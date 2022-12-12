Україна посилює переговорні позиції в Брюсселі завдяки професіоналізму досвідчених дипломатів – ЗМІ

Українська дипломатична спільнота отримала новий переговорний майданчик у Брюсселі для донесення позицій України стосовно співпраці з Європейським Союзом і NATO. Йдеться про приміщення Station Europe у Європейському кварталі Брюсселя, яке змогли отримати в своє користування українські дипломати.

Про це повідомив телеканал «Прямий» з посиланням одразу на кілька бельгійських ЗМІ, пише видання «Коментарі».

Як зокрема зазначило Radio 1 з посиланням на Федеральну державну службу юстиції країни, віднедавна приміщення Station Europe, що перебувало в підпорядкуванні Європарламенту, передано Українському громадському хабу (громадська організація Ukrainian Civil Society Hub – UCSH). ГО було офіційно зареєстровано восени 2022 за адресою Station Europe, Rue de Trèves 3, Ixelles, Brussels. Відповідні відомості містяться у відкритому реєстрі Федеральної державної служби юстиції Бельгії. Відтоді Представництво України при ЄС все частіше фігурує в ЗМІ як господар приміщення.

Керівник Представництва України при ЄС Всеволод Ченцов є постійним хедлайнером важливих подій, що відбуваються на території Station Europe.

Засновницями Українського громадського хабу є українські дипломатки Наталя Мельник (дружина Всеволода Ченцова) та Ірина Толкачова. Також у реєстраційних документах UCSH значиться громадянин Болгарії Явор Петров, що є топ-менеджером International Armored Group – одного з найбільших торговців зброєю в світі. Федеральний реєстр містить номери диппаспортів пані Мельник і пані Толкачової, їхні адреси в Брюсселі, адресу пана Петрова (він, до речі, є сусідом подружжя Ченцова-Мельник – їхні будинки розташовані поряд). Той факт, що громадську організацію заснували дипломати з дійсними службовими паспортами, є доказом підпорядкованості процедури завданням українського МЗС, вважають бельгійські джерела. Це підтверджують і в МЗС України, зазначає «Апостроф».

Бельгійські ЗМІ вважають, що за посиленням української переговорної позиції в Брюсселі стоїть екс-президент Петро Порошенко, за каденції якого зазначені дипломати обіймали високі посади. Наталя Мельник перебувала на посаді першого секретаря Місії України при НАТО, а чоловік Ірини Толкачової Георгій Толкачов був виконувачем обов’язків голови Місії. Сама ж Ірина Толкачова в минулому працювала в посольстві України в США, а зараз тимчасово поєднує дипломатичну роботу в Брюселі з комерційною діяльністю – вона є менеджеркою круїзної компанії Inflot Cruise and Ferry Ukraine. Всеволод Ченцов був послом України в Нідерландах, грав ключову роль у переговорах з боку України щодо міжнародного кримінального процесу у справі про збитий над Україною літак Malaysia Airlines (рейс MH17).

Бельгійські джерела вважають, що, враховуючи великий досвід співпраці пані Мельник та її оточення з НАТО, можна припустити, що її роль полягає у посиленні переговорної позиції України у спілкуванні з Альянсом. ЗМІ зазначають, що Наталя Мельник відома різкими висловлюваннями на адресу європейських політиків, які затягують процес військової допомоги Україні.

Наразі в Україні існує внутрішньополітичне лобі, близьке до Петра Порошенка, яке вважає, що переговори про постачання зброї в Україну могли б бути більш ефективними. Бельгійські джерела вважають, що, враховуючи попередній досвід тісної співпраці пані Мельник з НАТО, можна припустити, що її нинішня роль полягає у посиленні переговорної позиції України у спілкуванні з Альянсом, зокрема в питаннях постачання зброї, саме через майданчик Ukrainian Civil Society Hub.

Тут важливо згадати, що нещодавно екс-президент Петро Порошенко заявляв: час дипломатії минає, і тепер найкращим дипломатом є Збройні сили України, підтримані союзниками.

«Даючи Україні танки, підтримуючи Збройні сили України, допомагаючи Україні, ви інвестуєте у власну безпеку», – закликав нещодавно союзників Петро Порошенко.

«Високою є ймовірність створення додаткового каналу переговорів між Україною та офіційним Брюсселем, ключову роль у цьому процесі відіграватимуть наближені до Петра Порошенка дипломати. І цілком можна припустити, що їхні зусилля будуть зосереджені на питаннях збільшення військової допомоги Україні», – вважають бельгійські джерела.