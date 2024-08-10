В Україні виявили новий штам COVID-19 – FLiRT. Які симптоми захворювання

Літній спалах коронавірусної хвороби, про який у США та Європі говорили з червня, докотився і до України.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я чітко показують тренд, що зростають випадки ковіду в різних регіонах світу.

Насправді це було лише питанням часу. Новий спалах яскраво засвідчують цифри, які на запит LB.ua надали в Національній службі здоров’я України.

Коротко пояснюємо, наскільки великий і чи загрозливий спалах, що його могло спричинити й чого чекати восени.

Хворих у рази більше, ніж у травні-червні

Фото: МОЗ. Пацієнтці вимірюють сатурацію (рівень кисню в крові)

Дані Електронної системи охорони здоров’я показують, що кількість випадків ковіду в липні майже сягнула березневого, коли ще тривала зимова хвиля захворюваності.

За даними ЕСОЗ, у липні зафіксували втричі більше випадків ковіду, ніж у червні — 8223 порівняно з 2320. І понад удвічі більше, ніж у травні — 3045.

Ростуть і амбулаторні випадки, коли треба просто полікувати симптоми вдома, і госпіталізації.

Кількість пацієнтів на домашньому лікуванні в липні навіть більша, ніж була в березні — 839 проти 784. Це втричі більше, ніж у травні-червні. У стаціонарі ковід лікували понад 7000 українців — це в три з половиною рази більше, ніж у червні (слід пам'ятати, що люди, які в статистиці були на амбулаторному лікуванні, частково могли перейти в категорію пацієнтів стаціонару).

Це нетипова ситуація. Минулоріч такого спалаху влітку не було.

За даними ЕСОЗ, у липні 2023 року встановили 2121 діагноз коронавірусної хвороби — це вчетверо менше, ніж у липні 2024-го.

Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України. Лабораторія facebook/Центр громадського здоров’я України

Якщо ж дивитися на наш максимум хворих за останній рік, то ситуація ще далеко не критична — у листопаді 2023 року було 45 010 встановлених діагнозів ковіду, а це вп’ятеро більше, ніж у липні 2024-го.

Утім слід враховувати, що зараз хвиля показує підйом — тобто в серпні хворих може ще побільшати.

Це підтверджує LB.ua й Тетяна Дихановська, лікарка-епідеміологиня сектору аналітики Центру громадського здоровʼя МОЗ. Спалах є не тільки в Україні, але в Європейському регіоні загалом: «Там теж тенденція до зростання. Особливо через людей похилого віку. В Україні наприкінці липня захворюваність зросла в 5,4 раза порівняно з тим, що було на початку травня. Зараз кожного тижня йде зростання в півтора-два рази».

Фото: скрин відео 5 каналу. Тетяна Дихановська

Чи хвиля ростиме, залежить не лише від того, наскільки багато людей буде в тісних колективах і скупченнях, свій вплив має і погода. Якщо серпень буде дощовим, вологість посприяє вірусам.

Що ж спричинило таку активну хвилю

У світі літній спалах пов’язують з KP.2 — це один з багатьох варіантів коронавірусу, які називають FLiRT (за технічними назвами мутацій). У США про нові мутації вірусу, які збільшують захворюваність, говорили ще з весни.

Це ціле сімейство різних варіантів ковіду, включаючи KP.2, JN.1.7, інші варіанти, назви яких починаються на KP чи JN. Усі вони нащадки варіанта JN.1, який домінував у США ще з весни. FliRT-варіанти мають мутації, але при цьому є частиною штаму Omicron.

Той факт, що ці різні варіанти викликають однакові мутації, каже вірусологам, що ця комбінація допомагає вірусу «ефективніше досягати своїх цілей».

Зараз територією України циркулює 10 штамів вірусу SARS-CoV-2 — це різні субваріанти штаму Omicron. Виокремити випадки субваріанту, який називають FLiRT, в Україні вдалося під час секвенування у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України. Ці випадки виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

Які симптоми

KP.2 має подібні до ранніх версій коронавірусної хвороби симптоми: лихоманка, кашель, озноб, болі в м’язах або тілі.

Наскільки заразні нові мутації

Клінічна професорка Університету Джорджа Вашингтона Ліна Вен пояснює: серед причин, чому новий штам витісняє попередні домінантні, — він такий самий заразний чи навіть більше. Тобто KP.2 може легко поширюватися.

Імовірно, KP.2 не дає серйозніших ускладнень за своїх попередників. І немає підстав вважати, що наявні вакцини й методи лікування не працюватимуть проти нової мутації.

Але він, як і його інші версії, може спричиняти ускладнення в людей з високим ризиком.

Центри контролю й профілактики хвороб у США CDC рекомендують що пів року ревакцинуватися від коронавірусної хвороби новими формулами препаратів, аби захиститися від важкого перебігу.

Наявні вакцини мають захищати також і від KP.2. CDC радить другу дозу вакцини зараз, якщо вам 65+ років і ви ревакцинувалися восени.

Згідно з даними ВООЗ за 17 травня, KP.3 і KP.2, які мутували з JN.1, й інші варіанти ковіду, що їх моніторить організація, показують, що ці варіанти поширюються.

Як лікувати

Фото: Центр громадського здоров’я України. Центр громадського здоров’я України

Тут нічого нового — полегшувати симптоми.

Що можна вже робити, аби захистити себе.

Якщо є змога — не перебувати в тісних приміщеннях і великих скупченнях людей. У США пляжі виявилися одним з активних осередків поширення ковіду.

Якщо є змога попрацювати вдома замість їхати в задушливій маршрутці з п’ятьма пасажирами на квадратний метр — побудьте вдома.

І вакцинуйтеся, не чекайте, коли захворієте.

«Щеплення — єдиний ефективний засіб профілактики, — каже Тетяна Дихановська. — Коли з’явилися вакцини, ми побачили зниження захворювання й переведення ковіду з особливо небезпечних хвороб у звичайну респіраторну інфекцію».

Особливо фахівчиня радить щепитися групам ризику: людям похилого віку, військовим, учителям і всім, хто працює в місцях скупчення людей.

Вакцини проти ковіду в Україні є, вони досі безплатні.

Фото: EPA/UPG. Вакцинація проти коронавірусу в Києві.Автор: Ірина Андрейців, редакторка відділу «Здоровʼя»