В Україні зростає захворюваність на кашлюк. Чим небезпечна ця хвороба і як захиститися

В Україні росте захворюваність на кашлюк. 515 випадків зафіксували за січень і лютий 2024-го, хоча минулого року в цей же час їх було тільки 27, повідомляє МОЗ.

95,9% усіх хворих – діти, й переважно дошкільного чи раннього дошкільного віку.

Підйом кашлюка помітили ще в 2023 році. Причина – багато нещеплених дітей, пояснюють у міністерстві.

Що варто знати про цю небезпечну хворобу?

Симптоми кашлюку

Кашлюк (іноді в Україні ще кажуть коклюш) – бактеріальне інфекційне захворювання, яке починається як ГРВІ, але через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель аж до почервоніння обличчя, сльозотечі, з характерним свистом.

Напади кашлю частіше відбуваються вночі та можуть супроводжуватись гарячкою, нежитю, іншими ознаками ГРВІ.

Кашлюк "дуже заразний" і особливо небезпечний для немовлят, каже МОЗ. У немовлят він може викликати апное – тимчасову зупинку дихання. Вони можуть навіть не кашляти, але стається "зупинка дихання на короткий час, про що може свідчити посиніння обличчя", кажуть у міністерстві.

"Крім того, у новонароджених і немовлят хвороба може протікати важко, є високий ризик ускладнень та смерті", - додають у міністерстві.

"Для дітей молодшого віку, немовлят і для людей до року це дуже небезпечно. Діти помирають від кашлюку", - каже ВВС Україна педіатриня Олена Луцька.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Діти не тільки найважче переносять кашлюк, у немовлят взагалі може статися зупинка дихання

ВООЗ пише, що кожного року в світі фіксують 24,1 мільйона випадків кашлюку, з них близько 160 тисяч дітей у віці до 5 років помирають.

Минулого літа на Рівненщині від кашлюку померло тримісячне немовля – у дитини не було першого щеплення від цієї хвороби, яку роблять в два місяці, повідомили в обласному центрі контролю і профілактики. Ще одне немовля померло на Волині.

Старші діти та дорослі зазвичай одужують, але хвороба виснажує і сильно ослаблює організм, кажуть в МОЗ.

Хворі починають одужувати через 4-8 тижнів – вони рідше кашляють, приступи слабшають.

Іноді кашлюк ще називають "хворобою 90 днів", тому що кашель може тривати три місяці. І навіть до пів року, кажуть у МОЗ.

Як захиститися від кашлюку

Кашлюк легко передається повітряно-крапельним шляхом під час кашлю чи чхання.

Щоб захиститися – треба вакцинуватися, іншого способу немає.

Усі діти повинні отримати від кашлюку чотири щеплення - у віці 2, 4, 6 і 18 місяців, каже МОЗ. "Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, наздоженіть його якнайшвидше".

"Пам'ятати про це мають не тільки батьки, а й лікарі. Треба рекомендувати батькам повторювати щеплення, але в нас з цим велика проблема, тому що батьки або відмовляються, або їм не надто рекомендують", - каже педіатриня Лідія Бабич.

Кашлюк – це не той випадок, коли перехворівши, можна отримати імунітет, як після вітрянки, каже лікарка.

ВООЗ також рекомендує повторити щеплення до 6 років, та зробити повторне в 11-12, 19 років чи пізніше, повторюючи дозу кожні 10 років у дорослому віці.

Вагітні жінки – незалежно від того, вакцинували їх чи ні – на терміні від 16 до 32 тижнів вагітності теж мають вакцинуватися від кашлюку.

"Це необхідно, щоб захистити дитину від кашлюку в перші місяці її життя до отримання нею вакцини", - пояснюють у міністерстві.

Тільки вакцина мами може захистити немовля від зупинки дихання, яка може статися через кашлюк у віці до 2 місяців, тобто першого щеплення, каже лікарка Бабич.

Природа кашлюка така, пояснює педіатриня Олена Луцька, що його захворюваність зростає раз на 4-5 років. Це не залежить від того, яка пора року на вулиці – весна, літо чи зима, ця хвороба не має сезонності.

Багато залежить від частоти контактів. Зараз багато дитсадків і шкіл працюють вже не онлайн, тому діти багато спілкуються одне з одним.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Вакцинація - єдиний спосіб захиститися від кашлюку

Багато нещеплених дітей – це основна причина зростання захворюваності.

"З початком війни і переміщення населення багато хто міг пропустити планову вакцинацію", - каже лікарка Олена Луцька.

Але справа не лише у війні.

Країна ніколи не могла похвалитися високим рівнем вакцинації, каже ВВС Україна педіатриня Лідія Бабич, а коли ставалися якісь катастрофи – вакцинація просідала ще більше.

У 2018 році від кашлюку вакцинували тільки 53,2% дітей до року, показує статистика Центру громадського здоров'я.

Причому найменше вакцинованих дітей було на Рівненщині – це одна з областей, де живе найбільше багатодітних сімей в Україні.

Нещодавно міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що у країні ще на 22% зменшилася частка дітей, які вакциновані проти дифтерії, правця і кашлюку (це вакцина три в одному), якщо порівнювати з показниками до повномасштабного вторгнення.

Хоча таких базових вакцин, як від кашлюку, в Україні не бракує.

На думку Бабич, українцям треба долати свої страхи перед вакцинами, а МОЗ і педіатрам – більше інформувати.

"Треба захищати дітей від інфекцій, а не від вакцин, вакцина не становить жодної загрози для дитини. Буває температура чи біль від уколу, але це точно не так страшно, як зупинка дихання від інфекцій", - каже педіатриня.

Кашлюк і світ

Щороку мільйони людей хворіють кашлюком, десятки тисяч дітей по всьому світу від нього гинуть.

Але кашлюк, як і скарлатина, пояснили ВВС Україна лікарі, набирають обертів раз на 4-5 років. Хоч у тих країнах, де люди мають звичку регулярно вакцинуватися, кашлюк проявлятися не буде.

Велике повернення кашлюка зараз відчувається на різних материках. Смерті зафіксували в Китаї, Філіппінах, Чехії та Нідерландах, є спалахи у США, Великій Британії.

У сусідній Польщі в січні та лютому 2024 року було 326 випадків кашлюку, хоча минулого року за цей же період – 156.

Небезпечна ситуація виникала в Чехії. Там з початку 2024 року зафіксували 6397 випадків кашлюку. Це найбільше за останні 60 років. З 1984 по 2004 рік у Чехії взагалі ніхто не хворів на кашлюк, а тільки за останній тиждень 2024 року зафіксували 1100 випадків.

За даними чеського МОЗ, у країні вакцинують 96% немовлят. Але тільки 90% старших дітей отримують повторну дозу проти кашлюку.

На думку міністра охорони здоров’я Чехії Властіміла Валека, це може пояснити, чому захворюваність на кашлюк спостерігається переважно серед підлітків. Зараз третина хворих на кашлюк у Чехії - це люди від 15 до 19 років.

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Хоча підлітки хворіють у легкій формі, вони можуть інфікувати своїх молодших братів, сестер, а також немовлят і літніх членів родини, які важче переносять хворобу.

Двоє літніх людей у Чехії уже померли від кашлюку.

У чеських соцмережах можна знайти дописи про те, що у зростанні захворюваності на кашлюк начебто винні українські біженці. Близько 300 тисяч із них опинилися через війну в Чехії.

Але державний інститут охорони здоров’я Чехії (SZÚ) спростував ці чутки. Там повідомили, що з тисячі інфікованих тільки 10 людей є біженцями з України, а в 16 випадках це "імпортна" інфекція з таких країн як Австрія, Італія чи ОАЕ.

Зв'язок відкинув і міністр охорони здоров’я Чехії.

"Звинувачення українців у збільшенні захворюваності на кашлюк є вічнозеленим явищем чеської дезінформаційної сцени. Збільшення захворюваності на кашлюк скоріше пов’язане з тим, що в нашій країні падає інтерес до вакцинації", - написав Властіміл Валек у твіттері.

"Ми всі знаємо, коли почався конфлікт в Україні. Якби хвороба мала прямий зв’язок з українськими біженцями, в Чехії вона проявилася би набагато раніше".

Ілона Громлюк, ВВС Україна