«В 1982 році я був одним із перших пацієнтів з ВІЛ - і я досі живий» - Джонатан Блейк

"Мені сказали, що в мене вірус, від якого немає ліків, і що мені залишилося жити від трьох до дев'яти місяців".

Активіст Джонатан Блейк каже, що він був одним з перших у Британії, в кого діагностували вірус імунодефіциту людини, відомий як ВІЛ, у віці 33 років.

"Мені поставили діагноз у жовтні 1982 року в лікарні Міддлсекс. Це було неймовірно складно", - каже він.

Діагноз поставили на зорі епідемії СНІДу у Великій Британії, тож у лікарні його назвали пацієнтом L1, а його історію згодом розповіли у фільмі 2014 року "Гордість" (Pride).

"Кожен лімфатичний вузол у моєму тілі наче вибухнув", - розповів Джонатан ВВС, згадуючи перші дні після діагнозу.

Після обстежень у лікарні його два дні тримали в палаті.

Джонатан, якому зараз 76 років, згадує, що лікарі сказали йому, що коли прийде час, йому нададуть паліативну допомогу, й він подумав: "Мені 33, чи хочу я взагалі чути про паліативну допомогу?"

"Я живу з цим вірусом і буквально намагаюся жити кожним днем", - каже він.

Забута епідемія

ВІЛ – вірус, який пошкоджує клітини імунної системи та послаблює здатність боротися з повсякденними інфекціями та хворобами.

СНІД (синдром набутого імунодефіциту) діагностують, коли виникає низка потенційно небезпечних для життя інфекцій та захворювань, коли імунна система сильно пошкоджена вірусом ВІЛ.

СНІД не може передаватися від однієї людини до іншої, однак вірус ВІЛ, який його викликає, може.

"Лише у 2015 році, коли вперше оголосили про те, що коли вірус в організмі не визначається, то його не можна передати іншим, я перестав відчувати себе прокаженим – коли у мене була ця отруєна кров, я міг заразити будь-кого", – каже Джонатан.

Якщо у людини так зване невизначуване вірусне навантаження, вона не може передавати ВІЛ статевим шляхом іншим.

Благодійна організація Terrence Higgins Trust повідомляє, що станом на 1999 рік 33 мільйони людей у ​​світі жили з ВІЛ, тоді як у Всесвітньому звіті про стан здоров'я через 20 років після початку епідемії СНІД назвали четвертою за розміром причиною смерті.

За даними Національного фонду боротьби зі СНІДом, 2023 рік був роком з найвищою кількістю людей, які отримували допомогу у зв'язку з ВІЛ, – 107 949 осіб пройшли лікування, що на 27% більше у порівнянні з останніми 10 роками.

"ВІЛ – це забута епідемія. Про це ніколи не говорять, а про це так важливо говорити", - каже Джонатан.

"Багато в чому це пов'язано зі стигмою", - додає він.

"Я приймав ефективні ліки, тому що у нас чудова Національна служба охорони здоров'я. Мені так пощастило, що я мав доступ до ліків. Найважливіше – це знати свій статус, бути сміливим, пройти тестування", - каже Джонатан.

"Розвиток медицини надзвичайний, навіть якщо наразі немає ліків, – продовжує він. - Я – живий доказ".

Відділення Бродеріп у лікарні Міддлсекс було першим відділенням для хворих на СНІД у Лондоні

У 2018 році мер Лондона, Агентство громадського здоров'я Англії та Національна служба охорони здоров'я підписали Декларацію про мету досягти нульового рівня нових випадків ВІЛ-інфекції, нульової стигми, пов'язаної з ВІЛ, та нульової смертності, пов'язаної з ВІЛ, до 2030 року.

У звіті Комітету охорони здоров'я Лондонської асамблеї зазначають, що, попри прогрес у ставленні до ВІЛ, стигма залишається поширеною.

ВІЛ: збільшення випадків

Голова Комітету охорони здоров'я Лондонської асамблеї Крупеш Хірані заявив, що Лондону "ще дуже далеко" до досягнення своєї мети на 2030 рік.

"Після багатьох років, протягом яких спостерігалося щорічне зниження кількості нових випадків ВІЛ, з 2020 року в Лондоні та Англії спостерігається зростання кількості випадків. Ми хотіли б, щоб мер вжив подальших заходів", – сказав він.

Речник мера заявив, що Садік Хан відреагує на звіт асамблеї у належний час.

Автор фото,Anya Gallaccio and Rinehart Herbst Меморіал СНІДу

У грудні 2023 року мер оголосив про фінансування у 130 000 фунтів стерлінгів від Комісії з питань різноманітності у громадській сфері на будівництво постійного меморіалу ВІЛ/СНІДу в Лондоні.

Організація Aids Memory UK, яка стоїть за цим проєктом, заявила, що меморіал відкриють наприкінці 2027 року, він матиме форму зрубаного дерева.

Амбасадорка Aids Memorial UK, Мзз Кімберлі, також відома як Кім Татум, сказала: "Меморіал стане місцем, куди люди зможуть приходити та розмірковувати, отримувати інформацію, знаходити мир, спілкуватися з іншими".

"Цей меморіал означатиме, що кожне втрачене життя мало сенс", - додала вона.

Меморіал багато значить для Джонатана, який каже, що пишається тим, що є частиною спільноти ВІЛ-інфікованих.

"Я втратив багато друзів - деяких дуже, дуже давно, але деяких зовсім недавно, і це досі болить", - каже він.

Автор: Альпа Патель, Олівія Деметріадес,BBC News