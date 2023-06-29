Российские власти похитили из Украины под «предварительную опеку» более тысячи детей

После начала полномасштабного вторжения Россия начала массово вывозить безнадзорных детей из Украины. Точное число депортированных детей неизвестно: оценки разнятся от 4,4 до 19,5 тысячи. Часть из этих детей отдали под опеку в российские семьи.

В конце 2022 года уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что в семьи было устроено 380 детей, вывезенных с территорий Украины. С тех пор чиновница продолжала называть одно и то же число — и в марте, и в апреле, и в июне 2023 года.

«Важные истории» обнаружили, что переданных в семьи детей может быть как минимум в три раза больше, чем утверждает Львова-Белова. Это следует из отчета о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год: в документе говорится, что под предварительную опеку было передано 1184 ребенка, которые прибыли «без законных представителей с территорий Донбасса и Украины».

Откуда взялась такая цифра и что она может значить

Из этой формулировки неясно, какой статус у этих детей. Это могут быть дети-сироты, которые жили в детдомах на оккупированных территориях или потеряли родителей во время боевых действий. В таком случае Львова-Белова занижает данные об украинских детях, отданных на воспитание в семьи, и под опекой у россиян находится в три раза больше депортированных детей. Все ли из них остались в российских семьях — неизвестно: временный опекун назначается на срок от полугода до восьми месяцев, если за это время он не оформит постоянную опеку — ее действие прекращается.

Возможен и другой вариант: в эту цифру попали дети, которые выехали в Россию с другими родственниками (бабушкой, тетей и др.), а их родители остались на оккупированных территориях. Также здесь могут быть учтены воспитанники детских учреждений, которых массово вывезли в Россию — обычно опеку над ними оформляет директор учреждения. В таком случае родным ребенка или директору нужно оформить над ним предварительную опеку, чтобы иметь возможность перевозить его через границу или оформлять положенные выплаты. Совершать эти действия можно и по доверенности, но вряд ли люди, которым экстренно пришлось эвакуировать детей с оккупированных или обстреливаемых территорий Украины, успели сделать такие документы.

Скорее всего, не все из 1184 детей остались в Ростовской области, так как в отчете Минпросвещения говорится, что в 2022 году в этом регионе под предварительную опеку отдали только 534 ребенка. Это в два раза меньше, чем утверждает правительство Ростовской области. Вероятнее всего, остальные дети отправились в другие регионы.

Сложно достоверно установить, куда же на самом деле попали эти дети и сколько из них действительно находятся под опекой родственников, а сколько — сироты. Мы обратились в Министерство образования Ростовской области, в чьи полномочия входит организация опеки и попечительства, чтобы уточнить, какой статус у детей и что с ними произошло. В министерстве отказались отвечать на вопросы по телефону, на запрос по почте чиновники также не ответили. В пресс-службе законодательного собрания региона, на сайте которого опубликован отчет, тоже не ответили на наши вопросы.

Куда Россия отправляет детей из Украины на воспитание

Сложно отследить судьбу каждого ребенка из почти 1,2 тыс. детей, переданных под предварительную опеку: российские власти используют расплывчатые формулировки и пока не пояснили, что с ними произошло. Но мы можем предположить, куда дальше отправили украинских детей.

«Важные истории» изучили открытые источники и данные Минпросвещения, чтобы выяснить, в какие регионы обычно отправляются вывезенные из Украины дети, отданные на воспитание в российские семьи. В основном в СМИ попадают массовые случаи депортации безнадзорных детей, которым заранее подбирали опекунов в России. По открытым источникам мы установили местонахождение 290 детей из Украины в 23 регионах России.

Больше всего детей — 47 человек — находятся в Новосибирской области. Как минимум 30 детей оказались в семьях Московской области, 25 — в Калужской, 24 — в Нижегородской. Еще 21 депортированный ребенок живет в семьях Ямало-Ненецкого автономного округа, 20 — в Ленинградской области. В остальные регионы вывезли менее 20 детей. Четыре субъекта (Пензенская, Ростовская, Костромская и Новгородская области) упоминались в новостях как регионы, куда отправились депортированные дети, но сколько в итоге туда приехало детей — неизвестно.



Вероятно, всех этих детей отдали в российские семьи с апреля по октябрь 2022 года. С ноября новости о массовом устройстве депортированных детей под опеку перестали появляться, в СМИ попадали лишь единичные случаи. Например, в январе 2023-го издание «РИА Воронеж» рассказало историю местной жительницы, которая взяла под опеку шестерых детей из Донбасса, двое из которых попали в семью в декабре. Примерно тогда же в Воронеже передали под опеку вывезенную из Украины девочку с положительным ВИЧ-статусом. «Когда вопрос с гражданством будет решен, родители ее удочерят», — заявила местная чиновница.

В октябре Львова-Белова утверждала, что в российские семьи планируется передать еще около тысячи детей из так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Но новостей о том, устроили ли этих детей в семьи, так и не появилось, а чиновница продолжила повторять одну и ту же цифру — 380 украинских детей находятся в семьях в России.

Еще один способ узнать, где могут находиться отправленные в российские семьи дети из Украины, — изучить данные Минпросвещения. Министерство ежегодно отчитывается о числе детей из других государств, принятых на воспитание в семьи. В целом по России в 2022 году этот показатель вырос на 100 человек (по сравнению с 2021 годом) и достиг своего максимального значения с 2016-го — 279 детей (мы не учитывали данные по Вологодской области: в местном департаменте соцзащиты нам сообщили, что сотрудники перепутали строчки и записали в эту графу значение другого показателя. — Прим. ред.).





Очевидно, что в этот показатель входят не все депортированные дети. Часть из них не учитывалась как иностранцы, особенно после аннексии так называемых ДНР, ЛНР, а также части Херсонской и Запорожской областей — тогда официальные власти стали считать эти территории «новыми регионами РФ».

Тем не менее в некоторых регионах число таких детей резко выросло. По сравнению с 2021 годом наиболее заметный рост — сразу на 13 человек — в Краснодарском крае, Омской и Свердловской областях. В двух из них публично не сообщалось о депортированных украинских детях, отправленных в семьи. Еще на 12 детей больше стало в Ленинградской и Самарской областях.





«Важные истории» рассказывали, как Россия могла депортировать из Украины более 2,5 тыс. сирот. Это дети, которых российские власти внесли в федеральный банк данных о детях-сиротах: там любой желающий может посмотреть анкеты детей и взять их под опеку. О том, откуда эти дети, в профайлах не говорится. Трех таких детей мы нашли в банке данных Нижегородской области, еще несколько десятков были отправлены на Крайний Север. В детских учреждениях к этим детям приходят российские военные, которые объясняют, что «убирают фашизм с украинской земли».

Международные организации подчеркивают, что российские власти не прикладывают должных усилий, чтобы найти в Украине родственников безнадзорных детей, депортированных в Россию. По данным самой Львовой-Беловой, к концу марта 2023 года со своими родными в Украине и других странах смогли воссоединиться лишь 16 таких детей.

Например, в январе пятерых братьев и сестер, которых опекуны вывезли в Россию после начала полномасштабного вторжения, передали матери из Украины. «Детей забирают насильно у приемной семьи в Воронеже. Отдают их Киеву. Дети кричат, плачут. Отличная работа по защите детей. Молодцы. При какой власти жить им? При убийцах или предателях, которые отдают их убийцам?» — писала тогда пропагандистка Анастасия Кашеварова.

За возвращение детей родной матери воронежским властям пришлось оправдываться. В пресс-службе правительства объяснили, что женщина имеет законное право забрать их обратно, а дети плакали не от нежелания уезжать, а из-за долгой разлуки с матерью.

«Важные истории», автор текста Катя Бонч-Осмоловская, [email protected]