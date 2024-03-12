Тепер він із нами назавжди: Коронавірус Covid-19 остаточно перейшов у розряд сезонних захворювань

Коронавірус остаточно переходить у розряд сезонних захворювань, незважаючи на те, що в Україні показники вакцинації проти Covid-19 ще не відповідають рекомендаціям ВООЗ. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Найгірше позаду

– Я впевнений, що найгірше щодо Covid-19 позаду. Попри те, що в Україні цифри вакцинації ще не досягають рекомендованих ВООЗ, ми точно можемо сказати, що Covid-19 остаточно переходить у розряд сезонних захворювань, – запевнив Кузін.

Мутації

За словами Кузіна, українці щороку стикатимуться з коронавірусом, який продовжить мутувати. Але поточний характер мутацій Covid-19 не дає тенденцій до того, що він стане більш агресивним.

Статистика

Заступник глави МОЗ також нагадав, що від початку пандемії Covid-19 в Україні було зафіксовано понад 5,5 млн випадків коронавірусної хвороби, а від ускладнень померли майже 112 тис. осіб.

Водночас, додав Кузін, понад 15 млн українців отримали дві дози вакцини проти Covid-19.