и заводить дружбу с известными людьми – звездами, спортсменами, общественными деятелями. На ее страничке в соцсети полно фото, где она обнимается, целуется, фотографируется с селебрити.

А своему куратору из РФ педагог передавала данные о расположении теробороны, ВСУ, об общественных и культурных деятелях, которые выступают против российской агрессии.

Теперь предательница в бегах. Вполне возможно, что ее дело, также как и дело беркутовцев на Майдане, которые убивали и били украинцев, закончится ничем.

Суд оставил на свободе

Еще один пример. Недавно жителя Черкасской области осудили по статье "оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины". Сам он уроженец России, но имел украинский паспорт, жил в селе на территории области.

В российской соцсети "Мой мир" он распространял материалы и поддерживал оккупацию Украины, героизировал военные достижения представителей РФ. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но с отсрочкой на три года.

Т.е. фактически сторонник врага остается на свободе и снова может пропагандировать "русский мир", только теперь будет более бдительным.

Получают маленькие сроки

К сожалению, такое лояльное отношение наших судов к предателям лишь порождает их уверенность в безнаказанности. А в последнее время их деятельность становится более активной.

Так, в Николаеве СБУ задержала 62-летнего пенсионера, который сдавал позиции ВСУ врагам. Причем делал он это добровольно по идеологическим мотивам. Он через мессенджеры пересылал куратору данные о расположении военных их передвижении, причем указывал точную геолокацию.

Всего лишь три года лишения свободы и 8 тысяч гривен штрафа получил администратор Telegram-канала, который публиковал фото и новости в поддержку войны в Украине. Также в Viber он собирал данные о расположении ВСУ, размещении наших блокпостов и передавал это врагу.

Т.е. теоретически через полтора-два года этот предатель может выйти на свободу условно-досрочно и продолжить свою деятельность.

Один год и четыре месяца лишения свободы получил житель Сумщины, который во время оккупации кормил российских захватчиков. Он приглядывал за домашними животными в доме, чьи хозяева выехали на мирную территорию. И по собственной воле резал животных и передавал их врагам.

А жительница Измаила сдавала своим родственникам в России данные о работе Измаильского порта. Она рассказывала о перемещении гуманитарных и сельскохозяйственных грузов. Сейчас ей готовится обвинение, но вот будет ли она строго наказана за свою деятельность?

Юристы говорят, что причиной таких мягких приговоров могут быть раскаяние обвиняемых, а также не очень хорошо собранная доказательная база.

Хотя могут быть и другие причины. "Очень часто судьи лояльны к таким обвиняемым. Считают, что они не принесли особый вред, действовали по незнанию. А может быть и взгляды судей совпадают со взглядами подсудимых. В любом случае такие люди в военное время должны нести очень строгое наказание", – считает юрист Виктор Шевченко.