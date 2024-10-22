Долари, ювелірка і квартири. Обшуки пройшли у Віри Бєлякової керівниці обласного МСЕК

Скандал із МСЕК набирає обертів – президент чекає від правоохоронців "жорстких рішень". Тим часом Служба безпеки України провела обшуки в ще однієї чиновниці – керівниці Миколаївської обласної медико-соціальної комісії.

За даними СБУ, у неї знайшли понад 450 тисяч доларів, колекцію ювелірних прикрас, які вона переховувала за різними адресами, і три незадекларованих квартири, записаних на сина.

"Більшу частину вилучених грошей і коштовностей знайдено в помешканні сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

За даними СБУ, молодий хлопець оформив собі російське громадянство в колишньому генеральному консульстві Росії в Одесі до початку повномасштабного вторгнення.

За даними слідства, протягом 2015-2023 років керівниця Миколаївської МСЕК зазначала у деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більше ніж 2 мільйонів гривень.

Комісія при МСЕК визначає групу інвалідності громадянам - чому вона настала і коли. Під час повномасштабної війни і великої кількості поранень як цивільних, так і військових, цей сервіс особливо затребуваний.

Автор фото,СБУ Правоохоронці під час зустрічі із керівницею Миколаївської МСЕК

Автор фото,СБУ У сина керівниці Миколаївського МСЕК виявили російське громадянство

Крім того, в країні триває загальна мобілізація, а людей з інвалідністю 1, 2 і 3-ї групи до армії беруть тільки за власним бажанням.

Правоохоронці кажуть, що викрили керівницю Миколаївського МСЕК "на корупційних схемах для ухилянтів".

Вони також встановили, що у 2023 році чиновниця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності "для отримання від держави додаткових пільг і соціальних виплат".

Розслідування у цій справі триває.

На підставі зібраних матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру.

Віра Бєлякова - в.о. керівника МСЕК

За інформацією Управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА, обов'язки керівника обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради виконує Віра Бєлякова. У декларації за 2023 рік вона вказала, що заробила 496 тисяч 766 гривень, а також отримала 21 тисячу 262 гривні пенсії.

Також у декларації зазначено, що вона володіє двома квартирами у Миколаєві, площею 30,7 кв. та 61,9 кв.м. В Одесі вона має квартиру на 46 квадратів, яку придбала у травні 2023 року за 1 мільйон 394 тисячі гривень. З 2020 року Бєлякова їздить на Hyundai i20 2013 року випуску, який придбала за 45 тис. гривень.

Скандал із МСЕК дійшов до президента

Це вже не перший випадок виявлення корупції серед керівництва МСЕК. На численні викриття у понеділок ввечері відреагував президент Володимир Зеленський.

"На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності", – сказав він у вечірньому відеозверненні.

"Я чекаю від правоохоронців зокрема, передусім – СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора – відповідних швидких жорстких рішень", – додав Зеленський.

Він також повідомив, що збирає Раду національної безпеки і оборони, де поговорять про корупцію у МСЕК.

"Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування", - заявив Зеленський.

Автор фото,Офіс президента Зеленський відреагував на скандал із МСЕК та інвалідністю прокурорів у своєму зверненні

Скандал розпочався із обшуків у керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра, начальника управління Пенсійного фонду області.

У їхній квартирі знайшли гроші "практично в кожному куточку", тільки готівкою – майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Це найбільша сума, знайдена ДБР у чиновників МСЕК.

У робочому кабінеті голови Хмельницького МСЕК виявили 100 тисяч доларів, а ще низку підроблених медичних документів, списки чоловіків із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Під час слідчих дій, повідомляють у ДБР, посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Олександр Крупа 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Прокурори з інвалідністю

Проте скандал після цього тільки почав розгоратися.

Журналісти "Цензор.нет" стверджують, що Тетяна Крупа, яка також є обласною депутаткою від "Слуги народу", могла оформити інвалідність для 50 прокурорів області, в тому числі для обласного прокурора, а також для їхніх дружин.

Автор фото,Getty Images Скандал із Тетяною Крупою, керівницею Хмельницького МСЕК, шокував багатьох українців

Головний прокурор Хмельниччини Олексій Олійник у відповідь заявив, що дійсно має проблеми зі здоров’ям, тому що "у 2005 році отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження".

У той же вечір 17 жовтня вийшов наказ генпрокурора, яким Олійника звільнили з посади "за власним бажанням".

Після розслідування журналістів Офіс генерального прокурора України почав масштабне службове розслідування щодо керівників прокуратур, які можливо отримують пенсії за фальшивою інвалідністю.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури області.

Перевірки прокурорів по всій країні тривають.