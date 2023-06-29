Российские власти похитили из Украины под «предварительную опеку» более тысячи детей

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Июнь » 29 » 15:01:24
После начала полномасштабного вторжения Россия начала массово вывозить безнадзорных детей из Украины. Точное число депортированных детей неизвестно: оценки разнятся от 4,4 до 19,5 тысячи. Часть из этих детей отдали под опеку в российские семьи.
В конце 2022 года уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что в семьи было устроено 380 детей, вывезенных с территорий Украины. С тех пор чиновница продолжала называть одно и то же число — и в марте, и в апреле, и в июне 2023 года.
«Важные истории» обнаружили, что переданных в семьи детей может быть как минимум в три раза больше, чем утверждает Львова-Белова. Это следует из отчета о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год: в документе говорится, что под предварительную опеку было передано 1184 ребенка, которые прибыли «без законных представителей с территорий Донбасса и Украины».
Из этой формулировки неясно, какой статус у этих детей. Это могут быть дети-сироты, которые жили в детдомах на оккупированных территориях или потеряли родителей во время боевых действий. В таком случае Львова-Белова занижает данные об украинских детях, отданных на воспитание в семьи, и под опекой у россиян находится в три раза больше депортированных детей. Все ли из них остались в российских семьях — неизвестно: временный опекун назначается на срок от полугода до восьми месяцев, если за это время он не оформит постоянную опеку — ее действие прекращается.
Возможен и другой вариант: в эту цифру попали дети, которые выехали в Россию с другими родственниками (бабушкой, тетей и др.), а их родители остались на оккупированных территориях. Также здесь могут быть учтены воспитанники детских учреждений, которых массово вывезли в Россию — обычно опеку над ними оформляет директор учреждения. В таком случае родным ребенка или директору нужно оформить над ним предварительную опеку, чтобы иметь возможность перевозить его через границу или оформлять положенные выплаты. Совершать эти действия можно и по доверенности, но вряд ли люди, которым экстренно пришлось эвакуировать детей с оккупированных или обстреливаемых территорий Украины, успели сделать такие документы.
Скорее всего, не все из 1184 детей остались в Ростовской области, так как в отчете Минпросвещения говорится, что в 2022 году в этом регионе под предварительную опеку отдали только 534 ребенка. Это в два раза меньше, чем утверждает правительство Ростовской области. Вероятнее всего, остальные дети отправились в другие регионы.
Сложно достоверно установить, куда же на самом деле попали эти дети и сколько из них действительно находятся под опекой родственников, а сколько — сироты. Мы обратились в Министерство образования Ростовской области, в чьи полномочия входит организация опеки и попечительства, чтобы уточнить, какой статус у детей и что с ними произошло. В министерстве отказались отвечать на вопросы по телефону, на запрос по почте чиновники также не ответили. В пресс-службе законодательного собрания региона, на сайте которого опубликован отчет, тоже не ответили на наши вопросы.
Сложно отследить судьбу каждого ребенка из почти 1,2 тыс. детей, переданных под предварительную опеку: российские власти используют расплывчатые формулировки и пока не пояснили, что с ними произошло. Но мы можем предположить, куда дальше отправили украинских детей.
«Важные истории» изучили открытые источники и данные Минпросвещения, чтобы выяснить, в какие регионы обычно отправляются вывезенные из Украины дети, отданные на воспитание в российские семьи. В основном в СМИ попадают массовые случаи депортации безнадзорных детей, которым заранее подбирали опекунов в России. По открытым источникам мы установили местонахождение 290 детей из Украины в 23 регионах России.
Больше всего детей — 47 человек — находятся в Новосибирской области. Как минимум 30 детей оказались в семьях Московской области, 25 — в Калужской, 24 — в Нижегородской. Еще 21 депортированный ребенок живет в семьях Ямало-Ненецкого автономного округа, 20 — в Ленинградской области. В остальные регионы вывезли менее 20 детей. Четыре субъекта (Пензенская, Ростовская, Костромская и Новгородская области) упоминались в новостях как регионы, куда отправились депортированные дети, но сколько в итоге туда приехало детей — неизвестно.
Вероятно, всех этих детей отдали в российские семьи с апреля по октябрь 2022 года. С ноября новости о массовом устройстве депортированных детей под опеку перестали появляться, в СМИ попадали лишь единичные случаи. Например, в январе 2023-го издание «РИА Воронеж» рассказало историю местной жительницы, которая взяла под опеку шестерых детей из Донбасса, двое из которых попали в семью в декабре. Примерно тогда же в Воронеже передали под опеку вывезенную из Украины девочку с положительным ВИЧ-статусом. «Когда вопрос с гражданством будет решен, родители ее удочерят», — заявила местная чиновница.
В октябре Львова-Белова утверждала, что в российские семьи планируется передать еще около тысячи детей из так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Но новостей о том, устроили ли этих детей в семьи, так и не появилось, а чиновница продолжила повторять одну и ту же цифру — 380 украинских детей находятся в семьях в России.
Еще один способ узнать, где могут находиться отправленные в российские семьи дети из Украины, — изучить данные Минпросвещения. Министерство ежегодно отчитывается о числе детей из других государств, принятых на воспитание в семьи. В целом по России в 2022 году этот показатель вырос на 100 человек (по сравнению с 2021 годом) и достиг своего максимального значения с 2016-го — 279 детей (мы не учитывали данные по Вологодской области: в местном департаменте соцзащиты нам сообщили, что сотрудники перепутали строчки и записали в эту графу значение другого показателя. — Прим. ред.).
Очевидно, что в этот показатель входят не все депортированные дети. Часть из них не учитывалась как иностранцы, особенно после аннексии так называемых ДНР, ЛНР, а также части Херсонской и Запорожской областей — тогда официальные власти стали считать эти территории «новыми регионами РФ».
Тем не менее в некоторых регионах число таких детей резко выросло. По сравнению с 2021 годом наиболее заметный рост — сразу на 13 человек — в Краснодарском крае, Омской и Свердловской областях. В двух из них публично не сообщалось о депортированных украинских детях, отправленных в семьи. Еще на 12 детей больше стало в Ленинградской и Самарской областях.
«Важные истории» рассказывали, как Россия могла депортировать из Украины более 2,5 тыс. сирот. Это дети, которых российские власти внесли в федеральный банк данных о детях-сиротах: там любой желающий может посмотреть анкеты детей и взять их под опеку. О том, откуда эти дети, в профайлах не говорится. Трех таких детей мы нашли в банке данных Нижегородской области, еще несколько десятков были отправлены на Крайний Север. В детских учреждениях к этим детям приходят российские военные, которые объясняют, что «убирают фашизм с украинской земли».
Международные организации подчеркивают, что российские власти не прикладывают должных усилий, чтобы найти в Украине родственников безнадзорных детей, депортированных в Россию. По данным самой Львовой-Беловой, к концу марта 2023 года со своими родными в Украине и других странах смогли воссоединиться лишь 16 таких детей.
Например, в январе пятерых братьев и сестер, которых опекуны вывезли в Россию после начала полномасштабного вторжения, передали матери из Украины. «Детей забирают насильно у приемной семьи в Воронеже. Отдают их Киеву. Дети кричат, плачут. Отличная работа по защите детей. Молодцы. При какой власти жить им? При убийцах или предателях, которые отдают их убийцам?» — писала тогда пропагандистка Анастасия Кашеварова.
За возвращение детей родной матери воронежским властям пришлось оправдываться. В пресс-службе правительства объяснили, что женщина имеет законное право забрать их обратно, а дети плакали не от нежелания уезжать, а из-за долгой разлуки с матерью.
«Важные истории», автор текста Катя Бонч-Осмоловская, [email protected]