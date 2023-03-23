Украина вернула домой украденных РФ детей: они рассказали, чем в плену им угрожали россияне

В РФ украинским детям угрожали интернатом, говорили, что от них отказались родители, и избивали металлическими палками.Украина смогла вернуть домой 17 детей, которых РФ депортировала с территории Херсонской и Харьковской областей во время их оккупации. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление благотворительной организации Save Ukraine.Волонтеры смогли найти детей, которых россияне после депортации из Украины переправили на территорию РФ, однако после деоккупации отказались вернуть их обратно своим родителям.Дети рассказали журналистам, что в России им угрожали псковским интернатом, говорили, что от них отказались родители, избивали металлическими палками, а за возгласы "Слава Украине" "куда-то забирали".Оккупанты также рассказывали детям, что освобождение Херсона - это "неправда" и они навсегда останутся "детьми России".Операция по возвращению детей домой сопровождалось сложной логистикой и постоянной опасности со стороны РФ.Они смогли воссоединиться со своими родителями накануне, 22 марта. Журналисты стали свидетелями знаменательного и трогательного события. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал "Украина 365".