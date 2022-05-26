На переправе через реку Северский Донец ВСУ уничтожили более 400 российских солдат — The New York Times

Короткая прогулка по лесу показала свисающие с деревьев куски разорванной российской военной формы, жуткое напоминание о солдатах, которые здесь погибли насильственной смертью.

Неудачная переправа в этом месте в течение нескольких дней в начале мая, стала для русской армии одним из самых смертоносных сражений войны. Силы рф пытались окружить украинских солдат в близлежащем городе Северодонецк, но вместо этого сами оказались в окружении реки и линии фронта украинцев. Здесь погибло не менее 400 российских солдат, в основном от артиллерийских обстрелов.

По мере того, как война идет по холмистым равнинам и лесам Восточной Украины, маневрирование войск в значительной степени превратилось в попытки заманить в окружение. Но, как показало смертельное столкновение на переправе, такая тактика сопряжена с серьезным риском.

Не сумев захватить крупные города, такие как столица Украины Киев, или отколоть все побережье Черного моря, российские военные предприняли попытку окружить украинские войска на востоке. Это усилие кажется трудным сейчас, когда Украина заблокировала один из основных маршрутов наступления, возле города Изюм.









Стратегия России заключалась в том, чтобы тупо использовать инструмент огромной артиллерии своей армии, чтобы наносить удары по украинским силам, добиваясь постепенных успехов в Луганской области Донбасса. Военные аналитики и представители западной разведки считают, что московским силам придется столкнуться с жестокими боями в городских условиях, если они попытаются полностью захватить Северодонецк, и что им будет трудно начать наступление вглубь Украины. Таким образом, ближайшей целью российских сил стало небольшое окружение Северодонецка, самого восточного города Донбасса, все еще находящегося под контролем Украины. Артиллерийские обстрелы российских войск, приближавшихся с трех сторон, опустошили город, отключив воду и электричество, а за прошедшие сутки там погибли по меньшей мере шесть мирных жителей.Стратегия России заключалась в том, чтобы тупо использовать инструмент огромной артиллерии своей армии, чтобы наносить удары по украинским силам, добиваясь постепенных успехов в Луганской области Донбасса. Военные аналитики и представители западной разведки считают, что московским силам придется столкнуться с жестокими боями в городских условиях, если они попытаются полностью захватить Северодонецк, и что им будет трудно начать наступление вглубь Украины.

Окружение — мучительная перспектива для солдат.

«Я стараюсь не думать об этом, — сказал рядовой. Иван Сичкар, украинский солдат, наблюдающий за уничтожением окруженных русских войск. «Если я думаю о том, что меня окружат, у меня не остается времени ни на что другое».

Новая цель русских сосредоточила битву на узком 75-километровом фронте на Донбассе. Они стремятся наступать как с севера, так и с юга, чтобы перекрыть единственную оставшуюся линию снабжения Украины в город Северодонецк.

Во вторник российская армия наступала с юга, вынуждая украинские войска отступать от небольшого городка Светлодарск, чтобы русские не окружили город и не заманили солдат внутрь. А на брифинге в среду вечером украинский Генштаб рассказал об усилении атак российских вертолетов и самолетов для поддержки сухопутных войск на востоке.









Путин также подписал указ, открывающий ускоренный путь к получению российского гражданства украинскими жителями территорий, контролируемых российскими военными, что является еще одним шагом на пути к аннексии территории на юго-востоке Украины, оккупированной Россией. Поскольку Россия добилась лишь небольшого прогресса в Украине, президент Владимир Путин в среду попытался заручиться поддержкой россиян, объявив о повышении пенсий и минимальной заработной платы и совершив свою первую поездку, чтобы встретиться с ранеными солдатами. «Они все герои», — сказал он в военном госпитале.Путин также подписал указ, открывающий ускоренный путь к получению российского гражданства украинскими жителями территорий, контролируемых российскими военными, что является еще одним шагом на пути к аннексии территории на юго-востоке Украины, оккупированной Россией.

Пока Путин пытался успокоить простых россиян, западные союзники Украины пытались продолжать оказывать давление на его правительство. В среду в Анкаре состоялись переговоры между Турцией, Финляндией и Швецией по поводу обеспокоенности Турции по поводу заявки двух скандинавских стран на вступление в НАТО. На пресс-конференции после пяти часов переговоров Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что необходимы дополнительные переговоры.

«Турция не находится в цейтноте, — сказал Калин. «Ни один процесс не может продолжаться без удовлетворения интересов безопасности Турции».

Стратегия окружения принесла России далеко идущие политические выгоды в ходе ее более длительного конфликта в регионе, в котором пророссийские сепаратисты восемь лет сражались с украинскими войсками до полномасштабного вторжения в этом году. Два соглашения о прекращении огня, известные как Минские соглашения и считающиеся заключенными на выгодных для России условиях, последовали за успешным окружением Россией украинских войск на востоке в 2014 и 2015 годах.

Но в Белохоровке, крошечном угледобывающем городке на берегу реки Северский Донец, в начале этого месяца ситуация изменилась, по крайней мере, временно замедлив продвижение русских.









Солнечный свет просачивается сквозь листву густого тихого леса в заливе реки, которая была зоной поражения украинцев. Комары жужжат. Местами стоит невыносимый запах разлагающихся трупов. Украинские солдаты, участвовавшие в бою, стали называть это место «ухом» за петлю в виде лопасти на реке, где происходили самые ожесточенные бои. Украинские военные сопровождали журналистов The New York Times на место, которое находится на линии фронта, образованной на большей части территории Донбасса бурлящей, быстро текущей рекой, набухшей от весенних дождей.Солнечный свет просачивается сквозь листву густого тихого леса в заливе реки, которая была зоной поражения украинцев. Комары жужжат. Местами стоит невыносимый запах разлагающихся трупов.

«Русские хотели небольшой победы, — сказал в интервью полковник Дмитрий Кашенко, украинский офицер, командовавший контратакой на понтонном мосту. «В Киеве пытались, в Харькове пробовали — проиграли. Они пытались выиграть хоть что-то».

Река Северский Донец, которая извилистым путем проходит через восточную Украину, образует естественный барьер для продвижения России. По словам полковника Кашенко, подходящих мест для понтонной переправы здесь немного.



На одну из переправ его направили 8 мая, после того как русские развернули понтоны и перебросили солдат в лес на ближний берег. По его словам, украинская пехота продвинулась в этот район на следующий день, но была отбита, понеся потери.

Затем они установили линию обороны, чтобы окружить русских, когда те переходили свой понтонный мост, и обрушили артиллерийский огонь на этот район. Они также приступили к разрушению моста, установив выше по течению плавучие мины, позволив течению донести их до понтонов русских, что оказалось эффективной тактикой. Украинские силы взорвали четыре отдельных моста на месте перехода.

По словам полковника Кашенко, русские спешно заложили новые понтоны и переправили бронетехнику, но прорвать украинскую линию обороны им не удалось. Десятки бронетехники и пехоты оказались в ловушке и были растерзаны украинской артиллерией. Украинцы также ударили по российским войскам, задействованным в мостовых работах на дальнем берегу.









Полковник Кашенко рассказал, что в какой-то момент он предложил силам противника сдаться, крича в громкоговоритель: «Русские, сдавайтесь!» Но, отвечает: «Я не знаю, услышали ли они нас». По словам полковника Кашенко, обстрел включал в себя несколько первых залпов из только что прибывшего американского артиллерийского орудия M777.Полковник Кашенко рассказал, что в какой-то момент он предложил силам противника сдаться, крича в громкоговоритель: «Русские, сдавайтесь!» Но, отвечает: «Я не знаю, услышали ли они нас».

По словам украинцев, некоторым солдатам противника удалось переплыть реку вплавь, многие утонули. Украинцам еще предстоит собрать разбросанные по лесу останки россиян.

В пестром свете, пробивающемся сквозь листву, повсюду валялись выброшенные продукты и личные вещи: спальный мешок, бутылки с гелем для душа, банки с тушенкой, пакет картошки, пакетики русского чая, шлепанцы.

Украинские солдаты нашли удостоверение к медали российского полковника за участие в войне. Она называлась «наградой за боевые заслуги».

Рядом с подбитым русским танком лежал картонный ящик, который, по-видимому, использовался для перевозки припасов. На коробке было странное сообщение для военного подразделения: «Всегда верь, что вот-вот произойдет что-то чудесное».

Генерал Филип М. Бридлав, бывший верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе, провел отличие между украинской тактикой стремления поражать российскую бронетехнику и войска с помощью артиллерии и российскими бомбардировками городов и поселков.

«По большому счету, Украина пытается вести маневренную войну, чтобы вернуть себе территорию и перекрыть пути снабжения», — сказал генерал Бридлав. «А Россия ведет более изматывающую войну на истощение».







Maria Varenikova contributed reporting. О неумелой понтонной переправе российской армии он сказал: «Русские сделали это плохо, что трудно, даже если вы сделаете это великолепно».

By Andrew E. Kramer,

Photographs by Ivor Prickett

​​​​​​Published May 25, 2022.

Updated May 26, 2022, 2:00 a.m. ET

На берегу реки под палящим весенним солнцем разворачивалась сцена разгрома: взорванные танки, обломки понтонных мостов, груды срезанных взрывами веток и тела российских солдат, некоторые из которых наполовину зарыты в землю и грязь.— Русские трупы начинаются здесь, — сказал рядовой Сичкар, завернув за поворот грунтовой дороги, протянувшейся примерно на километр через лес к берегу реки. Только в этом месте было разбросано 15 испепеленных бронетранспортеров.