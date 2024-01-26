3 група інвалідності: які хвороби дають право на встановлення

Особи, яким встановлено III групу інвалідності, зазвичай мають помірні функціональні порушення й обмеження, тому потребують соціальної допомоги та захисту.
Інвалідність III групи встановлюється тим, у кого є стійкі порушення функціонування організму в помірному ступені. Зазвичай людина отримує такий статус через захворювання, обумовлені вродженими дефектами чи травмами.
Які захворювання дають право на отримання III групи інвалідності.
3 група інвалідності: перелік захворювань
Перелік захворювань, які дають право на отримання III групи інвалідності, доволі широкий і зазначений у відповідних наказах Міністерства охорони здоров’я України та постановах Кабінету міністрів.
Третя група інвалідності встановлюється при:
- відсутності однієї легені;
- відсутності чи субатрофії одного ока;
- стійкому повному птозі на одному оці після проведення усіх видів відновного лікування;
- практичній сліпоті на одне око (гострота зору з переносимою корекцією нижче 0,05 або концентричне звуження меж поля зору до 10 град, від точки фіксації) внаслідок професійного захворювання, трудового каліцтва чи воєнної травми;
- одноокості внаслідок побутової травми або хвороби, не пов’язаних зі службою в армії або професійною діяльністю на період перенавчання та придбання нової професії;
- двобічній глухоті;
- гіпофізарному нанізмі, остеохондропатії, остеохондродистрофії при зрості менш як 150 см;
- стійкій трахеостомі при неможливості пластичного закриття;
- стенозі гортані II-III ступеня внаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м’язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і стійкою дисфонією;
- стійкій афонії органічну генезу;
- дефекті щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування;
- карликовості зі зростом нижче 130 см у чоловіків та 120 см у жінок;
- паралічі кисті за неефективності фізичної реабілітації;
- паралічі верхньої кінцівки або паралічі нижньої кінцівки;
- вираженому парезі верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м’язів: плеча — понад 4 см, передпліччя — понад 3 см, стегна — понад 8 см, гомілки — більш як 6 см, а також гіпотрофією м’язів кисті чи стопи;
- чужорідному тілі в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом;
- значному дефекті кісток черепа (3×1 кв. см і більше, крім випадків заміщення його аутотканиною) або при менших розмірах, якщо є пульсація мозку, або при відсутності пульсації у випадках, коли травма протікала з ускладненнями (інфекційно-гнійним процесом);
- відсутності кисті та вищому рівні ампутації верхньої кінцівки;
- хибному суглобі плеча або обох кісток передпліччя;
- відсутності всіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого;
- відсутності трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілозі чи вираженій контрактурі тих самих пальців у функціонально невигідному положенні;
- відсутності першого, другого пальців з відповідними п’ястковими кістками;
- відсутності перших пальців обох кистей;
- відсутності трьох пальців кисті з відповідними п’ястковими кістками;
- куксі стегна чи гомілки;
- куксі стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні;
- двобічній куксі стопи з резекцією голівок плюснових кісток за Шарпом;
- різко вираженій контрактурі чи анкілозі 2-х гомілковоступневих суглобів; різко вираженій контрактурі чи анкілозі гомілковоступневого суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні;
- різко вираженій контрактурі чи анкілозі кульшового або колінного суглоба у функціонально невигідному положенні або укороченні кінцівки понад 7 см після резекції суглоба;
- уродженому чи набутому вивиху кульшових суглобів, чи одного кульшового суглоба зі значним порушенням функції;
- деформації грудної клітини внаслідок резекції п’яти та більше ребер при наявності дихальної недостатності І ступеня і більше;
- неконсолідованому переломі стегна чи обох кісток гомілки;
- нестійкому колінному чи кульшовому суглобі з вираженим порушенням функції кінцівки;
- укороченні нижньої кінцівки на 7 см і більше;
- ендопротезі колінного чи кульшового суглоба;
- остеохондропатії, остеохондродистрофії при зрості менш як 150 см;
- кіфосколіозі III ступеня з наявністю дихальної недостатності чи кіфосколіозі IV ст.;
- екстирпації шлунка, тотальній колопроктектомії, панкреатоектомії з наявністю цукрового діабету;
- тотальній тиреоідектомії з приводу раку;
- штучному клапані серця;
- штучному водії ритму серцевої діяльності;
- чужорідному тілі в серцевому м’язі чи у перикарді;
- відсутності однієї нирки з патологією другої;
- однобічній мастектомії внаслідок злоякісного новоутворення;
- рубців та дефектів, які спотворюють обличчя і не піддаються хірургічно-косметологічній корекції;
- помірній сенсорній афазії за неефективності логопедичної реабілітації;
- паркінсонівському синдромі внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з помірно вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами;
- куксі верхньої кінцівки на рівні променево-зап’ясткового суглоба та вище;
- хибному суглобі плеча або обох кісток передпліччя;
- вродженому чи набутому вивиху одного кульшового суглоба зі значним порушенням функції;
- хибному суглобі стегна чи обох кісток гомілки або великій гомілковій кістці за неефективності реабілітаційних заходів після п’яти років спостереження;
- нестійкому колінному чи кульшовому суглобі з вираженим порушенням функції кінцівки;
- анкілозі або різко вираженій контрактурі плечового або ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні; розбовтаності плечового або ліктьового суглоба у поєднанні з несправжнім суглобом однієї з кісток передпліччя за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів;
- контрактурі передпліччя в положенні повної пронації;
- ішемічній контрактурі Фолькмана з вираженим порушенням основних функціональних захватів кисті;
- деформуючому артрозі кульшового суглоба.
Нагадуємо, до критеріїв встановлення III групи інвалідності належать обмеження:
- самообслуговування (необхідність у використанні допоміжних засобів);
- самостійного пересування (пересування з великою втратою часу);
- навчання (за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомогою інших осіб);
- роботи (частково втрачають можливість для повноцінної трудової діяльності);
- орієнтації, спілкування;
- контрольованої поведінки (частковий контроль)