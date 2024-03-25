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Як записатися на прийом до сімейного лікаря за 2 хвилини

24.03.2024, 23:56:23 285 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Як записатися на прийом до сімейного лікаря за 2 хвилини

Експерти найбільшої в Україні медичної інформаційної системи Helsi розповіли, як українці можуть записатися до сімейного лікаря або іншого фахівця онлайн. Цей процес займає кілька хвилин.

Що таке Helsi

Helsi – це найбільша в Україні медична інформаційна система, створена для пацієнтів, лікарів, державних і приватних медичних закладів.

Українці за допомогою системи можуть обрати сімейного лікаря, записатися на прийом, обрати клініку, знайти та забронювати ліки в аптеці, подивитися медичну картку тощо.

Як записатися до лікаря онлайн

Користуватися системою можна двома способами: на сайті або завантажити додаток на смартфон (Android, iOS). Для входу в систему необхідно вказати номер телефону та ім’я.

Для запису до лікаря потрібно:

  • зайти на сайт helsi.me або в додаток;
  • ввести в пошуковий рядок спеціальність лікаря;
  • обрати район, лікаря, зручну дату та час прийому.


Щоб записати на прийом до лікаря дитину, необхідно додати інформацію про неї. Запис можна скасувати в особистому кабінеті в будь-який час.

Тэги: семейный врач, здоров'я, Лікування, лікар

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