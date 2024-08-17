Що таке віспа мавп і чому медики заявили про глобальну загрозу

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає спалах віспи в деяких частинах Африки надзвичайною ситуацією, яка має глобальне значення.

Ця заразна хвороба, відома як віспа мавп, убила щонайменше 450 людей під час спалаху в Демократичній Республіці Конго.

В яких країнах є віспа мавп

Віспу мавп спричинює вірус mpox, який відноситься до тієї ж групи вірусів, що і сама віспа.

Спочатку вірус передавався від тварин до людей, але тепер він також передається між людьми.

Він найбільш поширений у віддалених селах у тропічних лісах Африки, в таких країнах, як Демократична Республіка Конго (ДР Конго).

У цих регіонах щорічно реєструють тисячі випадків і сотні смертей від хвороби, причому найбільше страждають діти до 15 років.

Існує два основних типи mpox - Clade 1 і Clade 2.

Мапа розповсюдження віспи мавп в Африці

Попередня надзвичайна ситуація у сфері здоров’я через віспу мавп, оголошена у 2022 році, спричинив відносно легкий тип - Clade 2.

Тоді вірус поширився майже на 100 країн, у яких зазвичай не зустрічається, у тому числі в деяких державах Європи та Азії. Але медикам вдалося приборкати спалах за допомогою вакцинації вразливих груп.

Однак цього разу поширюється більш смертоносний Clade 1, який вбив близько 10% тих, хто захворів під час попередніх спалахів.

Приблизно у вересні минулого року у вірусі відбулися зміни. Мутації призвели до відгалуження - що отримало назву Clade 1b - і відтоді воно швидко поширюється.

Один вчений назвав цей новий варіант "найнебезпечнішим".

Африканські центри з контролю та профілактики захворювань повідомляють, що з початку 2024 року до кінця липня зареєстровано понад 14 500 випадків інфікування віспою мавп і понад 450 смертей від неї.

Це на 160% більше заражень і на 19% більше смертей у порівнянні з тим же періодом 2023 року.

Хоча 96% випадків віспи припадає на ДР Конго, хвороба поширилася й у багатьох сусідніх країнах, як-от Бурунді, Кенія, Руанда та Уганда, де вона зазвичай не є ендемічною.

У ДР Конго недостатній доступ до вакцин і засобів лікування проти віспи, тому представники охорони здоров’я стурбовані.

Експерти кажуть, що новий штам може поширюватися легше, спричиняючи серйозні захворювання та більше смертей серед дітей і дорослих.

За даними українського міністерства охорони здоровʼя, випадки віспи мавп в Україні були зафіксовані.

"Мавпяча віспа – були декілька випадків на території України. В Україні була вакцина від цієї хвороби для груп ризику – для медиків і для чоловіків, які мають секс з чоловіками", - сказав заступник міністра Ігор Кузін.

Після реєстрації раніше виявлених точкових випадків мавпячої віспи у Києві і в деяких інших містах, в Україні більше не спостерігали зростання захворюваності. Ризик поширення цієї хвороби для України оцінений як дуже низький.

Які симптоми віспи мавп

Перші симптоми хвороби - лихоманка, головні болі, набряки, болі в спині та м’язах.

Коли лихоманка спадає, може з’явитися висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, найчастіше на долоні рук.

Автор фото,Reuters Найбільш поширений вірус у ДР Конго

Висипання, які можуть сильно свербіти чи боліти, змінюються та проходять різні стадії. Згодом на їхньому місці утворюється струп, який потім відпадає. На місці висипань можуть утворитися рубці.

Зазвичай інфекція проходить самостійно і триває від 14 до 21 дня.

У серйозних випадках віспа може вражати все тіло, особливо рот, очі та статеві органи.

Симптоми віспи мавп

Як поширюється віспа мавп

Віспа мавп поширюється через близький контакт з інфікованою людиною, у тому числі під час статевого акту, контакту "шкіра до шкіри", розмови чи дихання поблизу іншої людини.

Вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи або через очі, ніс чи рот.

Він також може передаватися через дотик до предметів, заражених вірусом, таких як постільна білизна, одяг і рушники.

Іншим шляхом є тісний контакт із зараженими тваринами - мавпами, щурами та білками.

Під час глобального спалаху у 2022 році вірус поширювався переважно статевим шляхом.

Нині спалах у ДР Конго спричинений статевим контактом, але поширюється він не лише так.

Хто може захворіти на віспу мавп

Кожен, хто має тісний контакт із кимось із симптомами, може підхопити вірус, зокрема медичні працівники та члени родини.

Сексуальні контакті між інфікованими дорослими вважають однією з причин зростання кількості випадків.

Експерти вивчають ситуацію, щоб більше зрозуміти, хто найбільше піддається ризику.

Насамперед уразливими можуть бути маленькі діти, тому що їхня імунна система все ще розвивається, а багато з них не мають здорового харчування, що ускладнює боротьбу з хворобою.

Деякі експерти припускають, що молодші діти можуть бути під загрозою через більш тісну взаємодію одне з одним під час гри.

Вони також не отримували щеплення проти віспи, яке припинили робити понад чотири десятиліття тому, яка дає певний захист старшим людям.

Будь-хто з ослабленою імунною системою також має вищий ризик захворіти, є побоювання, що серед вразливих груп можуть і вагітні жінки.

Автор фото,Getty Images Щеплення захищають від вірусу mpox

Медики радять уникати близького контакту з людьми, хворими на віспу мавп, і мити руки водою з милом, якщо вірус є у вашому населеному пункті.

Хворі на віспу повинні ізолюватися від інших, доки на їхньому тілі не зникнуть висипи.

Всесвітня організація здоров’я (ВООЗ) каже, що під час статевих стосунків протягом 12 тижнів після одужання слід використовувати презерватив як запобіжний захід.

Як лікують віспу мавп

Спалахи віспи можна контролювати. І найкращий спосіб - вакцинація.

Вакцини від вірусу mpox є, але зазвичай їх можуть отримати лише люди, які перебувають у групі ризику, або ті, хто був у тісному контакті з інфікованою людиною.

Нещодавно ВООЗ звернулася до виробників ліків з проханням надати свої вакцини проти віспи для екстреного використання, навіть якщо ці вакцини не були офіційно схвалені в країнах, де вони потрібні.

Тепер, коли центри з контролю та профілактики захворювань в Африці оголосили про надзвичайний стан на всьому континенті, є надія, що уряди зможуть краще координувати свою реакцію і потенційно збільшити потік медичних товарів і допомоги в постраждалі райони.