Лікування дитячих зубів під наркозом: небезпека чи необхідність

Коли батьки вирішують лікувати зуби своїй дитині під загальним наркозом, вони сподіваються на безболісний і безпечний процес. Лікарі запевняють, що сучасні методи анестезії ретельно контролюються, а ризики - мінімальні.

Однак трагічні випадки, які трапляються в стоматологічних клініках, змушують замислитися: чи справді цей метод лікування є таким безпечним? Чи достатньо контролюється анестезія в дитячій стоматології і що можуть зробити батьки, щоб уникнути небезпеки?

Ми поговорили з лікарями, які щодня працюють з наркозом, і з батьком, який пережив найгірше.

Розповідаємо, що потрібно знати перед тим, як погоджуватися на анестезію, як обрати клініку, які питання ставити лікарям і які "червоні прапорці" мають насторожити.

Трагедія п'ятирічного Велеса

Історія про п'ятирічного хлопчика зі Львова, який помер після лікування зубів, сколихнула країну наприкінці 2023-го.

Велесу потрібно було вирвати молочні зуби, лікарі запропонували загальне знеболення, оскільки вмовити дитину на лікування не вдавалося. Під час операції у Велеса зупинилося серце. Понад місяць він був у комі, а 13 січня 2024 року тато хлопчика Віктор Пашник повідомив, що він помер.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу — неналежне виконання лікарем своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

У лютому цього року анестезіологині, яка лікувала Велеса, повідомили про підозру за кількома статтями кримінального кодексу.

Під час досудового розслідування поліція встановила, що лікарка не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми. Вона, за даними слідства, подала в адміністрацію клініки підроблений сертифікат.

Перед тим, у квітні 2024-го, клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА визнала неналежним надання медичної допомоги хлопчику — і стоматолог, і анестезіолог не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей.

Максимальне покарання, яке загрожує анестезіологині — позбавлення волі на строк до п'яти років.

Досудове розслідування триває, тому всі деталі цієї справи не розкривають.

Автор фото,Marianna Vakhniak Велес Пашник

Тато Велеса Віктор Пашник розповів BBC Україна, що клініка, де стався трагічний випадок, закрилася. За словами Пашника, керівництво лікувального закладу комунікувати з родиною не намагалося.

Після трагедії керівництво лікарні прокоментувало ситуацію для журналістів Суспільного.

Директор клініки "Ori-Dent" Роман Онисько тоді повідомив, що вони співпрацюють зі слідством. Нині, згідно з реєстром юридичних осіб, компанія перебуває у стані припинення, контактний номер не обслуговується.

Жінка, яка лікувала Велеса, продовжує працювати в одній із лікарень Львова анестезіологом дорослих пацієнтів, для цього вона має відповідну кваліфікацію. Отримати коментар від неї не вдалося.

Тато Велеса згадує, що лікарню обирали без рекомендацій:

"Просто ніхто ж навіть не думав, що чимось поганим може закінчитись просте виривання зуба, процедура на 15 хвилин", — каже Пашник.

Попереду на цю справу чекає судовий розгляд. Поки що, за словами батька, процеси затягуються:

"Довелося писати скарги в багато установ, щоб ця підозра була вручена зараз, а не через рік", — написав Пашник у своїх соцмережах.

У розмові з ВВС Україна тато Велеса сказав, що хоче, аби "все було по закону" і винні були покарані.

"Не в одній підробці справа, це комплексна проблема сучасної медичної освіти, корупції в навчальних закладах і стрімкої комерції та відбивання грошей в приватних клініках. На жаль, наш Велес став жертвою цієї системи, а ми будемо думати все життя чому це сталось", — написав Пашник.

До лікування зубів під наркозом зараз він ставиться негативно — вважає, що процедура "стала масовою, це все-таки бізнес".

Коли потрібен наркоз та які є інші методи знеболення

Дитяча стоматологиня Леся Шеренговська лікує дитячі зуби під наркозом вже багато років. Її наймолодшому пацієнту було близько 10 місяців.

Вона зазначає, що важливо розуміти різницю між методами знеболення, їх є три.

Перший — це лікування у свідомості та з місцевою анестезією, тобто укол, який колеться біля ясен. Знеболити місце будь-яким гелем неможливо.

"Це укол. Тому полікувати зуб маленьким дітям у свідомості — це майже нереально, бо проведення місцевої анестезії триває півтори-дві хвилини. Дитина має сидіти нерухомо. Якщо вона десь поворухнеться, цією голкою можемо порізати щоку, ясна, або налякати. Це небезпечно", — каже Шеренговська.

Другий варіант — лікування у свідомості, але з седацією, так звана седація з закисом азоту. При цьому дитина розслаблена, у свідомості. Це для дітей від двох-трьох років, які не бояться стоматолога, їм просто важко довго сидіти в кріслі. При цьому місцева анестезія також робиться уколом. І третій — це вже наркоз, коли дитина без свідомості.

Такий тип знеболення найчастіше застосовують, коли з дитиною неможливо домовитися — вона ще не може себе контролювати, не розуміє, що від неї хочуть, або дуже боїться.

Крім того, наркоз застосовують при лікуванні дітей з порушенням розвитку, синдромом Дауна, неврологічними чи іншими хворобами. Також, якщо в дитини є алергія на місцеві анестетики.

"Більшість дітей, яких ми лікуємо в наркозі, — це діти до трьох років. Тобто це категорія тих пацієнтів, які без наркозу не дадуть провести лікування", — каже лікарка.

Вона розуміє, чому трагічні випадки викликають такий резонанс. Водночас переконана, що при дотриманні усіх рекомендацій, лікування в наркозі може бути максимально безпечним.

"Потрібно розуміти, що будь-що може мати певні ризики. Ми це проговорюємо завжди. Той самий "Нурофен", який дозволений дітям з трьох місяців — відкрити інструкцію, там свої побічні дії. Можуть бути якісь наслідки. Те ж саме стосується наркозу", — розповідає лікарка.

Чому дитину не можна "просто потримати"

Леся Шеренговська вважає, що у роботі всіх спеціалістів, які працюють з дітьми, має бути не лише медичний аспект, але і психологічний. Їй часто пишуть у соцмережах: "можна десь трохи притримати, дитина все забуде", але лікарка так не думає.

"Працювати з дітьми мають люди, для яких це покликання. Не просто робота, не просто заробити гроші. Все, що ми робимо проти волі дитини, це насильство. Це 100% відіб'ється на психологічному здоров'ї цих дітей в майбутньому. Я, на жаль, часто бачу таких дітей, у яких біля входу в стоматологічну клініку може статися мимовільне сечовипускання від страху".

Шеренговська переконана, що лікування у сльозах — негуманне. Але, щоб до наркозу не доходило, важливо доглядати за зубами з першого зуба.

Автор фото,Леся Шеренговська Лікарка Леся Шеренговська

"Безумовно, не тільки гігієна є причиною карієсу, так. Є дуже багато причин. Але гігієна допомагає всі інші нівелювати та контролювати".

В суспільстві довго існувало хибне уявлення, що молочні зуби лікувати не обов'язково, бо вони все одно випадуть.

Однак нині доведено, що хворі молочні зуби впливають на майбутні постійні.

Також хвороби молочних зубів можуть стати причиною інфекцій в організмі та інших ускладнень, таких як захворювання шлунково-кишкового тракту.

Нові стандарти після смертельних випадків

Смерті в дитячій стоматології турбують не лише батьків, а і медичну спільноту. Після трагедії п'ятирічного хлопчика у Львові в Україні почали серйозно працювати над створенням стандартів, які би регулювали лікування дітей під наркозом.

Почесний президент Української асоціації седації та анестезії в стоматології, кандидат медичних наук Володимир Пайкуш розповідає, що після випадку з Велесом медики вирішили розробити чіткі правила для медичних установ, що надають послуги дитячого наркозу.

У 2024-му вийшов наказ МОЗ №751 зі списком матеріально-технічного оснащення, яке має бути у медустановах, що надають медичну допомогу в амбулаторних умовах із застосуванням методів загального знеболення та/або седації.

Раніше існували вимоги щодо оснащення операційної в стоматології. Згідно з ними видавалася ліцензія на анестезіологічну практику. Новий список — це доповнення до тих наказів, які були раніше.

Крім того, робоча група міністерства охорони здоров'я під егідою асоціації седації та анестезії розробила стандарт забезпечення анестезії в амбулаторній стоматології.

За основу взяли американські протоколи 2019 року. Робоча група працювала понад рік і зараз документ на підписі у міністерстві. Ці стандарти стануть обов'язковими до виконання.

"До цього тих стандартів не було, працювали на свій страх і ризик, хто як знав, хто як вмів", — розповідає Володимир Пайкуш.

Згідно із розробленими стандартами, лікар-анестезіолог має мати три роки практичного стажу і два роки інтернатури — загалом п'ять років. Сама клініка має мати ліцензію на лікування дитячих зубів під наркозом, а лікарі — відповідну кваліфікацію.

За словами Володимира Пайкуша, анестезіолог, який працює в стоматології, має прийти на це місце вже з певним досвідом.

"Цей лікар має контролювати тиск, дихання, серцебиття, кардіограму, рівень кисню в крові. Після навчання спеціаліст хоча б три роки має пропрацювати в лікарні, де є реанімація, анестезіологія, потік хворих. Він має вміти ліквідовувати невідкладні стани, зупинку дихання тощо", — каже анестезіолог.

Ще один важливий пункт — під час операції має працювати анестезійна бригада: лікар-анестезіолог і кваліфікований помічник анестезіолога, зазвичай медична сестра-анестезистка. Раніше траплялися випадки, коли анестезіологи працювали самостійно.

Автор фото,Володимир Пайкуш Лікар Володимир Пайкуш

Клініка також має бути забезпечена відповідними сучасними та оригінальними медикаментами, мати ліцензію на наркотичні анальгетики.

"Останній момент — це індивідуальні особливості пацієнта. Ніхто не застрахований від алергічних реакцій чи анафілактичного шоку. Це стається надзвичайно рідко. Серед всіх ускладнень в стоматології, не тільки в анестезіології загалом — це є менш як 1%", — розповідає Володимир Пайкуш.

За його словами, анестезіологію можна порівняти зі спеціальністю пілота літака.

"Якщо летить літак, значить за життя всіх пасажирів відповідає командир корабля. За життя дитини чи за життя будь-якого пацієнта під час операції під наркозом відповідає анестезіолог".

Довіра та підготовка до наркозу

На думку Лесі Шеренговської, при виборі лікаря важливий також і людський фактор. Батькам має бути комфортно зі спеціалістами, вони мають все пояснити і розповісти.

"Робота лікаря не тільки зробити зуби, а це і психологічний аспект — "вести" батьків до лікування і після. Варто також подивитись відгуки про лікаря, про клініку".

Володимир Пайкуш вважає, що між пацієнтом і лікарем має бути довіра.

"Крім того, що з вами має поговорити лікар-стоматолог, до вас має зателефонувати лікар-анестезіолог і розказати, як це все має тривати, які треба здати аналізи і так далі".

Також варто елементарно пошукати імена лікарів в інтернеті, дізнатися про їхній досвід.

Перед наркозом дитина має здати аналіз крові, перевірити серце та не мати ГРВІ. Чотири години не їсти і не пити, аби не було під час наркозу аспірації чи блювання. Це важливо, адже ускладнення під час операції можуть статися саме із прохідністю дихальних шляхів.

Скільки коштує наркоз і чому так дорого

Одна година роботи лікаря-анестезіолога коштує від 4 000 до 10 000 гривень.

До цієї суми потрібно ще додати вартість матеріалів — в середньому 2 000 за один зуб. Тобто лікування під наркозом обійдеться в мінімум 7 тисяч гривень, а часто ця сума може бути і більшою. Іноді, шукаючи якомога дешевші варіанти, можна натрапити на не кваліфікованих лікарів чи неналежне оснащення лікувального закладу.

Лікарі, з якими спілкувалась ВВС Україна, кажуть, що часто проблеми виникають саме у дешевших клініках.

"Вартість лікування формується вартістю обладнання, оснащення, сертифікованими препаратами (перевіреними та надійними), які апріорі не можуть бути дешевшими.

Включіть сюди обслуговування та сервісну підтримку всієї апаратури.

А також, звісно, рівня умов та сервісу клініки, кваліфікацією лікарів, професійністю анестезіологічної та стоматологічної бригад", — розповідає Леся Шеренговська.

Автор фото,Getty Images Діти чистять зуби. Ілюстративне фото

"Завжди кажу, що профілактика дешевша за лікування. Я колись рахувала, що здорові зуби дитини коштують 23 гривні на день — це весь домашній догляд та профілактичні візити до стоматолога", — каже лікарка.

На запитання, чому зараз загальне знеболення стало таким поширеним, Володимир Пайкуш каже, що це виклик часу.

"Можливо, раніше не було стільки солодощів, зуби були здоровіші. Також екологія погіршується. Третє — зараз стало більше випадків алергії. Зрозуміло, що зараз всі хочуть мати здорові зуби, щоб дитина в школі не мала хейту, що від неї з рота смердить, бо зуби гниють в роті. І просто світ міняється і ми змінюємося разом з ним", — пояснює анестезіолог.

Як це працює в інших країнах

Твердження про те, що українці та навіть іноземці приїжджають з-за кордону в Україну, щоб лікувати зуби, підтверджують лікарі.

Володимир Пайкуш зазначає, що рівень лікування зубів під наркозом в Україні високий.

Під час напрацювання вищезгаданих стандартів, пропозиції про те, щоб заборонити приватну практику наркозу, відкинули.

Такі правила є у Великій Британії, де після кількох смертельних випадків у стоматології заборонили лікування зубів під наркозом у приватних клініках.

"Записатися, щоб дитині полікувати зуби під наркозом, треба два-три місяці чекати", — каже анестезіолог.

Натомість у США наркоз у приватних клініках може робити і лікар-стоматолог, який має відповідну кваліфікацію.

Смертельні випадки з дітьми під час лікування зубів трапляються у найрозвиненіших країнах. Після цього часто стандарти лікування переглядають та вдосконалюють.

Так сталося і в Україні — після смерті львів'янина Велеса лікування дітей під наркозом стане більш стандартизованим та врегульованим. Тато хлопчика реагує на це стримано:

"Якщо зараз щось зміниться до кращого, нас це хіба може заспокоїти, навіть не утішити. У нас маленька дитина недавно народилась, то це нас радує, а решта..."

Автор: Наталія Патрікєєва, BBC Україна