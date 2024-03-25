Як записатися на прийом до сімейного лікаря за 2 хвилини

|ЖЖ » Новини » Інтернет і Технології » 2024 » Март » 25 » 23:56:23
Експерти найбільшої в Україні медичної інформаційної системи Helsi розповіли, як українці можуть записатися до сімейного лікаря або іншого фахівця онлайн. Цей процес займає кілька хвилин.
Helsi – це найбільша в Україні медична інформаційна система, створена для пацієнтів, лікарів, державних і приватних медичних закладів.
Українці за допомогою системи можуть обрати сімейного лікаря, записатися на прийом, обрати клініку, знайти та забронювати ліки в аптеці, подивитися медичну картку тощо.
Користуватися системою можна двома способами: на сайті або завантажити додаток на смартфон (Android, iOS). Для входу в систему необхідно вказати номер телефону та ім’я.
Для запису до лікаря потрібно:
Щоб записати на прийом до лікаря дитину, необхідно додати інформацію про неї. Запис можна скасувати в особистому кабінеті в будь-який час.