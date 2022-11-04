Замороженные российские деньги. 300 млрд евро могут передать Украине - Bloomberg

Bloomberg сообщает что Евросоюз изучает возможность передачи Украине части замороженных российских активов на сотни миллиардов евро, которые можно было бы использовать для восстановления страны после российской агрессии.

Агентство пишет со ссылкой на осведомленные источники, что этот вопрос уже находится на ранних этапах проработки на уровне экспертов, в том числе по международному праву.

"Оценка того, возможно ли получить контроль над активами, и как именно это сделать, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями", - указывает Bloomberg.

По его данным, в результате может быть конфискована по крайней мере часть активов российского Центробанка на сумму около 300 млрд евро, замороженных в ЕС, США и союзных с ними странах после российского военного вторжения в Украину.

Однако администрация Байдена до сих пор не спешила рассматривать такой шаг из опасений, что после такого прецедента центробанки других стран могут воздержаться от размещения своих активов в США, сказано в публикации.

Тем не менее, еще в мае американский министр финансов Джанет Йеллен отмечала, что хотя такой шаг, как конфискация активов, "в США не допустим с точки зрения законодательства”, тем не менее, "он был бы очень естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и гигантскую стоимость восстановительных работ". "Поэтому мы бы ожидали от России оплатить хотя бы часть этой стоимости”, - напоминает Bloomberg высказывание Йеллен.

В свою очередь европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс предположил, что замороженные активы можно было бы удерживать в качестве гарантий до тех пор, пока Россия не согласится добровольно принять участие в восстановлении Украины.

По данным на май этого года, в странах ЕС было заморожено около 23 млрд евро активов Центробанка России. Однако конфискация этих активов может вызвать самые серьезные последствия, и некоторые страны ЕС могут на это не решиться, пишут авторы.

Другое дело, если под него будет подведена надежная законодательная база - тогда едва ли кто-то в ЕС будет возражать против использования этих средств на восстановление Украины, сообщает Bloomberg.

По оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, восстановление инфраструктуры страны обойдется примерно в 750 млрд долларов.

"Мы работаем над тем, чтобы ООН поддержала резолюцию о применении международного механизма компенсации, заявил ранее Владимир Зеленский. – Многие страны уже готовы сделать это и думаю, что концу года решения будут найдены, и мы увидим такой механизм в действии”.

Параллельно, как пишет Bloomberg, ЕС рассматривает возможность конфискации активов находящихся под санкциями россиян за счет расширения списка преступлений, уже включающего отмывание денег и коррупцию.

Если нарушение санкций, введенных ЕС, будет признано уголовным преступлением и добавлено в этот список, это позволит Евросоюзу конфисковывать и использовать активы на законодательной основе, которая до сих пор отсутствовала.

На настоящий момент в разных странах ЕС заморожены активы находящихся под санкциями физических и юридических лиц России на сумму до 17,5 млрд евро, сообщает Bloomberg.