Ограниченно пригодных к военной службе мужчин позволит мобилизовывать Новый приказ Минобороны

Минобороны Украины выпустило приказ, по которому будут мобилизовывать ограниченно пригодных к военной службе мужчин. Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом
Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу 25 августа.
- 1. Главное: по "спорным" статьям пригодными будут признавать всех (статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены).
- 2. Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности: Военно-врачебная комиссия будет принимать соответствующее постановление.
- 3. Упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.
Болезни которые не являются основанием для признания непригодным
Какие именно болезни теперь, после нового приказа Минобороны Украины, не являются основанием для признания человека непригодным к воинской службе:
- 2-в – клинически излеченный туберкулез;
- 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
- 5-в – бессимптомный ВИЧ;
- 12-в - хронические заболевания крови и кровеносных органов;
- 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
- 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;
- 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;
- 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.
Здоровье граждан в электронной системе
Теперь данные о состоянии здоровья граждан будут браться из электронной системы охраны здоровья.
В частности, ВВК будут запрашивать информацию у семейных врачей или врачей, с которыми подписана декларация - о наличии диагнозов у допризывников, призывников и военнообязанных. Такие запросы ТЦК будут делать ежегодно, перед проведением приписки к призывным участкам.
Также в социальных службах и органах соцзащиты будет запрашиваться информация об инвалидности лиц, а медучеждения будут передавать в ТЦК и СП данные лиц, которые за последние полгода болели вирусным гепатитом, брюшным тифом, паратифом, дизентерией, другими инфекционными заболеваниями.
Очевидно это делается, чтобы избежать постановки «липовых» диагнозов, позволяющих снятие с военного учета, уже в самой ВВК.
При этом, согласно приказу Минобороны, повысят требования и к персональному составу ВВК. Прежде всего, все ВВК подчинят центральной военно-врачебной комиссии, а та в свою очередь подотчетна Военно-медицинскому департаменту Минобороны.
Для временных ВВК появилось требование, чтобы их возглавлял доктор, который имеет опыт не менее 3 лет работы в составе военно-врачебных комиссий или прошел подготовку по вопросам военно-врачебной экспертизы.