Що замість МСЕК. Як в Україні почали давати інвалідність по-новому

МСЕК в Україні розпустили, замість них будуть експертні команди лікарів. Вони і визначатимуть, чи має людина право на інвалідність.

Як працює нова система?

МСЕК не буде, а що замість

"МСЕК як юридична особа з 1 січня вже все", - говорить міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зараз МОЗ комунікує та роз'яснює це. І пояснювати є що. Ліквідація МСЕК і побудова нової системи викликає багато питань і в пацієнтів, і в лікарів.

Суть не змінилася – якщо людина отримала важку травму, поранення, має обмежене функціонування, її направляють на оцінювання стану здоров'я. Тільки тепер замість МСЕК його проводитимуть експертні команди, які ще в процесі створення.

У МОЗ кажуть, що замість застарілих, корумпованих МСЕК вирішувати, чи має людина право на інвалідність, будуть лікарі-практики. Серед них не буде очільників старих МСЕК.

Однак лікарі, які раніше були в МСЕК, теж можуть увійти до нових експертних команд.

Автор фото,УНІАН Раніше документи на групу оформляли сімейні лікарі. Зараз лікуючі. Архівне фото - прийом у сімейного лікаря

За даними МОЗ, вже сформували майже 1 500 команд, до яких входить 5,6 тис. лікарів. Це втричі більше тої кількості медиків, які працювали раніше в МСЕК.

Триває передача справ від МСЕК до нових команд, а також паралельно - навчання лікарів. Оцифровують медичні справи, адже більшість процесів має бути онлайн.

Рішення лікарів і кожен крок оцінювання будуть фіксувати у спеціально створеній системі. Вже оцифровано понад 30 тис. медичних справ з 1,4 млн, розповідають у МОЗ.

Нова система оцінювання вже працює з 1 січня.

Пацієнти, з якими спілкувалась ВВС Україна, нарікають на затримки з ухваленням рішень і невизначеністю, що буде з їхніми справами далі. Хоча, і старі МСЕК не відрізнялась оперативністю, коли рішення комісій чекали місяцями.

Як проводять оцінювання інвалідності

У чому полягає робота експертних команд? Як пояснюють в МОЗ, лікарі мають оцінити такі критерії: здатність до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю поведінки, спілкування, здатність навчатися і працювати.

Це ж саме по суті раніше робив і МСЕК. Але у сам процес заклали багато змін.

Тепер направляти людину на оцінювання буде лікуючий лікар або керівник ВЛК онлайн, формуючи електронне направлення. Раніше це робив сімейний лікар.

Медики мають право це робити, якщо у пацієнта є стійкі і незворотні захворювання, якщо є тимчасова непрацездатність, яка триває понад 120 робочих днів.

До електронного направлення лікар додає пакет документів. У вебінарах, які МОЗ проводить для навчання, вказують, що всі довідки мають бути в електронному форматі, й "папірець, на якому від руки щось написали, не підходить".

Автор фото,УНІАН Десятки тисяч українців отримали пораненні під час війни

Це має бути документ з назвою медзакладу, який його видав, і з печаткою лікаря.

Що також потрібно підготувати - результати обстежень, на основі яких лікар прийняв рішення, що людина може отримати групу, виписки після лікування, медичний висновок, діагноз за міжнародною класифікацією хвороб, документи, які підтверджують причини інвалідності.

Направлення і пакет документів завантажують в електронну систему.

Нова посада – адміністратор

Далі з цими документами має працювати адміністратор медичного закладу, де буде оцінювання. Це нова посада у системі, яку мають створити у лікарнях.

Адміністратор перевіряє пакет документів, чи все там правильно оформлено і веде журнал статусу справ, де буде позначено, на якій стадії пацієнт.

Якщо все оформлено правильно, призначають дату розгляду справи.

Лікарні ще мають розробити алгоритми, як все має працювати, говорить Ірина Шевченко, радниця прем'єра з питань охорони здоровʼя, яка проводить вебінари для лікарів.

За її словами, наразі щодо роботи адміністраторів надходить найбільше питань. Саме вони відповідають за організацію процесів оцінювання – формують графіки, слідкують за ходом розгляду.

"Це ще не дуже врегульоване питання. На початок запуску реформи, враховуючи, що для всіх це є новими процесами, бажано, щоб адміністратором був хоча б один лікар, який буде допомагати у формуванні внутрішнього алгоритму", - зазначила Ірина Шевченко.

Адміністратор може поставити справу чергу, повернути на доопрацювання, запросити нові документи, звернути увагу на супутні діагнози.

Хто ж оцінює

Команди формуються автоматично за принципом випадковості, кажуть у МОЗ.

Дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання.

Відрізняє нову систему від МСЕК те, що експертна команда лікарів формується окремо в електронній системі під кожен випадок. Сталих медичних команд, як колись було, не буде.

На думку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, зараз спростилася можливість звернутися до лікарні, щоб отримати групу з інвалідності: "Ви з лікуючим лікарем можете визначити, до якого закладу можна звернутися, щоб це було зручно".

Тобто у реформу, за словами міністра, заклали можливість вибору лікарні, де буде оцінювання.

Далі вся інформація передається в систему цього закладу. У лікарні формують експертну команду з тих лікарів, які там є.

В експертних командах має бути не менше трьох лікарів. Один з них має бути профільним щодо захворювання.

Лікарі, які увійшли до команд, мають подавати декларації. Колишні голови МСЕК не зможуть стати членами цих команд.

Автор фото,EPA-EFE/REX/Shutterstock На МСЕК раніше було багато нарікань. Пацієнти мали доводити, що вони мають право на інвалідність. Архівне фото - заняття в центрі реабілітації

За задумом реформи, ні експертна команда, ні сам пацієнт не будуть знати дані один одного до самого дня оцінювання. Це вважають одним із запобіжників корупції.

Оцінювання може бути очним, заочним, з виїздом на місце перебування людини.

Під час вебінарів радницю прем'єра запитали, чи будуть оплачувати роботу в експертних командах, і чи можуть лікарі відмовлятися від такої роботи.

Ірина Шевченко відповіла, що це мають вирішити всередині кожного медичного закладу, наприклад, зробити це через збільшення ставки, або в рамках тих робочих годин, які є.

Що кажуть лікарі і пацієнти

Нова система експертних команд лише почала свою роботу, але відразу зіткнулася з кількома проблемами.

Лікарі, з якими поспілкувалася ВВС Україна, виділяють такі слабкі місця реформи: поспішність змін - лікарі мають проводити оцінювання і паралельно навчатись, як це робити. Вебінари проходили в січні - вже після старту системи.

"Спочатку мали б провести тренінги, зробити пілотний проєкт, якийсь перехідний період, а потім запускати зміни, а не навпаки", - обурюється лікар з Києва, який попросив не називати його ім'я.

Також медики критикують те, що в електронній системі часто збої, вона "висне", це затягує процес обробки документів. Всі довідки лікар має завантажити у систему, а потім члени експертних команд вивантажують їх, щоб з ними працювати.

Ще одна тема для нарікань – графік роботи. Як встигнути все - і бути в експертній команді, і лікувати пацієнтів.

Віктор Ляшко, презентуючи реформу, наголошував, що замість старих МСЕК тепер оцінювати право людей на інвалідність будуть саме лікарі-практики.

"Висновок такий: придумали все гарно, але ще не змогли організувати роботу", - говорить Світлана, яка займає посаду адміністратора в одній з експертних команд у Луцьку. За її словами, за два тижні, що минули від старту реформи, робота все ще не дуже налагоджена.

Наприклад, лікуючі лікарі не знають, як їм подавати документи пацієнта для оцінювання на групу.

Автор фото,ВВС Замість МСЕК тепер діюсть експертні команди

"Наразі моє ставлення до реформи вкрай негативне - це непомірне навантаження на лікаря, який на 4-6 годин просто кидає свою роботу, пацієнтів", - говорить лікар Вікторія з Дніпра, яка працює у стаціонарі й входить до однієї з експертних команд.

Медик критикує поспішність у реформи і те, що лікарям, за її словами, дали мало часу, щоб опанувати великий об'єм інформації. За її словами, не всі в команді можуть експертно оцінювати випадки, адже це не зовсім їхній профіль.

Через те, що склад комісій не є сталим, іноді медикам недостатньо знань, говорить Вікторія, для рішень, особливо якщо патологія непрофільна.

Пацієнти також поки не дуже обізнані з алгоритмом, що і як робити, хоча МОЗ публікує досить багато інформації про це, говорить співзасновниця громадської організації "Афіна. Жінки проти раку".

"Ті пацієнти, які мали ще в минулому році пройти комісію, але їхні історії не встигли розглянути, не розуміють, що зараз їм робити. Є багато запитів, як оформляти документи, та багато інших організаційних моментів", - зауважує співзасновниця ГО, яка багато спілкується з пацієнтами.

Володимир з Черкас, який має онкозахворювання, хвилювався, що справа про його інвалідність потрапить на розгляд лікарю, яка, на його думку, перед цим намагалася завадити йому отримати групу. Як зробити так, щоб його справу розглядали інші лікарі, Володимир не знав.

Документи Володимира на розгляд подали ще всередині листопаді. У МСЕК мали викликати в грудні, але почалась реформа.

16 січня чоловіку подзвонили з експертної команди з Черкас і повідомили, що присвоїли третю групу. Він навіть не приїжджав на оцінювання.

"Документів, які їм надіслав мій лікар, вистачило. Експертна команда гематологів провела засідання і дала мені групу на рік", - розповідає Володимир.

Автор фото,УНІАН Раніше рішення про інвалідність очікували місяцями

У МОЗ кажуть, що кожному, хто очікує розгляду, повідомлять про дату, час і місце розгляду. "Система ще налаштовується, але найближчим часом всі процеси працюватимуть у штатному режимі", - зазначили у міністерстві.

Пацієнти можуть оскаржити рішення експертних команд.

Це можна буде зробити в Центрі оцінювання функціонального стану, до складу якого увійдуть 100 лікарів з різних державних закладів охорони здоровʼя. Вони мають перевіряти обґрунтованість рішень.

У МОЗ розповідають, що довідки і документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для пільг, пенсій та інших виплат.

Людям, в яких пожиттєва інвалідність, оцінювання проходити не потрібно.

Раніше в Україні групу з інвалідності можна було купити за кілька тисяч доларів. Люди, які мали на неї право, часто платили хабарі, щоб їхні документи просто оформили.

У МОЗ сподіваються, що з новою системою, корупція зникне.

Автор: Діана Куришко, ВВС Україна, 18 січня 2025