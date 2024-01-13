МСЕК для військовослужбовців 2024: підстави для проходження та необхідні документи

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 » Январь » 13 » 13:34:48
Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) – спеціальний заклад охорони здоровʼя, що проводить медико-соціальну експертизу людям, які звертаються для встановлення інвалідності. Ця експертиза – обов’язковий етап для отримання статусу особи з інвалідністю в Україні.
Також МСЕК проходять люди, які звертаються для встановлення втрати працездатності, потреби в протезуванні, індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та медичних показань на право одержання спеціального автотранспорту.
Українські військовослужбовці, які після поранення, контузії, травми чи каліцтва в бою мають значну втрату працездатності, теж мають пройти МСЕК.
Крім того, довідка МСЕК є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг для військових.
Як військовослужбовцям пройти МСЕК у 2024 році та які документи знадобляться, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо військовослужбовець отримав поранення під час:
У випадку, якщо військовослужбовцю встановили втрату працездатності у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби, то пройти МСЕК йому потрібно протягом трьох місяців після звільнення.
Будь-яка людина, яка має проходити МСЕК, повинна отримати відповідне направлення. Військовослужбовці не є винятком.
У випадку, якщо військовослужбовця було звільнено зі служби, направлення на МСЕК може надати сімейний лікар. Для цього потрібно звернутися до свого лікаря з проханням скликати МСЕК. Далі лікар випише електронні направлення до профільних спеціалістів, яких військовий має пройти.
Усі лікарські висновки потрібно принести назад сімейному лікарю. Після цього він оформлює направлення на МСЕК. Потім лікар передає документи комісії, або ви робите це самостійно.
Наявність відповідного пакету документів є обов’язковою умовою для проведення експертизи. Тому військовослужбовець повинен мати:
Також можуть знадобитися додаткові документи. Наприклад, якщо особа була учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або військовий став потерпілим від Чорнобильської катастрофи, то має також додати усі підтверджувальні документи.
Після закінчення обстеження та експертизи, військовий отримує довідку про встановлення групи інвалідності або зазначається ступінь втрати професійної працездатності.
На період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування проведення МСЕК здійснюється за направленням ЛКК (лікарсько-консультативна комісія) незалежно від місця реєстрації чи проживання.
У випадку, якщо військовий звертається для встановлення інвалідності й не може особисто прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення ЛКК.
Крім того, МСЕК може сформувати виїзний огляд. Тобто медичний заклад, де перебуває військовий, на його прохання подає усі необхідні документи та скликає виїзну МСЕК.