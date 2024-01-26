3 група інвалідності: які хвороби дають право на встановлення

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Особи, яким встановлено III групу інвалідності, зазвичай мають помірні функціональні порушення й обмеження, тому потребують соціальної допомоги та захисту.

Інвалідність III групи встановлюється тим, у кого є стійкі порушення функціонування організму в помірному ступені. Зазвичай людина отримує такий статус через захворювання, обумовлені вродженими дефектами чи травмами.

Які захворювання дають право на отримання III групи інвалідності.

3 група інвалідності: перелік захворювань

Перелік захворювань, які дають право на отримання III групи інвалідності, доволі широкий і зазначений у відповідних наказах Міністерства охорони здоров’я України та постановах Кабінету міністрів.

Третя група інвалідності встановлюється при:

відсутності однієї легені;

відсутності чи субатрофії одного ока;

стійкому повному птозі на одному оці після проведення усіх видів відновного лікування;

практичній сліпоті на одне око (гострота зору з переносимою корекцією нижче 0,05 або концентричне звуження меж поля зору до 10 град, від точки фіксації) внаслідок професійного захворювання, трудового каліцтва чи воєнної травми;

одноокості внаслідок побутової травми або хвороби, не пов’язаних зі службою в армії або професійною діяльністю на період перенавчання та придбання нової професії;

двобічній глухоті;

гіпофізарному нанізмі, остеохондропатії, остеохондродистрофії при зрості менш як 150 см;

стійкій трахеостомі при неможливості пластичного закриття;

стенозі гортані II-III ступеня внаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м’язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і стійкою дисфонією;

стійкій афонії органічну генезу;

дефекті щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування;

карликовості зі зростом нижче 130 см у чоловіків та 120 см у жінок;

паралічі кисті за неефективності фізичної реабілітації;

паралічі верхньої кінцівки або паралічі нижньої кінцівки;

вираженому парезі верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м’язів: плеча — понад 4 см, передпліччя — понад 3 см, стегна — понад 8 см, гомілки — більш як 6 см, а також гіпотрофією м’язів кисті чи стопи;

чужорідному тілі в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом;

значному дефекті кісток черепа (3×1 кв. см і більше, крім випадків заміщення його аутотканиною) або при менших розмірах, якщо є пульсація мозку, або при відсутності пульсації у випадках, коли травма протікала з ускладненнями (інфекційно-гнійним процесом);

відсутності кисті та вищому рівні ампутації верхньої кінцівки;

хибному суглобі плеча або обох кісток передпліччя;

відсутності всіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого;

відсутності трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілозі чи вираженій контрактурі тих самих пальців у функціонально невигідному положенні;

відсутності першого, другого пальців з відповідними п’ястковими кістками;

відсутності перших пальців обох кистей;

відсутності трьох пальців кисті з відповідними п’ястковими кістками;

куксі стегна чи гомілки;

куксі стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні;

двобічній куксі стопи з резекцією голівок плюснових кісток за Шарпом;

різко вираженій контрактурі чи анкілозі 2-х гомілковоступневих суглобів; різко вираженій контрактурі чи анкілозі гомілковоступневого суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні;

різко вираженій контрактурі чи анкілозі кульшового або колінного суглоба у функціонально невигідному положенні або укороченні кінцівки понад 7 см після резекції суглоба;

уродженому чи набутому вивиху кульшових суглобів, чи одного кульшового суглоба зі значним порушенням функції;

деформації грудної клітини внаслідок резекції п’яти та більше ребер при наявності дихальної недостатності І ступеня і більше;

неконсолідованому переломі стегна чи обох кісток гомілки;

нестійкому колінному чи кульшовому суглобі з вираженим порушенням функції кінцівки;

укороченні нижньої кінцівки на 7 см і більше;

ендопротезі колінного чи кульшового суглоба;

остеохондропатії, остеохондродистрофії при зрості менш як 150 см;

кіфосколіозі III ступеня з наявністю дихальної недостатності чи кіфосколіозі IV ст.;

екстирпації шлунка, тотальній колопроктектомії, панкреатоектомії з наявністю цукрового діабету;

тотальній тиреоідектомії з приводу раку;

штучному клапані серця;

штучному водії ритму серцевої діяльності;

чужорідному тілі в серцевому м’язі чи у перикарді;

відсутності однієї нирки з патологією другої;

однобічній мастектомії внаслідок злоякісного новоутворення;

рубців та дефектів, які спотворюють обличчя і не піддаються хірургічно-косметологічній корекції;

помірній сенсорній афазії за неефективності логопедичної реабілітації;

паркінсонівському синдромі внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з помірно вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами;

куксі верхньої кінцівки на рівні променево-зап’ясткового суглоба та вище;

хибному суглобі плеча або обох кісток передпліччя;

вродженому чи набутому вивиху одного кульшового суглоба зі значним порушенням функції;

хибному суглобі стегна чи обох кісток гомілки або великій гомілковій кістці за неефективності реабілітаційних заходів після п’яти років спостереження;

нестійкому колінному чи кульшовому суглобі з вираженим порушенням функції кінцівки;

анкілозі або різко вираженій контрактурі плечового або ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні; розбовтаності плечового або ліктьового суглоба у поєднанні з несправжнім суглобом однієї з кісток передпліччя за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів;

контрактурі передпліччя в положенні повної пронації;

ішемічній контрактурі Фолькмана з вираженим порушенням основних функціональних захватів кисті;

деформуючому артрозі кульшового суглоба.



Нагадуємо, до критеріїв встановлення III групи інвалідності належать обмеження: