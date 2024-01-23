Лікар врятував пасажирку літака за допомогою Apple Watch, який позичив у стюардеси

Лікар використав Apple Watch, щоб допомогти літній жінці, якій під час польоту була потрібна невідкладна медична допомога.

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався на рейсі Ryanair з Бірмінгема до Верони 9 січня, коли жінка віком 70 років почала задихатися.

43-річний британський лікар Рашід Ріаз підійшов до неї після того, як член екіпажу спитав, чи є на борту медик.

Жінка, ім'я якої публічно не розкривається, спочатку не відповіла на запитання Ріаза, але, дізнавшись, що вона мала проблеми з серцем, лікар попросив стюардесу принести їй Apple Watch, щоб виміряти рівень кисню в її крові.

"Apple Watch допоміг мені дізнатися, що у пацієнтки низька сатурація кисню", - розповів він.

Рашід Ріаз / Фото: X/@DrRashidRiaz

Ріаз використовував застосунок Blood Oxygen для годинника, який призначений для "загальних цілей фітнесу та гарного самопочуття". На сайті Apple йдеться, що застосунок "не призначений для медичного використання", але в цьому випадку він виявився корисним.

Ріаз попросив у бортпровідників кисневий балон, який допоміг йому стабілізувати насичення киснем жінки, доки вони не приземлилися в Італії.

Після приземлення жінка отримала додаткову медичну допомогу та швидко одужала.

"Під час цього польоту я застосував багато власних знань про те, як використовувати ґаджет", - сказав Ріаз. "Це урок того, як ми можемо покращити якість подорожей у польоті з такого роду надзвичайною ситуацією за допомогою простого гаджета, який у наші дні легко доступний".

Рашід Ріаз / Фото: X/@DrRashidRiaz

Ріаз похвалив авіакомпанію за те, як вони впоралися з цією проблемою, але рекомендував, щоб у літаках були інструменти для вимірювання показників тіла, таких як насичення киснем та артеріальний тиск, а також визначення того, чи є у когось невідкладна діабетична ситуація.

"Ці речі можуть врятувати чиєсь життя у надзвичайній ситуації", — додав він.