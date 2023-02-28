Российская колонна, которая не прошла в Киев. Как и почему армия РФ проиграла битву за столицу Украины

Российские военные планировали войти в Киев в первые же сутки полномасштабного вторжения. Для этого 24 февраля 2022 года они не только высадили десант на Гостомельском аэродроме под Киевом, но и максимально быстро продвигались из Беларуси через Чернобыльскую зону в пригороды украинской столицы в надежде не встретить сопротивления.

Когда первый замысел не удался, российская армия задействовала еще несколько тысяч военных из резерва - и к середине марта попыталась снова наступать на Киевском направлении.

Украинская служба Би-би-си получила от генштаба ВСУ масштабный аналитический обзор того, каким был замысел россиян, по каким маршрутам они двигались, и как в результате украинская армия остановила и частично уничтожила российскую ударную группировку под Киевом.

19 батальонных тактических групп

В феврале 2022 года Россия объясняла концентрацию своих войск в Беларуси "совместными учениями"

По данным генштаба, наступление на Киев через Чернобыльскую зону утром 24 февраля начали девять батальонных тактических групп (БТГ) российской армии. Еще 10 БТГ оставались в резерве в Гомельской области у белорусско-украинской границы.

Одна регулярная российская БТГ насчитывает 600-800 бойцов, 10 или более танков, до 40 БМП и других видов транспорта. Однако, по оценкам многих военных обозревателей, в начале полномасштабного вторжения российские батальонные тактические группы были усилены и их численность могла доходить до тысячи бойцов.

Направление российского наступления со стороны Чернобыля на правом берегу Днепра в украинском штабе называют Полесским.

Армия РФ также пыталась продвигаться в Киев с другой стороны Днепра - по Черниговщине к Броварам (еще один пригород Киева).

Впрочем, судя по количеству сконцентрированных около Киевской области сил (в общей сложности до 19 БТГ, то есть порядка 20 тысяч военных) и Гостомельской десантной операции, именно на Полесское направление россияне возлагали главные надежды.

Быстрое наступление

New York Times опубликовала подробный график движения российских воздушно-десантных войск из Беларуси в окрестности Киева. Американское издание утверждает, что получило его от Главного управления разведки минобороны Украины. Первые "опорные точки" движения действительно совпадают с тем, как наступали российские десантники 24 февраля.

Атака должна была стать стремительной.

Журналисты New York Times опубликовали полученную от Главного управления разведки Минобороны Украины таблицу планировавшегося продвижения колонн российских подразделений к Киеву через опорные пункты.

Первым должна была стать "Пальмира" ("Исходный рубеж" - где-то на полигоне в Гомельской области) - понтонно-мостовая переправа через реку Припять (еще на территории Беларуси).

Далее Белая Сорока (белорусское село на границе с Украиной), затем Черевач (оставленная деревня в Чернобыльской области у моста через реку Уж).

И, наконец, - Иванков (село в Вышгородском районе у реки Тетерев - Бабинцы (в Бучанском районе возле реки Здвиж) и Стоянка (село у реки Ирпень в нескольких километрах от административных границ Киева по Житомирской трассе).

Запланированный маршрут движения российских подразделений от белорусской границы до села Стоянка возле Киева

Среди подразделений, которые должны были выдвигаться по этому маршруту, большинство составляли десантники: 104-й десантно-штурмовой полк из Пскова, 76-я "Псковская" десантно-штурмовая дивизия, а также 234-й и 237-й десантно-штурмовые полки из той же Псковщины.

В то же время, если верить таблице, в первой волне с десантниками должны были идти росгвардейцы из ОМОНа и подразделение СОБР "Белгород".

Этот маршрут из "Пальмиры" к Стоянке протяженностью более 200 км россияне должны были преодолеть примерно за 13 часов и "сосредоточиться на рубеже блокировки".

Как сказано в аналитике генштаба ВСУ, которой располагает Украинская служба Би-би-си, "рассчитывая на быстрое продвижение без сопротивления со стороны ВСУ, российские войска двигались в походных колоннах без боевого развертывания".

Замедление

План продвижения россиян оказался нереалистичным

Но пройти за полсуток по запланированному маршруту у российских десантников и росгвардейцев не получилось.

И хотя им удалось быстро пересечь Чернобыльскую зону, дальше россияне столкнулись с противодействием ВСУ.

На тот момент большая часть сил Украины была сконцентрирована на Донбассе, а Киев прикрывала 72-я бригада и несколько других подразделений.

В условиях значительного численного превосходства россиян наиболее эффективным способом их сдерживания оказался подрыв мостов - в первые дни были уничтожены мосты возле Иванкова, Дымера, Демидова, Гостомеля и Ирпеня.

Это замедлило россиян, но не остановило их полностью.

"Столкнувшись с сопротивлением, противник был вынужден разворачиваться в боевые порядки и с боями продвигаться в направлении столицы. В течение трех суток, до конца дня 27 февраля, наступавшие с Чернобыльского направления передовые подразделения ВС РФ вышли и закрепились на рубеже населенных пунктов Стоянка - Гостомель - Демидов", - говорится в аналитике генштаба.

Российский десант в Гостомеле был почти полностью уничтожен в ночь с 24 на 25 февраля, но позже к нему уже по земле подошло подкрепление армии РФ, и украинские военные вынуждены были отойти.

Из-за высокой интенсивности боев к 27 февраля россияне начали испытывать дефицит боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и других ресурсов.

Это также замедлило их наступление и вынудило вводить резервы с территории Беларуси.

Колонна

Огромная колонна техники, двигавшаяся на Киев, состояла из резервов, которыми российское командование надеялось усилить наступление



Получившую известность многокилометровую колонну российской техники, двигавшуюся в сторону Киева, впервые зафиксировали на спутниковых снимках Maxar Technologies 28 февраля.

Тогда ее протяженность была оценена в 15,5 км.

Колонна двигалась с территории Беларуси через то же село Белая Сорока и дальше по маршруту: Чернобыль - Дитятки- Иванков - Феневичи - Новое Залесье - Здвижевка - аэродром Гостомель.



Основной маршрут колонны

"К вечеру 28 февраля колонна увеличилась за счет прибытия новой техники почти до 24 км, а 1 марта спутниковые снимки Махаг Technologies показывали колонну протяженностью уже 56 км", - отмечают в генштабе ВСУ.

Предполагается, что это были четыре батальонные тактические группы из "белорусских" резервов, которые россияне решили ввести в бой 28 февраля.

Вместе с боевой техникой (40 танков и 160 БМП или БМД для десантных подразделений) двигались автозаправщики с горючим, грузовики с боеприпасами и продовольствием.

Позже из Беларуси выдвинулись остальные батальонные тактические группы из российского резерва: "1 марта колонна увеличилась за счет следующих резервных шести БТГ - 6 тысяч военнослужащих, 60 танков и 240 БМП). Также в нее включили оперативно-тактические комплексы "Точка-У" и "Искандер-М", средства ПВО, ствольную и реактивную артиллерию, понтонное оборудование".

Таким образом, огромная колонна, которая должна была захватить украинскую столицу, состояла из 10 резервных БТГ, подогнанных с белорусской территории. По ориентировочным оценкам, она насчитывала до 10 тысяч бойцов, около 100 танков и 400 БМП и БМД.

В общей сложности, с учетом первых девяти БТГ, российскую группировку на Полесском направлении можно оценить в 19-20 батальонных тактических групп.

Что произошло с российской группировкой

АВТОР ФОТО,72-А БРИГАДА ЗСУ

Российские войска двигались в одной колонне только на отрезке ближе к белорусской границе. Далее резервы разделили для усиления российских наступательных группировок, которые уже действовали в разных районах Киевской области и испытывали трудности с продвижением.

К примеру, 27 февраля российскую колонну БМД и БТР, которая на тот момент уже двинулась из Гостомеля дальше, уничтожили в Буче при попытке продвинуться в город Ирпень и дальше в Киев.

Российское командование также искало пути восполнить потери резервами.

"Уже 1 марта одна батальонная тактическая группа была передана для наступления в Гостомель, одна - для усиления группировки, которая пыталась прорваться в Фастов (южнее Киева), одна - в Дымер, одна - в село Мощун, еще одна - в село Раковка, где продолжались бои за переправу через реку Ирпень", - говорится в аналитике генштаба ВСУ.

"С марта противник, усилив резервами войска, возобновил наступление по направлениям: Бабинцы - Буча - Киев; Бородянка - Ворзель - Ирпень; Ворзель - Белогородка; Копылов - Мотыжин - Ясногородка", - описывают в генштабе главные направления продвижения российских войск на Киевщине в первой половине марта.

Судьба БТГ из российской наступательной группировки сложилась по-разному.

Часть войск увязла в боях за переправу через реку Ирпень в районе села Мощун.

Это небольшое село расположено всего в трех километрах от Пущи-Водицы, которая административно входит в территорию Киева. Бой за него стал одним из ключевых эпизодов обороны украинской столицы.

В результате Мощун был разрушен почти полностью, но украинской армии удалось там устоять и отбросить россиян.

Другая российская БТГ была уничтожена артиллерийским огнем и силами специальных операций ВСУ после того, как она переправилась через реку Ирпень в селе Раковка севернее Мощуна.

Российские БТГ планомерно уничтожались украинской артиллерией, противотанковыми подразделениями и спецназом

Еще две батальонные тактические группы украинская артиллерия постепенно в течение марта перемолола в районе Гостомеля.

В генштабе говорят, что часть российских войск была разгромлена ударами авиации и артиллерии. В частности, в селе Здвижевка 370 тентованных грузовых армейских автомобилей стояли с 26 февраля по 3 марта фактически без движения и в итоге были уничтожены огневым ударом украинской артиллерии.

"Неудачные попытки наступления на Киев, в которых систематически уничтожались войска противника по всем направлениям, продолжались до 19 марта, когда подразделения Вооруженных сил РФ перешли к обороне и начали окапываться. Позже, в результате контрнаступления ВСУ, остатки российских подразделений покинули территорию Киевщины", - суммируют в генштабе.

"Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", - объяснил тогда действия российской армии глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Мединский.

Российская сторона тогда назвали это жестом доброй воли.

31 марта боец с ником Kontuzich, управлявший беспилотником в Киевской области, написал в "Твиттере": "Ирпень, Буча, Гостомель. Россияне отошли. Тишина… Сегодня там летали, целей не обнаружено".