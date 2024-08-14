Я зробила операцію з подовження ніг, але моє життя стало кошмаром

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Ноги Елейн Фу вкриті грубими фіолетовими шрамами – кожен із них нагадує про процедуру подовження ніг, яка пішла не так.

З 2016 року 49-річна жінка перенесла п’ять операцій і три пересадки кісток, вичерпала свої заощадження та подала до суду на свого хірурга. Справу закрили у липні, але провину лікаря не визнали.

Одного разу металевий цвях зламав кістку в нозі Елейн, іншим разом було відчуття, наче її ноги "смажили зсередини".

"Мій шлях був випробуванням вогнем, але я вижила", - каже жінка.

Її лікар постійно заперечував будь-яку недбалість і каже, що деякі проблеми виникли через ускладнення, про які її попереджали, а інші виникли через її власні дії.

Автор фото,Elaine Foo/Supplied Елейн каже, що мати довші ноги стало нав’язливою ідеєю, вона вважає, що у неї дисморфія (викривлене сприйняття свого тіла)

Елейн завжди ненавиділа свій зріст.

"У 12 років я була вищою за багатьох дівчат, - каже вона. - Але у 14 раптом стала нижче всіх. З часом це стало нав’язливою ідеєю. Вищий - значить кращий. Вищий - значить красивіший. Я просто відчула, що у людей вищого зросту більше шансів".

У дорослому віці ця одержимість захопила її цілком.

Елейн вважає, що у неї була тілесна дисморфія, стан психічного здоров’я, коли людина бачить недоліки у своїй зовнішності незалежно від того, як їх бачать інші. Вплив цього стану може бути руйнівним.

У 25 років Елейн натрапила на статтю про китайську клініку, де робили операції, щоб подовжити кістки ніг. Матеріал містив моторошні описи середньовічних кліток для ніг та жахливих інфекцій. Це звучало кошмарно, але Елейн зацікавилася.

"Я знаю, що багатьом це може здаватися надуманою проблемою, - каже вона. - Але коли ви стикаєтеся з тілесною дисморфією, немає раціонального пояснення, чому ви почуваєтеся так погано".

Через шістнадцять років Елейн знайшла приватну клініку в Лондоні, яка пропонує таку процедуру. Її виконував хірург-ортопед Жан-Марк Гіше, спеціаліст із подовження кінцівок, який навіть створив власний пристрій для цього - цвях Гіше.

"Я подумала, "алілуя", я могла зробити це в Лондоні та могла відновитися вдома", - згадує Елейн.

"Доктор Гіше відкрито говорив про те, що щось може піти не так. Пошкодження нервів, тромби, ризик незрощення кісток".

"Але я провела своє дослідження, пішла до дуже дорогого лікаря і очікувала відповідної медичної допомоги. Я мріяла вирости з 157 см до 165 см".

25 липня, Елейн пішла на операцію вартістю приблизно 50 000 фунтів стерлінгів (майже 64 000 дол. США), після чого її життя змінилося назавжди.

Процедури подовження ніг відносно рідкісні, але доступні в приватних клініках по всьому світу.

Залежно від того, де їх проводять, ціна може коливатися від 15 000 до 150 000 фунтів стерлінгів.

Автор фото,Elaine Foo/Supplied Елейн каже, що спочатку не відчувала болю після операції

"Пробудження (після операції. - Ред.) було дуже хвилюючим, тому що здавалося, що нічого не сталося. Ніякого болю. Але через 90 хвилин він починається. Було відчуття, ніби мої ноги варяться. Ніби їх смажать зсередини. Тієї першої ночі я кричала до шостої ранку, поки не заснула з криками".

При цій процедурі можна очікувати певного болю. Під час операції кістки ноги розламують і всередину вставляють металевий стрижень.

Металеві стрижні поступово висуваються, збільшуючи свою довжину та розтягуючи дві половини кістки. Цей процес має збільшити зріст пацієнта. Зламані кістки повинні поступово зрощуватися, щоб заповнити проміжок між ними.

Операція складна, і це лише початок тривалого процесу.

"Подовження займає близько двох-трьох місяців, а потім ще вдвічі довше, поки організм відновить свої функції", - попереджає професор Хеміш Сімпсон, колишній голова Британської ортопедичної асоціації.

"У більшості людей це триватиме рік".

Після завершення операції Елейн почала процес подовження ніг.

Кілька разів на день вона виконувала незручні вправи, обертаючи ноги, щоб запустити механізм штанги. Він цього вона поступово подовжується, а ноги ростуть. Але через два тижні, за словами жінки, сталася катастрофа.

"Я відчувала сильний біль у лівій нозі. Потім одного вечора, коли я рухалася в ліжку, я почула гучний хрускіт, такий як коли кусаєш Kit Kat, а потім сильний біль".

Автор фото,Elaine Foo/Supplied Цвях у лівій нозі Елейн пробив стегнову кістку

Елейн пішла на рентген, який підтвердив її побоювання. Цвях у її лівій нозі пробив стегнову кістку – найміцнішу кістку в людському тілі. Вона була збентежена, але доктор Гіше її заспокоїв.

"Він сказав мені, що зараз потрібно заспокоїтися, почекати, поки кістка заросте, і потім ми почнемо процес знову".

Поки права нога Елейн продовжувала витягатися, лікар планував операцію на лівій нозі, яка зрештою мала зрости на стільки ж.

Елейн сказали, що додаткова операція коштуватиме тисячі фунтів, але вона була рада заплатити, якщо це означало, що вона зможе довести процес до кінця.

До вересня її права нога виросла на 7 см. Але все було не зовсім так. Розбіжність між її правою та лівою ногою створювала проблеми, викривляючи хребет і постійно змушуючи її відчувати біль.

Автор фото,Elaine Foo/Supplied Знімок, на якому видно подовжену праву ногу Елейн і неподовжену ліву

Через шість тижнів рентген показав тривожну відсутність зростання. Її стегнова кістка складалася по суті з двох шматків, скріплених металевим стрижнем.

Елейн звернулася за допомогою до доктора Гіше, який призначив ще одну операцію в клініці, в якій він працював у Мілані.

У квітні 2017 року вони відновили процес подовження лівої ноги Елейн, а також ввели кістковий мозок у праву ногу, щоб стимулювати там ріст кісток. Після операції Елейн прокинулася з іншими поганими новинами.

"Доктор Гіше сказав мені, що цвях зламався, коли він його діставав, - розповідає Елейн. - І він вставив цвях від іншого пацієнта". Це коштувало ще додаткових грошей.

Через три дні Елейн повернулася до Лондона, ледве рухаючись, але відчайдушно прагнучи бути вдома.

Вона каже, що спілкування з доктором Гіше погіршилося, і до літа стосунки між лікарем і пацієнткою зіпсувалися.

Автор фото,Elaine Foo/Supplied Кістки у правій нозі Елейн не витяглися, і це потребувало подальшого лікування

Вона не знала, куди ще звернутися, і до липня 2017 року їй вдалося відвідати хірурга-ортопеда з Національної служби здоровʼя.

Він сказав Елейн, що "шлях не буде коротким".

"Я мала приготуватися до щонайменше п’яти років лікування, перш ніж я повністю одужаю", - каже жінка.

З першої операції Елейн минуло вже вісім років, але вона каже, що все ще оговтується від психічних і фізичних шрамів. У неї є проблеми з пересуванням і вона страждає на посттравматичний стресовий розлад.

"З 2017 по 2020 рік я ховалася від усього світу. Я була, самотня, безробітна, без грошей і з фізичними вадами".

Але останнім часом вона відчуває, що цей етап вже позаду.

Чотирирічна судова тяганина нарешті завершилася у липні. Доктор Гіше погодився заплатити Елейн "значну" суму як компенсацію, але його відповідальності суд не визнав.

Адвокат хірурга заперечив будь-яку недбалість з його боку, заявивши суду: "У справі доктора Гіше не було недбалості, перелом і уповільнене загоєння кістки були випадковими ускладненнями, про які пані Фу попереджали перед операцією, а повільну регенерацію правої кістки погіршило використання пані Фу антидепресантів без відома лікаря та тим, що вона навмисно подовжила цвях на правій нозі на довжину більше узгодженої".

Він також стверджував у суді, що Фу "часто відмовлялася" виконувати рекомендації Гіше та нехтувала реабілітацією та фізіотерапією.

Елейн заперечує всі ці твердження. Вона каже, що антидепресанти не були пов’язані з ускладненнями, і вважає лікаря відповідальним за те, що з нею сталося.

Елейн припускала, що вона в безпеці, бо заплатила за операцію велику суму. Але їй довелося заплатити не лише гроші.

"Я втратила найкращі роки свого життя. Я знаю, що люди люблять чути слово "шкодувати", і якби хтось запитав мене сьогодні, ти б зробила це, якби знала, через що доведеться пройти? Я б однозначно відповіла: "Дуже дякую, ні".

Автор: Том Брада, BBC News