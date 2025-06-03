Кока-Кола і картопля фрі від головного болю - чи працює цей вірусний лайфгак?

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Кола з картоплею фрі допомагають при мігрені? Такого висновку чомусь дійшли тіктокери.

Цей спосіб боротьби із сильним головним болем вже назвали McMigraine Meal (поєднання від McDonald's і Migraine (мігрень). А відео з "лайфгаком" збирає мільйони переглядів.

Чи має такий підхід наукове обґрунтування?

"Ця хвороба звела моє життя нанівець"

Мігрень - поширене неврологічне захворювання, на яке, за оцінками експертів, страждають близько 12% населення планети.

Напад може тривати кілька днів, він відрізняється від головного болю. Останній зазвичай короткочасний і лікується знеболювальними.

Мігрень провокує не лише головний біль, а й біль у шиї, оніміння, нечіткість зору і навіть впливає на мовлення та рух.

Багато людей мають власні способи боротьби з виснажливим недугом: обдувають обличчя феном, сидять у гарячій ванні, прикладають пакет із льодом.

Коли ж з'являється новий лайфгак, радо його тестують.

Нік Кук з Оксфордширу каже, що під час нападу мігрені біль навколо очей такий сильний, що здається ніби розчавили очні яблука.

Він носить із собою "торбу ліків" і, за власними словами, "готовий спробувати що завгодно", аби напад минув.

"Коли живеш і працюєш з цим, то підеш на все", - запевняє він.

Спробував Нік і нову пораду з TikTok.

"Певний ефект є, але кола не замінить амітриптилін - щоденне знеболювальне для профілактики мігрені", - ділиться він враженнями.

"Втім, іноді це допомагає протриматися до кінця дня".

Автор фото,Kayleigh Watson Кейлі рятує від сильного болю медичний ботокс

Для 27-річної Кейлі Вебстер, яка все життя страждає від хронічної мігрені, полегшення приносить солона картопля фрі.

"Вона може допомогти, - обережно каже дівчина, - але це, звісно, не ліки".

"Мігрень - складне неврологічне захворювання, і її не вилікувати одним лише кофеїном, сіллю та цукром з фастфуду".

Кейлі спробувала безліч засобів: голкотерапію, медикаментозне лікування, тримала ноги в гарячій воді, робила примочки - але все це малоефективно.

Одним з небагатьох методів, який приніс їй полегшення, став медичний ботокс - десятки ін'єкцій у голову, обличчя та шию.

Поки що незрозуміло, як саме ботокс допомагає при мігрені, але фахівці вважають, що він блокує потужні больові сигнали, що надходять від нервів.

Автор фото,Kayleigh Webster У косметичці Келлі - ліки, креми та інші засоби, які допомагають їй долати напади мігрені

А от для Елоїзи Андервуд жодна з порад у соцмережах не спрацювала.

"В інтернеті так багато різних відео, автори яких користуються нашим відчаєм", - каже вона.

Дівчина звільнилась з кількох робіт, бо освітлення і шум в офісі провокували нестерпний головний біль.

Вона носить шумопоглинальні навушники і обмежила своє соціальне життя.

Автор фото,Eloise Underwood Елоїза вже багато років шукає способи проти мігреню, які підійдуть її організму

"Люди думають, що мігрень - це просто головний біль. А це лише один із симптомів. У мене, приміром, страждає все тіло", - додає вона.

"Мігрень звела моє життя нанівець".

Що кажуть експерти

Медики підтверджують: лайфгак з TikTok має певний сенс - кофеїн посилює дію знеболювальних, а солона картопля допомагає заповнити рівень натрію, який може знижуватись під час мігрені.

"Кофеїн у кока-колі блокує нервові сигнали, - пояснила BBC лікарка Кей Кенніс. - Ця речовина впливає на нервову активність. Але для декого такі порушення працюють позитивно".

"Є знеболювальні, що містять кофеїн, і деякі пацієнти добре на нього реагують, але ми не знаємо до кінця, чому".

При цьому вона радить бути обережним з колою.

"Комусь газований напій з кофеїном може допомогти впоратися з мігренню, а в когось кофеїн, навпаки, спровокує її".

В картоплі фрі "цілющим" інгредієнтом є сіль.

Дефіцит натрію може бути однією з причин мігрені, а солона їжа швидко його компенсує.

Однак вплив натрію на мігрень науково не перевіряли, додає Кенніс.

Вона попереджає: фастфуд - це ультраперероблена їжа, що містить безліч добавок, консервантів і штучних інгредієнтів, які можуть спровокувати сильний напад хвороби.

Автор фото,Getty Images Кола - не дуже здоровий вибір, кажуть медики

Препаратів, які повністю позбавляють від мігрені, не існує. Лікування спрямоване на зменшення інтенсивності нападів і зниження їхньої частоти.

Однак зміни у способі життя є важливим компонентом профілактики та лікування цієї хвороби, каже Професор Пітер Годсбі з клінічного дослідницького центру NIHR-King's.

Це стосується правильного харчування, фізичних вправ, зменшення стресу, дотримання режиму сну та відпочинку, а також уникнення певних тригерів.

"Слухайте свій організм, а не TikTok - ось моя порада", - каже він.

Нік Кук робить саме так. Він може побалувати себе картоплею фрі, але загалом дотримується здорового режиму.

"Не п'ю алкоголь, ношу сонцезахисні окуляри, навіть якщо на вулиці хмарно", - розповідає він.

"Я не відриваюсь на вечірках. Коли ми з подругою їдемо кудись, пів сумки займають засоби проти мігрені".

Автор фото,Nick Cook Нік і його подруга Кеті з власного досвіду знають, що таке мігрень

Під час нещодавньої вечірки Нік помітив різницю між своїм життям і життям своїх друзів.

"Вони не спали всю ніч і пили до ранку. Я ж прийшов зі своєю подушкою, яблуками, бананами і снеками".

"Опівночі я вже був у ліжку. Але мої приятелі ставляться до цього з розумінням. Вони знають мою ситуацію і сприймають це нормально".